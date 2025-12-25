जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

5 . चाइल्ड आर्टिस्ट

सारा अर्जुन ने इसी साल एएल विजय की तमिल ड्रामा 'देइवा थिरुमल' साइन की, जिसमें उन्होंने साउथ सुपरस्टार विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था, इसके बाद सारा ने कई विज्ञापनों और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है.