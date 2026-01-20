FacebookTwitterYoutubeInstagram
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब

Dhuandhar OTT Release: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 4K HD में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. चंबल के डकैतों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म ओटीटी पर नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है.

Pragya Bharti | Jan 20, 2026, 02:45 PM IST

1.Dhurandhar OTT Release

Dhurandhar OTT Release
1

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे चर्चित एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में से एक रही है. बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने के बाद, अब यह फिल्म उन दर्शकों के लिए उपलब्ध होने जा रही है जो इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे. 

2.किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
2

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, Netflix ने 'धुरंधर' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक बड़ी डील के तहत सुरक्षित कर लिए हैं. पहले चर्चा थी कि यह जियो सिनेमा पर आएगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नेटफ्लिक्स के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स इस फिल्म का आनंद उठा सकेंगे.

3.रिलीज की तारीख और समय

रिलीज की तारीख और समय
3

फिल्म के थिएटर रिलीज और ओटीटी प्रीमियर के बीच 8 हफ्तों के अंतराल के नियम का पालन किया जा रहा है. उम्मीद है कि यह फिल्म 30 जनवरी को Netflix पर स्ट्रीम होगी. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया जाएगा.

4.4K HD और सिनेमाई अनुभव

4K HD और सिनेमाई अनुभव
4

ओटीटी पर इस फिल्म को 4K Ultra HD और Dolby Atmos साउंड के साथ रिलीज किया जाएगा. रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए 'रहमान डकैत' के इंटेंस सीन और बीहड़ों की शानदार सिनेमैटोग्राफी को हाई-डेफिनिशन में देखना दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव होगा.

5.'धुरंधर' की कहानी और रणवीर का किरदार

'धुरंधर' की कहानी और रणवीर का किरदार
5

फिल्म की कहानी चंबल के कुख्यात डकैतों और पुलिस के बीच लुका-छिपी के खेल पर आधारित है. रणवीर सिंह ने 'रहमान डकैत' के रूप में अपने करियर का सबसे डार्क और प्रभावशाली किरदार निभाया है. फिल्म में उनके लुक, भारी आवाज और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है.

6.क्या होगा 'डिजिटल कट' में खास?

क्या होगा 'डिजिटल कट' में खास?
6

चर्चा है कि ओटीटी वर्जन में कुछ ऐसे 'डिलीटेड सीन्स' भी शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें सिनेमाघरों में समय की कमी या सेंसर के कारण हटा दिया गया था. यह फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बड़ा बोनस साबित होगा.

7.'धुरंधर' रणवीर सिंह का किरदार

'धुरंधर' रणवीर सिंह का किरदार
7

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हर किरदार में जान फूंकने का माद्दा रखते हैं. अब ओटीटी पर इस फिल्म की रिलीज के साथ ही स्ट्रीमिंग चार्ट्स में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है.

