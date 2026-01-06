‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आदित्य धर की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म के अंत में छोड़े गए 7 बड़े सवाल अब 19 मार्च 2026 को आने वाले पार्ट-2 का इंतजार बढ़ा रहे हैं.

Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 12:22 PM IST

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि वर्ल्डवाइड ₹350 करोड़ से अधिक की कमाई कर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है. हालांकि, पहले पार्ट का अंत एक रोमांचक मोड़ पर हुआ है, जिसने दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं. इन सवालों के जवाब अब 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाले सीक्वल में मिलेंगे. यहां वे 7 प्रमुख सवाल हैं जो फिल्म के पार्ट-2 के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं...

पहले पार्ट में हमजा ने 'रहमान डकैत' यानी अक्षय खन्ना का खात्मा तो कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. दर्शक यह जानने को उत्सुक हैं कि एक जासूस के रूप में रणवीर का अगला बड़ा टारगेट कौन होगा.

फिल्म में रणवीर सिंह ने मिशन के दौरान सारा अर्जुन यानी यालिना जमाली से शादी कर ली है. अब जबकि हमजा एक इंडियन स्पाई हैं, उनकी इस खतरनाक पहचान का उनकी निजी जिंदगी और यालिना के साथ उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.

फिल्म की शुरुआत में हमजा को जेल में दिखाया गया है, जहां से आर माधवन (अजय सान्याल) उसे निकालते हैं. हमजा का असली नाम 'जसकीरत सिंह रंगी' है, लेकिन वह जेल क्यों गया और उसका असली अतीत क्या है, इसका खुलासा सीक्वल में होगा.

रहमान डकैत तो मारा गया, लेकिन 26/11 का मुख्य गुनहगार 'मेजर इकबाल' अभी भी जिंदा है. पार्ट-2 में दिखाया जाएगा कि भारतीय सेना और हमजा इस मास्टरमाइंड को किस तरह ठिकाने लगाते हैं.

फिल्म में संजय दत्त (एएसपी चौधरी) और राकेश बेदी (जमील जमाली) के किरदारों ने मिशन में हमजा का साथ दिया. सीक्वल में इन किरदारों के बीच के बॉन्ड और उनके भविष्य की कहानी आगे बढ़ेगी.

रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच (दानिश) अभी भी हमजा पर आंख मूंदकर भरोसा करता है. क्या वह कभी जान पाएगा कि उसके भाई को मारने वाला हमजा ही था? यह टकराव सीक्वल का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है.

पहले पार्ट में आर माधवन को कम स्क्रीन स्पेस मिला, लेकिन अंत में उनके और रणवीर के बीच गहरा कनेक्शन दिखाया गया है. पार्ट-2 में इन दोनों दिग्गज कलाकारों की जुगलबंदी और साथ मिलकर मिशन को अंजाम देना दर्शकों के लिए बड़ा ट्रीट होगा.

'धुरंधर' ने सस्पेंस की जो नींव रखी है, वह साबित करती है कि इसके पार्ट 2 में भी कहानी दमदार होगी. 19 मार्च 2026 को 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है.
रिलीज डेट: 19 मार्च 2026 (ईद).
डायरेक्टर: आदित्य धर.

रिलीज डेट: 19 मार्च 2026 (ईद).
डायरेक्टर: आदित्य धर.

 

