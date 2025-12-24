धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

8 . क्या है अक्षय खन्ना का फ्यूचर प्लान?

'दृश्यम 3' छोड़ने के बाद अब अक्षय खन्ना के पास कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही सनी देओल के साथ 'इक्का' और साउथ की फिल्म 'महाकाली' में नजर आएंगे. साथ ही, 'धुरंधर 2' की तैयारी भी जोरों पर है, जो 2026 में रिलीज हो सकती है.

