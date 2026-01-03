FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट 7 आरोपियों की जमानत पर सुनाएगा फैसला.

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar Cast Upcoming Project: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

Dhurandhar Cast Upcoming Projects: 'धुरंधर' में धमाल मचाने के बाद, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवान और सारा अर्जुन किन फिल्मों में नजर आएंगे? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो चलिए धुरंधर की मुख्य कास्ट और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में इस लेख में विस्तार से जानते हैं.

Pragya Bharti | Jan 03, 2026, 05:32 PM IST

1.Dhurandhar Cast Upcoming Projects

Dhurandhar Cast Upcoming Projects
1

'धुरंधर' एक स्पाई-थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार हैं और अब इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' की घोषणा हो चुकी है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसमें यह स्टार-कास्ट वापसी कर रही है और अक्षय खन्ना फ्लैशबैक में दिख सकते हैं, जबकि फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद सभी कलाकार अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त हैं. 

2.Ranveer singh dhurandhar Movie

Ranveer singh dhurandhar Movie
2

'धुरंधर' में हमजा के रूप में दिखे. उन्होंने 'धुरंधर 2' में भी काम किया है. आगे भी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ सकते हैं, क्योंकि यह एक सफल फ्रेंचाइजी बन गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धुरंधर में धमाल मचाने के बाद रणवीर सिंह अब धुरंधर 2, प्रलय, बैजू बैवरा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2 में नजर आ सकते हैं.

3.Sanjay Dutt in Dhurandhar movie

Sanjay Dutt in Dhurandhar movie
3

'धुरंधर' के कलाकारों की लिस्ट में शामिल हैं.'धुरंधर 2' में भी दिखेंगे. संजय दत्त की आने वाली हिंदी फिल्मों में 'बाप', 'धुरंधर', 'बागी 4', 'हेरा फेरी 3', और हॉरर-कॉमेडी 'भूतनी' जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें वे मल्टी-स्टारर प्रोजेक्ट्स और सोलो लीड रोल्स में दिखेंगे, जिनमें से कई 2025-2026 में रिलीज़ के लिए निर्धारित हैं.

4.Arjun Rampal in Dhurandhar movie

Arjun Rampal in Dhurandhar movie
4

अर्जुन रामपाल, फिल्म के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक हैं. इसके अलावा, 'धुरंधर 2' में भी अपनी भूमिका निभाएंगे. अर्जुन रामपाल, नेटफ्लिक्स सीरीज 'राणा नायडू' के दूसरे सीजन में भी दिखेंगे और उनकी हालिया 'क्रैक' को सराहा गया है, जबकि 'पंजाब 95' और 'द रेपिस्ट' भी उनके प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से हैं. 
 

5.R Madhvan in Dhurandhar movie

R Madhvan in Dhurandhar movie
5

'धुरंधर' के दमदार कलाकारों में से एक हैं. 'धुरंधर 2' के लिए भी कास्ट किया गया है. आर. माधवन की आने वाली फिल्मों में पैन-इंडिया थ्रिलर 'धुरंधर', 'शंकरा', 'तनु वेड्स मनु 3', 'दे दे प्यार दे 2', और सूर्या 43 जैसी कई बड़ी फिल्में हैं. साथ ही 'लिगेसी' जैसी ओटीटी सीरीज भी पाइपलाइन में हैं, जो 2025-26 में दर्शकों के लिए मनोरंजन का बड़ा पैकेज लेकर आ रही हैं. 

6.Sara Arjun

Sara Arjun
6

रणवीर सिंह के अपोजिट फीमेल लीड में हैं.'धुरंधर 2' में भी नजर आएंगी. इसी फ्रेंचाइजी का सीक्वल "धुरंधर 2: द रिवेंज" साल 2026 में रिलीज के लिए तैयार है. 
 

7.Akshaye Khanna in Dhurandhar

Akshaye Khanna in Dhurandhar
7

'रेहमान डकैत' के किरदार में छा गए.'धुरंधर 2' में फ्लैशबैक सीन्स के जरिए वापसी करेंगे. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स उन्हें आगे भी शामिल कर सकते हैं. अक्षय खन्ना की आने वाली हिंदी फिल्मों में मुख्य रूप से धुरंधर 2 और प्रशांत वर्मा की महाकाली शामिल हैं, जिसमें वह शुक्राचार्य के किरदार में नज़र आएंगे, साथ ही वो दृश्यम 3 में भी लौट सकते हैं और 'इक्का' जैसी फिल्मों में भी उनके होने की चर्चा है. 

8.कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'?

कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'?
8

रिलीज डेट: 19 मार्च 2026 (ईद).
डायरेक्टर: आदित्य धर.
कहानी: यह फिल्म भी स्पाई-थ्रिलर जॉनर में है और पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाएगी. 'धुरंधर' की पूरी कास्ट 'धुरंधर 2' में वापस आ रही है, जो मार्च 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा, सभी कलाकार अपनी-अपनी अन्य फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जिससे दर्शकों को उनके आने वाले समय में कई शानदार फिल्में देखने को मिलेंगी. 

