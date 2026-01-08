FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने रिलीज के एक महीने के भीतर बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. जबरदस्त वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ यह फिल्म अब भारत की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है.

राजा राम | Jan 08, 2026, 09:11 PM IST

1.धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ा

धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ा
1

धुरंधर ने रिलीज के बाद पूरे एक महीने तक बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा. शुरुआती दिनों से ही शानदार कलेक्शन करती रही इस फिल्म ने 31वें दिन तक दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. इस आंकड़े के साथ धुरंधर ने केजीएफ चैप्टर 2 को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्मों में जगह बना ली है. आइए देखते हैं इस लिस्ट में अन्य 5 फिल्म कौन शामिल हैं.
 

Advertisement

2.दंगल (₹2070 करोड़)

दंगल (₹2070 करोड़)
2

टॉप 5 सूची में पहले स्थान पर आमिर खान की दंगल अब भी मौजूद है. करीब एक दशक बाद भी यह भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. फिल्म की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा चीन, हॉन्ग कॉन्ग और ताइवान में देरी से रिलीज के बाद आया, जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया.
 

3.बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (₹1788 करोड़)

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (₹1788 करोड़)
3

एस.एस. राजामौली की बाहुबली 2 ने 2017 में रिलीज के साथ ही भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी. जबरदस्त विजुअल्स, विशाल सेट्स और दमदार एक्शन ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी.
 

4.पुष्पा 2: द रूल (₹1742 करोड़)

पुष्पा 2: द रूल (₹1742 करोड़)
4

अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने 2024 में रिलीज होकर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. फिल्म के डायलॉग्स, स्टाइल और गानों ने इसे जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई, जिससे यह तीसरे स्थान तक पहुंच गई.
 

TRENDING NOW

5.आरआरआर (₹1230 करोड़)

आरआरआर (₹1230 करोड़)
5

राजामौली की ही आरआरआर चौथे नंबर पर है. राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी, ऐतिहासिक कहानी और दमदार एक्शन ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई. फिल्म ने ऑस्कर जीतकर भारतीय सिनेमा का मान और बढ़ाया.
 

6.धुरंधर (₹1207 करोड़)

धुरंधर (₹1207 करोड़)
6

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने महज 31 दिनों में दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. भारत और ओवरसीज मार्केट—दोनों जगह फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला. लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट कलेक्शन करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने केजीएफ चैप्टर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया.

7.कमाई और बढ़ने की उम्मीद

कमाई और बढ़ने की उम्मीद
7

इन दिग्गज फिल्मों के बीच धुरंधर का टॉप 5 में पहुंचना बताता है कि कंटेंट और स्टार पावर का सही मेल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकता है. आने वाले दिनों में इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर
बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल
बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
MORE
Advertisement
धर्म
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
MORE
Advertisement