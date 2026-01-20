थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब

असम के कोकराझार में दो गुटों में पथराव, नेशनल हाईवे पर दो गुटों में पथराव हुआ, कोकराझार- भीड़ ने गाड़ी को आग लगाई, क्रिकेटर मो. शमी SIR सुनवाई के लिए पेश हुए | 'फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएंगे', फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ट्रंप को प्रस्ताव, 'ग्रीनलैंड छोड़ दो, ईरान-यूक्रेन मुद्दे पर साथ आएंगे' | ग्रेटर नोएडा- बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 20, 2026, 02:45 PM IST
1.Dhurandhar OTT Release
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे चर्चित एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में से एक रही है. बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने के बाद, अब यह फिल्म उन दर्शकों के लिए उपलब्ध होने जा रही है जो इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे.
2.किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, Netflix ने 'धुरंधर' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक बड़ी डील के तहत सुरक्षित कर लिए हैं. पहले चर्चा थी कि यह जियो सिनेमा पर आएगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नेटफ्लिक्स के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स इस फिल्म का आनंद उठा सकेंगे.
3.रिलीज की तारीख और समय
फिल्म के थिएटर रिलीज और ओटीटी प्रीमियर के बीच 8 हफ्तों के अंतराल के नियम का पालन किया जा रहा है. उम्मीद है कि यह फिल्म 30 जनवरी को Netflix पर स्ट्रीम होगी. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया जाएगा.
4.4K HD और सिनेमाई अनुभव
ओटीटी पर इस फिल्म को 4K Ultra HD और Dolby Atmos साउंड के साथ रिलीज किया जाएगा. रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए 'रहमान डकैत' के इंटेंस सीन और बीहड़ों की शानदार सिनेमैटोग्राफी को हाई-डेफिनिशन में देखना दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव होगा.
5.'धुरंधर' की कहानी और रणवीर का किरदार
फिल्म की कहानी चंबल के कुख्यात डकैतों और पुलिस के बीच लुका-छिपी के खेल पर आधारित है. रणवीर सिंह ने 'रहमान डकैत' के रूप में अपने करियर का सबसे डार्क और प्रभावशाली किरदार निभाया है. फिल्म में उनके लुक, भारी आवाज और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है.
6.क्या होगा 'डिजिटल कट' में खास?
चर्चा है कि ओटीटी वर्जन में कुछ ऐसे 'डिलीटेड सीन्स' भी शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें सिनेमाघरों में समय की कमी या सेंसर के कारण हटा दिया गया था. यह फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बड़ा बोनस साबित होगा.
7.'धुरंधर' रणवीर सिंह का किरदार
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हर किरदार में जान फूंकने का माद्दा रखते हैं. अब ओटीटी पर इस फिल्म की रिलीज के साथ ही स्ट्रीमिंग चार्ट्स में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है.
