कभी US की गलियों में मजदूरी करता था 'धुरंधर' सिंगर का परिवार, दाने-दाने को मोहताज वही गायिका आज कर रहीं करोड़ों दिलों पर राज

3 . मजदूरी और फूड स्टैम्प्स पर गुजारा

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संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए सिंगर बेहद भावुक भी हो गईं. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने अपनी डिग्री और प्रतिष्ठा को किनारे रखकर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम शुरू किया. उनके पास बर्फ में पहनने के लिए ठीक से जूते तक नहीं थे. वहीं, उनकी मां ने एक फैक्ट्री में चेरी चुनने का काम किया. उस दौर में परिवार को सस्ता राशन खरीदने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाले 'फूड स्टैम्प्स' पर निर्भर रहना पड़ता था.

