Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

अक्षय खन्ना- रहमान डकैत

अक्षय खन्ना इस फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में नजर आएंगे. हकीकत में रहमान बलोच डकैत पाकिस्तान का एक कुख्यात गैंगस्टर था, जो कराची के ल्यारी इलाके में सक्रिय था. उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था. पाकिस्तान ही नहीं भारत में उसके नाम से लोग कांपते थे. SSP चौधरी असलम ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था. धुरंधर में अक्षय खन्ना का रोल उनसे मिलता-झुलता दिख रहा है.