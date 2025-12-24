FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के प्रदूषण पर नितिन गडकरी का बयान- 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इंफेक्शन हो जाता है, मैं परिवहन मंत्री हूं, 40% हमारे कारण ही प्रदूषण होता है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान

खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान

RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ने ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का बदला शेड्यूल, यहां जानें अब कब होगी परीक्षा

RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ने ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का बदला शेड्यूल, यहां जानें अब कब होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें

ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन व फरहान अख्तर को हुआ नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया फैसला

Pragya Bharti | Dec 24, 2025, 01:53 PM IST

1.धुरंधर की सफलता के बाद इन दो स्टार्स को नुकसान

धुरंधर की सफलता के बाद इन दो स्टार्स को नुकसान
1

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, जो 'रहमान डकैत' के किरदार से उन्होंने जो भौकाल काटा है, उसने उन्हें रातों-रात इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल एक्टर बना दिया है. लेकिन इस सफलता के साथ ही एक ऐसी खबर आई है जिसने अजय देवगन और फरहान अख्तर जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है.

Advertisement

2.धुरंधर से अजय देवगन को नुकसान कैसे हुआ?

धुरंधर से अजय देवगन को नुकसान कैसे हुआ?
2

अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के तीसरे भाग का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 'दृश्यम 2' में आईजी तरूण अहलावत के रूप में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया था. लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने अब 'दृश्यम 3' से हाथ पीछे खींच लिए हैं. उनके इस फैसले से मेकर्स के सामने स्क्रिप्ट और कास्टिंग की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

3.अक्षय खन्ना ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?

अक्षय खन्ना ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?
3

खबरों की मानें तो 'धुरंधर' की 800 करोड़ से ज्यादा की ग्लोबल कमाई के बाद अक्षय खन्ना की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ गई है. उन्होंने 'दृश्यम 3' के लिए अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की मांग की थी. इसके अलावा, वह अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी कुछ बड़े क्रिएटिव बदलाव चाहते थे, जिस पर मेकर्स और उनके बीच सहमति नहीं बन पाई.

4.अजय देवगन को लगा तगड़ा झटका

अजय देवगन को लगा तगड़ा झटका
4

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की सफलता में विजय सालगांवकर (अजय देवगन) और पुलिस अधिकारी (अक्षय खन्ना) के बीच की टक्कर मुख्य आकर्षण रही है. अक्षय के बाहर होने से अजय देवगन की इस फिल्म को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दर्शक इस किरदार की वापसी की उम्मीद कर रहे थे. फिलहाल मेकर्स उनके विकल्प की तलाश में हैं.

TRENDING NOW

5.फरहान अख्तर और 'डॉन 3' का संकट

फरहान अख्तर और 'डॉन 3' का संकट
5

अक्षय खन्ना की सफलता का असर केवल अजय देवगन तक सीमित नहीं रहा. 'धुरंधर' की भारी सफलता के बाद इसके मुख्य नायक रणवीर सिंह ने भी फरहान अख्तर की 'डॉन 3' से दूरी बना ली है ताकि वह 'धुरंधर 2' पर ध्यान दे सकें. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि एक फिल्म की सफलता ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स के समीकरण बिगाड़ दिए हैं.

6. 'रहमान डकैत' का जादू

'रहमान डकैत' का जादू
6

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के अभिनय की तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से की जा रही है. उनका गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. उनकी इसी लोकप्रियता ने उन्हें आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहाँ वह केवल अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं.

7.सफलता के बाद भी सुर्खियों से दूरी

सफलता के बाद भी सुर्खियों से दूरी
7

हैरानी की बात यह है कि जहां अन्य सितारे अपनी फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हैं, वहीं अक्षय खन्ना एक बार फिर अपने अलीबाग वाले घर में 'अंडरग्राउंड' हो गए हैं. वह लाइमलाइट और शोर-शराबे से दूर अपनी शांति पसंद कर रहे हैं, जो उनके फैंस को और भी ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

8.क्या है अक्षय खन्ना का फ्यूचर प्लान?

क्या है अक्षय खन्ना का फ्यूचर प्लान?
8

'दृश्यम 3' छोड़ने के बाद अब अक्षय खन्ना के पास कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही सनी देओल के साथ 'इक्का' और साउथ की फिल्म 'महाकाली' में नजर आएंगे. साथ ही, 'धुरंधर 2' की तैयारी भी जोरों पर है, जो 2026 में रिलीज हो सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन
दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन
ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें
ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें
धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...
धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...
Christmas Gift Scam: एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! WhatsApp पर आए ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?
Christmas Gift Scam: एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! WhatsApp पर आए ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?
धरती का सबसे Muscular Animal कौन सा है? इनका गठीला बदन देख हैरान रह जाएंगे आप
धरती का सबसे Muscular Animal कौन सा है? इनका गठीला बदन देख हैरान रह जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement