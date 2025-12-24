‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 24, 2025, 05:53 PM IST
1.Dhurandhar fame Aditya Dhar and Yami Gautam
फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस फिल्म के मास्टरमाइंड निर्देशक आदित्य धर आज हर जगह चर्चा का विषय हैं. लेकिन उनकी प्रोफेशनल सफलता के साथ-साथ फैंस उनकी और अभिनेत्री यामी गौतम की 'रियल लाइफ' केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए भी काफी उत्सुक रहते हैं.
2.'उरी' के सेट पर हुई थी पहली मुलाकात
आदित्य और यामी की प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के सेट पर हुई थी. उस समय आदित्य फिल्म का निर्देशन कर रहे थे और यामी मुख्य भूमिका में थीं. हालांकि, शूटिंग के दौरान दोनों के बीच केवल पेशेवर बातचीत होती थी, लेकिन एक-दूसरे के प्रति सम्मान ने प्यार की नींव रख दी थी.
3.आखिर किसने पहले किया था प्रपोज?
अक्सर बॉलीवुड कहानियों में भारी-भरकम प्रपोजल या घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाने के सीन होते हैं, लेकिन आदित्य और यामी की कहानी बिल्कुल अलग थी. यामी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके बीच कभी कोई औपचारिक प्रपोजल नहीं हुआ. न आदित्य ने 'आई लव यू' कहा और न ही यामी ने. उनकी बातचीत और आपसी समझ इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों को पता चल गया था कि वे एक-दूसरे के लिए बने हैं.
4.सादगी पर फिदा हुई थीं यामी गौतम
यामी गौतम के मुताबिक, वह आदित्य धर की सादगी और उनके संस्कारों पर फिदा हो गई थीं. उन्होंने बताया कि आदित्य सेट पर हर किसी के साथ, चाहे वह स्पॉट बॉय हो या क्रू मेंबर, बहुत शालीनता से पेश आते थे. यही गुण यामी को सबसे ज्यादा पसंद आया और उन्होंने आदित्य को अपना हमसफर चुनने का फैसला किया.
5.गुपचुप तरीके से परवान चढ़ा प्यार
फिल्म 'उरी' के प्रमोशन के दौरान भी किसी को उनके रिश्ते की भनक नहीं लगी. दोनों ने अपने निजी जीवन को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा. उन्होंने अपनी दोस्ती को धीरे-धीरे प्यार में बदलने दिया और जब सही समय आया, तो दुनिया के सामने अपने रिश्ते का ऐलान किया.
6.हिमाचल की वादियों में सादगी भरी शादी
जून 2021 में इस जोड़े ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में बहुत ही निजी समारोह में शादी की. उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था क्योंकि इसमें कोई तड़कता-भड़कता बॉलीवुड ड्रामा नहीं था. यामी ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनी थी, जो उनकी सादगी का सबसे बड़ा प्रमाण था.
7.'धुरंधर' की सफलता और खुशहाल जीवन
आदित्य धर हमेशा कहते हैं कि यामी उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं. 'धुरंधर' जैसी विशाल फिल्म के निर्माण के दौरान यामी ने उन्हें मानसिक और रचनात्मक रूप से काफी सपोर्ट किया. वहीं यामी का मानना है कि आदित्य के मार्गदर्शन ने उनके करियर को नई दिशा दी है. आज जब आदित्य धर 'धुरंधर' के जरिए वैश्विक स्तर पर छाए हुए हैं, तो यामी उनके साथ एक गर्वित पत्नी के रूप में खड़ी हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से