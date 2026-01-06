‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक

1 . Dhurandhar Part 2 Ranveer singh

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि वर्ल्डवाइड ₹350 करोड़ से अधिक की कमाई कर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है. हालांकि, पहले पार्ट का अंत एक रोमांचक मोड़ पर हुआ है, जिसने दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं. इन सवालों के जवाब अब 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाले सीक्वल में मिलेंगे. यहां वे 7 प्रमुख सवाल हैं जो फिल्म के पार्ट-2 के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं...