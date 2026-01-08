बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

एंटरटेनमेंट
राजा राम | Jan 08, 2026, 09:11 PM IST
1.धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ा
धुरंधर ने रिलीज के बाद पूरे एक महीने तक बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा. शुरुआती दिनों से ही शानदार कलेक्शन करती रही इस फिल्म ने 31वें दिन तक दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. इस आंकड़े के साथ धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्मों में जगह बना ली है. आइए देखते हैं इस लिस्ट में अन्य 5 फिल्म कौन शामिल हैं.
2.दंगल (₹2070 करोड़)
टॉप 5 सूची में पहले स्थान पर आमिर खान की दंगल अब भी मौजूद है. करीब एक दशक बाद भी यह भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. फिल्म की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा चीन, हॉन्ग कॉन्ग और ताइवान में देरी से रिलीज के बाद आया, जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया.
3.बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (₹1788 करोड़)
एस.एस. राजामौली की बाहुबली 2 ने 2017 में रिलीज के साथ ही भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी. जबरदस्त विजुअल्स, विशाल सेट्स और दमदार एक्शन ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी.
4.पुष्पा 2: द रूल (₹1742 करोड़)
अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने 2024 में रिलीज होकर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. फिल्म के डायलॉग्स, स्टाइल और गानों ने इसे जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई, जिससे यह तीसरे स्थान तक पहुंच गई.
5.आरआरआर (₹1230 करोड़)
राजामौली की ही आरआरआर चौथे नंबर पर है. राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी, ऐतिहासिक कहानी और दमदार एक्शन ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई. फिल्म ने ऑस्कर जीतकर भारतीय सिनेमा का मान और बढ़ाया.
6.धुरंधर (₹1207 करोड़)
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने महज 31 दिनों में दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. भारत और ओवरसीज मार्केट—दोनों जगह फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला. लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट कलेक्शन करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने केजीएफ चैप्टर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया.
7.कमाई और बढ़ने की उम्मीद
इन दिग्गज फिल्मों के बीच धुरंधर का टॉप 5 में पहुंचना बताता है कि कंटेंट और स्टार पावर का सही मेल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकता है. आने वाले दिनों में इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है.