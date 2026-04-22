कभी US की गलियों में मजदूरी करता था 'धुरंधर' सिंगर का परिवार, दाने-दाने को मोहताज वही गायिका आज कर रहीं करोड़ों दिलों पर राज

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Dhurandhar Singer Struggle: मशहूर धुरंधर सिंगर ने हाल ही में अपने जीवन के उन संघर्षपूर्ण दिनों को याद किया जब उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गया, लेकिन वहां उन्हें भारी गरीबी और तंगी झेलनी पड़ी.

Pragya Bharti | Apr 22, 2026, 03:13 PM IST

1.Dhurandhar Singer Struggle Story

Dhurandhar Singer Struggle Story
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संगीत की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से जादू बिखेरने वाली 'धुरंधर' सिंगर आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता कांटों भरा था. हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान गायिका ने अपने अतीत के उन पन्नों को पलटा, जो उनके परिवार के बलिदान और संघर्ष की गवाही देते हैं. चलिए हम आपको बताते हैं. 
 

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2.बेहतर भविष्य के लिए सुख-सुविधाओं का त्याग

बेहतर भविष्य के लिए सुख-सुविधाओं का त्याग
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सिंगर ने बताया कि उनके पिता भारत में एक उच्च पद पर कार्यरत थे और अपने लॉ स्कूल के टॉपर रहे थे. लेकिन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के सपने के साथ वे सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए. हालांकि, न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हकीकत उम्मीद से बिल्कुल अलग थी. वहां उन्हें एक बेडरूम वाले छोटे से अपार्टमेंट में छह लोगों के साथ रहना पड़ा, जो कम आय वाले परिवारों के लिए था.
 

3.मजदूरी और फूड स्टैम्प्स पर गुजारा

मजदूरी और फूड स्टैम्प्स पर गुजारा
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संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए सिंगर बेहद भावुक भी हो गईं. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अपनी डिग्री और प्रतिष्ठा को किनारे रखकर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम शुरू किया. उनके पास बर्फ में पहनने के लिए ठीक से जूते तक नहीं थे. वहीं, उनकी मां ने एक फैक्ट्री में चेरी चुनने का काम किया. उस दौर में परिवार को सस्ता राशन खरीदने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाले 'फूड स्टैम्प्स' पर निर्भर रहना पड़ता था.
 

4.संघर्ष से सफलता तक का सफर

संघर्ष से सफलता तक का सफर
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वक्त बदला और परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया, जहां उनके पिता ने लीगल इंटरप्रेटर के रूप में काम शुरू किया. धुरंधर सिंगर ने भी खुद कुछ समय तक इंटरप्रेटर की नौकरी की. संगीत के प्रति अपने जुनून को जैस्मिन ने कभी कम नहीं होने दिया. साल 2008 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस सिंगर को सलमान खान की फिल्म 'किक' के गाने 'यार ना मिले' से असली पहचान मिली.
 

TRENDING NOW

5.किस सिंगर के परिवार ने अमेरिका में झेली दिक्कतें?

किस सिंगर के परिवार ने अमेरिका में झेली दिक्कतें?
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जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं, वह हैं- जैस्मिन सैंडलस. सिंगर ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके पिता ने अमेरिका में परिवार पालने के लिए पेट्रोल पंप पर मजदूरी की. भारी अभावों के बीच पली-बढ़ी जैस्मिन आज संगीत जगत की 'धुरंधर' कलाकार हैं.
 

6.आज हैं संगीत जगत की 'धुरंधर'

आज हैं संगीत जगत की 'धुरंधर'
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वर्तमान में जैस्मिन सैंडलस सफलता के शिखर पर हैं. फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज' में उनके गानों जैसे 'शरारत', 'मैं और तू' और 'आरी आरी' ने धूम मचा रखी है. जैस्मिन की यह कहानी साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ हो, तो इंसान गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर आसमान छू सकता है.

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