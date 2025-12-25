FacebookTwitterYoutubeInstagram
रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, स्ट्रेस से लेकर रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

आदित्य धर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह से आधे उम्र की हीरोइन सारा अर्जुन उनके साथ लीड रोल में हैं. ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और आज भी इसके बारे में चर्चाएं हो रही है लेकिन क्या आप जातने है कि रणवीर सिंह के साथ मुख्य किरदार में नजर आई सारा अर्जुन रणवीर सिंह से उम्र में बहुत छोटी हैं.

सुमित तिवारी | Dec 25, 2025, 08:06 AM IST

1.सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
1

अब सोशल मीडिया पर सारा अर्जुन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो उस वक्त की है जब रणवीर सिंह ने अपना डेब्यू किया था. इन तस्वीरों पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे है.

2.5 साल की थी सारा

5 साल की थी सारा
2

और ये बात भी एकदम सच है कि जब रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तब सारा अर्जुन मात्र 5 साल की थी.

3.एक ही समय पर किया डेब्यू

एक ही समय पर किया डेब्यू
3

लेकिन सारा अर्जुन ने भी उसी समय डेब्यू किया था. वायरल हो रही तस्वीर में सारा अर्जुन के सिर पर हरे रंग का दुपट्टा नजर आ रहा है और वह काफी छोटी लग रही हैं.

4.2010

2010
4

बात 2010 की है. इस साल रणवीर सिंह ने 'बैंड बाजा बारात' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. सारा अर्जुन को अपने करियर की शुरुआत उसी साल की थी.

5.चाइल्ड आर्टिस्ट

चाइल्ड आर्टिस्ट
5

सारा अर्जुन ने इसी साल एएल विजय की तमिल ड्रामा 'देइवा थिरुमल' साइन की, जिसमें उन्होंने साउथ सुपरस्टार विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था, इसके बाद सारा ने कई विज्ञापनों और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है.

Read More
