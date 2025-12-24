‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

3 . आखिर किसने पहले किया था प्रपोज?

अक्सर बॉलीवुड कहानियों में भारी-भरकम प्रपोजल या घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाने के सीन होते हैं, लेकिन आदित्य और यामी की कहानी बिल्कुल अलग थी. यामी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके बीच कभी कोई औपचारिक प्रपोजल नहीं हुआ. न आदित्य ने 'आई लव यू' कहा और न ही यामी ने. उनकी बातचीत और आपसी समझ इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों को पता चल गया था कि वे एक-दूसरे के लिए बने हैं.