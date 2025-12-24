धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 24, 2025, 01:53 PM IST
1.धुरंधर की सफलता के बाद इन दो स्टार्स को नुकसान
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, जो 'रहमान डकैत' के किरदार से उन्होंने जो भौकाल काटा है, उसने उन्हें रातों-रात इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल एक्टर बना दिया है. लेकिन इस सफलता के साथ ही एक ऐसी खबर आई है जिसने अजय देवगन और फरहान अख्तर जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है.
2.धुरंधर से अजय देवगन को नुकसान कैसे हुआ?
अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के तीसरे भाग का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 'दृश्यम 2' में आईजी तरूण अहलावत के रूप में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया था. लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने अब 'दृश्यम 3' से हाथ पीछे खींच लिए हैं. उनके इस फैसले से मेकर्स के सामने स्क्रिप्ट और कास्टिंग की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
3.अक्षय खन्ना ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?
खबरों की मानें तो 'धुरंधर' की 800 करोड़ से ज्यादा की ग्लोबल कमाई के बाद अक्षय खन्ना की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ गई है. उन्होंने 'दृश्यम 3' के लिए अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की मांग की थी. इसके अलावा, वह अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी कुछ बड़े क्रिएटिव बदलाव चाहते थे, जिस पर मेकर्स और उनके बीच सहमति नहीं बन पाई.
4.अजय देवगन को लगा तगड़ा झटका
'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की सफलता में विजय सालगांवकर (अजय देवगन) और पुलिस अधिकारी (अक्षय खन्ना) के बीच की टक्कर मुख्य आकर्षण रही है. अक्षय के बाहर होने से अजय देवगन की इस फिल्म को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दर्शक इस किरदार की वापसी की उम्मीद कर रहे थे. फिलहाल मेकर्स उनके विकल्प की तलाश में हैं.
5.फरहान अख्तर और 'डॉन 3' का संकट
अक्षय खन्ना की सफलता का असर केवल अजय देवगन तक सीमित नहीं रहा. 'धुरंधर' की भारी सफलता के बाद इसके मुख्य नायक रणवीर सिंह ने भी फरहान अख्तर की 'डॉन 3' से दूरी बना ली है ताकि वह 'धुरंधर 2' पर ध्यान दे सकें. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि एक फिल्म की सफलता ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स के समीकरण बिगाड़ दिए हैं.
6. 'रहमान डकैत' का जादू
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के अभिनय की तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से की जा रही है. उनका गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. उनकी इसी लोकप्रियता ने उन्हें आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहाँ वह केवल अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं.
7.सफलता के बाद भी सुर्खियों से दूरी
हैरानी की बात यह है कि जहां अन्य सितारे अपनी फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हैं, वहीं अक्षय खन्ना एक बार फिर अपने अलीबाग वाले घर में 'अंडरग्राउंड' हो गए हैं. वह लाइमलाइट और शोर-शराबे से दूर अपनी शांति पसंद कर रहे हैं, जो उनके फैंस को और भी ज्यादा प्रभावित कर रहा है.
8.क्या है अक्षय खन्ना का फ्यूचर प्लान?
'दृश्यम 3' छोड़ने के बाद अब अक्षय खन्ना के पास कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही सनी देओल के साथ 'इक्का' और साउथ की फिल्म 'महाकाली' में नजर आएंगे. साथ ही, 'धुरंधर 2' की तैयारी भी जोरों पर है, जो 2026 में रिलीज हो सकती है.
