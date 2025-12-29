Dhurandhar Star Cast Fees: ‘धुरंधर’ के एक्टर्स ने वसूले करोड़ों! रणवीर सिंह से अक्षय खन्ना तक, जानें किसे मिली कितनी फीस?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 29, 2025, 05:16 PM IST
1.Dhurandhar फिल्म की क्या है कहानी?
निर्देशक आदित्य धर की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. फिल्म ने न केवल कमाई के मामले में 'कल्कि 2898 AD' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि इसके कलाकारों को मिली फीस भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट ने अपने किरदारों के लिए कितनी रकम वसूली है.
2.Ranveer singh dhurandhar Movie
फिल्म के मुख्य नायक और भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका निभाने वाले रणवीर सिंह फिल्म के सबसे महंगे एक्टर साबित हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने इस रोल के लिए ₹30 से ₹50 करोड़ के बीच की मोटी फीस ली है. 'धुरंधर' की सफलता ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी है.
3.Sanjay Dutt in Dhurandhar movie
संजय दत्त, फिल्म में पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाने के लिए संजय दत्त को करीब ₹8 से ₹10 करोड़ की फीस मिली है.
4.Akshaye Khanna Fees in Dhurandhar
फिल्म में विलेन 'रहमान डकैत' के रूप में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले अक्षय खन्ना की फीस रणवीर के मुकाबले काफी कम है. खबरों की मानें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब ₹2.5 करोड़ दिए गए हैं. हालांकि, फैंस का मानना है कि उनकी परफॉर्मेंस इस फीस से कहीं अधिक कीमती है.
5.R Madhvan in Dhurandhar movie
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से प्रेरित 'अजय सान्याल' का किरदार निभाने वाले माधवन ने लगभग ₹9 करोड़ चार्ज किए हैं.
6.Arjun Rampal in Dhurandhar movie
मेजर इकबाल के छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल के लिए अर्जुन रामपाल को ₹1 करोड़ मिले हैं.
7.Dhurandhar Movie Box Office Collection
फिल्म की लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी उनके बॉलीवुड डेब्यू के लिए ₹1 करोड़ का भुगतान किया गया है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय वाली इस फिल्म ने मात्र 21 दिनों में ₹1003 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की रफ्तार अब भी जारी है.
8.बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का तहलका
250 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी 'धुरंधर' ने दुनिया भर में ₹1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' की भी घोषणा कर दी है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.
