बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

4 . धुरंधर के 5 बड़े बॉक्स ऑफिस कीर्तिमान

4

धुरंधर ने रिलीज़ के सिर्फ 9 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. यह फिल्म दूसरे हफ्ते में एक ही दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली चुनिंदा फिल्मों में शामिल हो गई.धुरंधर ने इतिहास में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया. दूसरे शनिवार को फिल्म का कलेक्शन पहले शुक्रवार, शनिवार और रविवार से भी ज्यादा रहा. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के दूसरे रविवार को करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है.