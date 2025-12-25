जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

भारत के नॉर्थ-ईस्ट में आतंकी हमले का अलर्ट, सेंट्रल एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया | बांग्लादेश पहुंचे पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे, 2026 के चुनाव में PM पद के दावेदार हैं तारिक | सऊदी अरब से हैदराबाद आ रही थी फ्लाइट, बम स्क्वाड की टीम ने पूरे विमान की जांच की, ईमेल के जरिए विमान में बम की धमकी मिली
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 25, 2025, 08:06 AM IST
1.सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
अब सोशल मीडिया पर सारा अर्जुन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो उस वक्त की है जब रणवीर सिंह ने अपना डेब्यू किया था. इन तस्वीरों पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे है.
2.5 साल की थी सारा
और ये बात भी एकदम सच है कि जब रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तब सारा अर्जुन मात्र 5 साल की थी.
3.एक ही समय पर किया डेब्यू
लेकिन सारा अर्जुन ने भी उसी समय डेब्यू किया था. वायरल हो रही तस्वीर में सारा अर्जुन के सिर पर हरे रंग का दुपट्टा नजर आ रहा है और वह काफी छोटी लग रही हैं.
4.2010
बात 2010 की है. इस साल रणवीर सिंह ने 'बैंड बाजा बारात' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. सारा अर्जुन को अपने करियर की शुरुआत उसी साल की थी.
5.चाइल्ड आर्टिस्ट
सारा अर्जुन ने इसी साल एएल विजय की तमिल ड्रामा 'देइवा थिरुमल' साइन की, जिसमें उन्होंने साउथ सुपरस्टार विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था, इसके बाद सारा ने कई विज्ञापनों और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है.