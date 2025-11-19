Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Nov 19, 2025, 07:28 PM IST
1.Dhurandhar फिल्म की क्या है कहानी?
फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान की खुफिया जंग, अंडरवर्ल्ड की परछाइयां और आतंकवाद-रोधी खुफिया ऑपरेशन से जुड़ी है. जिसमें खूंखार डकैत, खुफिया अधिकारी और पुलिस के ऐसे लोगों का किरदार निभाया है, जिनमें असली चेहरे की झलक दिखती है.
2.अक्षय खन्ना- रहमान डकैत
अक्षय खन्ना इस फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आएंगे. हकीकत में रहमान बलोच डकैत पाकिस्तान का एक कुख्यात गैंगस्टर था, जो कराची के ल्यारी इलाके में सक्रिय था. उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था. पाकिस्तान ही नहीं भारत में उसके नाम से लोग कांपते थे. SSP चौधरी असलम ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था. धुरंधर में अक्षय खन्ना का रोल उनसे मिलता-झुलता दिख रहा है.
3.संजय दत्त- द जिन्न
फिल्म में संजय दत्त चौधरी असलम खान उर्फ 'द जिन्न' बने हैं. उनका किरदार कराची के पुलिस अफसर चौधरी असलम खान से प्रेरित बताया जा रहा है, जो आतंकवाद नेटवर्क के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं.
4.आर.माधवन का किरदार
ट्रेलर देखकर पता चल रहा है कि आर माधवन फिल्म में भारत के इंटेलिजेंस अफसर अजय सान्याल बने हैं. उनका किरदार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल से प्रेरित बताया जा रहा है. उनका लुक भी कुछ उसी तरह का दिख रहा है. उनकी स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड और खुफिया ऑपरेशंस दर्शकों को खूब पसंद आएगा.
5.अर्जुन रामपाल- मेजर इकबाल
ट्रेलर में अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल बेहद रहस्यमय और खतरनाक दिख रहा है. यह किरदार किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं, बल्कि कई खुफिया ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन एक सिनेमैटिक रूपांतर के तौर पर दिखाया गया. हालांकि, कुछ लोग इसे आतंकवादी कमांडर इलियास कश्मीरी से जोड़कर देख रहे हैं.
6.रणवीर सिंह- मेजर मोहित शर्मा
इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह के किरदार की हो रही है. अकटलें लगाई जा रही हैं कि वह पैरा-स्पेशल फोर्सेज के शहीद अधिकारी मेजर मोहित शर्मा पर आधारित भूमिका निभा रहे हैं.