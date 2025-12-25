FacebookTwitterYoutubeInstagram
रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

कमर दर्द से हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक योगासन, स्ट्रेस से लेकर रीढ़ और कंधों की समस्या से मिलेगा आराम

आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

एंटरटेनमेंट

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बीच यामी गौतम की फिल्म 'हक' ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का आदित्य धर से क्या कनेक्शन है, आइए हम आपको इस लेख में आगे बताते हैं.

Pragya Bharti | Dec 25, 2025, 08:35 AM IST

1.Yami Gautam Haq Movie Release

Yami Gautam Haq Movie Release
1

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वह है- 'धुरंधर'. निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. लेकिन इस जश्न के बीच, आदित्य की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री यामी गौतम भी अपनी नई फिल्म 'हक' के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं कि यामी गौतम की फिल्म का आदित्य धर से क्या कनेक्शन है..

2.बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी की बारी

बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी की बारी
2

जहाँ एक तरफ आदित्य धर की 'धुरंधर' सिनेमाघरों में नोटों की बारिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम की फिल्म 'हक' को लेकर ओटीटी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. यह फिल्म सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

3.धुरंधर के आदित्य धर से क्या है'हक' फिल्म का कनेक्शन?

धुरंधर के आदित्य धर से क्या है'हक' फिल्म का कनेक्शन?
3

फिल्म 'हक' केवल इसलिए खास नहीं है कि इसमें यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका निर्माण पक्ष है. 'हक' फिल्म का आदित्य धर से सीधा कनेक्शन यह है कि उनकी पत्नी यामी गौतम इसमें मुख्य भूमिका में हैं, और आदित्य ने फिल्म देखने के बाद अपनी पत्नी और उनके काम की बहुत तारीफ की. साथ ही, फिल्म के निर्देशक सुपर्ण एस. वर्मा ने आदित्य धर के एक अन्य फिल्म 'धुरंधर' पर हुए विवाद में उनका बचाव किया था, जिससे 'हक' और आदित्य धर के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध बनता है. 

4. किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
4

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म 'हक' के डिजिटल राइट्स एक नामी ओटीटी जायंट (संभवतः नेटफ्लिक्स या जियो सिनेमा) ने खरीदे हैं. 'धुरंधर' की सफलता का फायदा इस फिल्म को भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दर्शक अब इस निर्देशक-अभिनेत्री की जोड़ी के हर काम पर पैनी नजर रख रहे हैं.

5.फिल्म 'हक' की कहानी की एक झलक

फिल्म 'हक' की कहानी की एक झलक
5

जानकारी के अनुसार, 'हक' एक सामाजिक-राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है. इसमें यामी गौतम एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो अपने अधिकारों और न्याय के लिए सिस्टम से लड़ती नजर आएंगी. फिल्म की पटकथा काफी दमदार बताई जा रही है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.

6.पावर कपल का प्रोफेशनल तालमेल

पावर कपल का प्रोफेशनल तालमेल
6

आदित्य धर और यामी गौतम की जोड़ी को बॉलीवुड का 'पावर कपल' कहा जाता है. आदित्य अक्सर यामी की अभिनय क्षमता की तारीफ करते हैं और उन्हें अपनी 'म्यूज' मानते हैं. फिल्म 'हक' में आदित्य ने बतौर निर्माता अपनी रचनात्मक दृष्टि डाली है, ताकि यामी के किरदार को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके.

7.यामी गौतम का डिजिटल पर दबदबा

यामी गौतम का डिजिटल पर दबदबा
7

यामी गौतम का ओटीटी रिकॉर्ड शानदार रहा है. 'ए थर्सडे', 'लॉस्ट' और 'चोर निकल के भागा' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित किया है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्वीन हैं. 'हक' के साथ वे अपनी इसी बादशाहत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी.

8. ओटीटी पर कब देख सकेंगे यामी गौतम की हक फिल्म?

ओटीटी पर कब देख सकेंगे यामी गौतम की हक फिल्म?
8

हालांकि मेकर्स ने अभी तक सटीक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि 'धुरंधर' के क्रेज को देखते हुए 'हक' को जनवरी 2026 के मध्य तक स्ट्रीम किया जा सकता है. यह फिल्म यामी के करियर का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है.

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
