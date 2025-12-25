'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

3 . धुरंधर के आदित्य धर से क्या है'हक' फिल्म का कनेक्शन?

3

फिल्म 'हक' केवल इसलिए खास नहीं है कि इसमें यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका निर्माण पक्ष है. 'हक' फिल्म का आदित्य धर से सीधा कनेक्शन यह है कि उनकी पत्नी यामी गौतम इसमें मुख्य भूमिका में हैं, और आदित्य ने फिल्म देखने के बाद अपनी पत्नी और उनके काम की बहुत तारीफ की. साथ ही, फिल्म के निर्देशक सुपर्ण एस. वर्मा ने आदित्य धर के एक अन्य फिल्म 'धुरंधर' पर हुए विवाद में उनका बचाव किया था, जिससे 'हक' और आदित्य धर के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध बनता है.