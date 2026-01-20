थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब

5 . 'धुरंधर' की कहानी और रणवीर का किरदार

फिल्म की कहानी चंबल के कुख्यात डकैतों और पुलिस के बीच लुका-छिपी के खेल पर आधारित है. रणवीर सिंह ने 'रहमान डकैत' के रूप में अपने करियर का सबसे डार्क और प्रभावशाली किरदार निभाया है. फिल्म में उनके लुक, भारी आवाज और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है.