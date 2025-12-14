FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा, सरकार असली मुद्दों से भाग रही है और बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हो रही.

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज़ के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनकर उभरी है. जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों के भारी क्रेज के चलते फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में कमाई के कई नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं.

राजा राम | Dec 14, 2025, 04:55 PM IST

1.दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है

दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है
1

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और थिएटर्स में लगभग हर शो हाउसफुल चल रहा है. हालात ऐसे हैं कि मेकर्स को मिडनाइट शोज तक शुरू करने पड़े हैं. 

2.300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने रिलीज़ के महज 9 दिनों में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इतनी तेज़ रफ्तार से यह मुकाम हासिल करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 

3.कुल पांच बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए

कुल पांच बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए
3

फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा के अनुसार, धुरंधर ने इस दौरान कुल पांच बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. यह फिल्म दूसरे हफ्ते में एक दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. 
 

4.धुरंधर के 5 बड़े बॉक्स ऑफिस कीर्तिमान

धुरंधर के 5 बड़े बॉक्स ऑफिस कीर्तिमान
4

धुरंधर ने रिलीज़ के सिर्फ 9 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. यह फिल्म दूसरे हफ्ते में एक ही दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो गई.धुरंधर ने इतिहास में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया. दूसरे शनिवार को फिल्म का कलेक्शन पहले शुक्रवार, शनिवार और रविवार से भी ज्यादा रहा. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के दूसरे रविवार को करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है. 

5.रविवार को 60 करोड़ रुपये तक का बिजनेस कर सकती है

रविवार को 60 करोड़ रुपये तक का बिजनेस कर सकती है
5

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म अपने दूसरे रविवार को 60 करोड़ रुपये तक का बिजनेस कर सकती है, जिससे इसके रिकॉर्ड और मजबूत हो जाएंगे. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्हें उरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए जाना जाता है. उनकी दमदार कहानी और ट्रीटमेंट को दर्शकों से भरपूर सराहना मिल रही है. 

6.दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज़ होगा

दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज़ होगा
6

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. सभी कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. फैंस के लिए बड़ी खबर यह भी है कि धुरंधर का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज़ होगा, जिसका इंतज़ार अभी से शुरू हो चुका है. 

