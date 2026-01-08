बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

1 . धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ा

1

धुरंधर ने रिलीज के बाद पूरे एक महीने तक बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा. शुरुआती दिनों से ही शानदार कलेक्शन करती रही इस फिल्म ने 31वें दिन तक दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. इस आंकड़े के साथ धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्मों में जगह बना ली है. आइए देखते हैं इस लिस्ट में अन्य 5 फिल्म कौन शामिल हैं.

