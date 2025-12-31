FacebookTwitterYoutubeInstagram
'धुरंधर' ही नहीं, 'छावा' से 'इमरजेंसी' तक.. साल 2025 में सच्ची घटनाओं पर बनी इन फिल्मों का भी रहा बोलबाला

साल 2025 में बॉलीवुड के लिए एक ऐसा साल साबित हुआ है जहां काल्पनिक कहानियों से कहीं अधिक वास्तविक गाथाओं ने दर्शकों का दिल जीता है. 'धुरंधर' से लेकर'इमरजेंसी' और 'छावा' तक, सिनेमा के पर्दे पर इतिहास और हकीकत का अद्भुत संगम देखने को मिला.

Pragya Bharti | Dec 31, 2025, 08:27 AM IST

1.Bollywood film based on real story in 2025

Bollywood film based on real story in 2025
1

बॉलीवुड के लिए साल 2025 वास्तविकता के नाम रहा. इस साल निर्देशकों ने इतिहास के पन्नों, युद्ध के मैदानों और सामाजिक संघर्षों से ऐसी कहानियां चुनीं, जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया बल्कि कई नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए. आइए जानते हैं धुरंधर के अलावा इस साल की उन प्रमुख फिल्मों के बारे में जिन्होंने सच्चाई को सिनेमाई पर्दे पर उतारा...

2.Homebound Movie

Homebound Movie
2

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कठिन सफर और उनकी संवेदनाओं को नीरज घेवान के निर्देशन ने बखूबी पेश किया.

3.The Bengal Files Movie

The Bengal Files Movie
3

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 1946 के दंगों और बंगाल के इतिहास के कुछ कड़वे सच को इस फिल्म के जरिए उजागर किया. साल 2025 की इन फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक अब ऐसी सामग्री को प्राथमिकता दे रहे हैं जो उन्हें गर्व की अनुभूति कराती है और समाज की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराती है.
 

4.Haq Movie

Haq Movie
4

यामी गौतम और इमरान हाशमी के अभिनय से सजी यह फिल्म ऐतिहासिक 'शाह बानो बेगम' केस पर आधारित है, जो मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात करती है.
 

5.Phule Movie

Phule Movie
5

प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जरिए 19वीं सदी के सामाजिक बदलाव, महिला शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जंग को पर्दे पर उतारा.
 

6.Kesari Chapter 2 Movie

Kesari Chapter 2 Movie
6

यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद न्याय की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सी. शंकरन नायर के साहस की अनकही कहानी को सामने लाई.
 

7.120 Border Movie

120 Border Movie
7

फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाकर 1962 के युद्ध में रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई और शहीदों के बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.
 

8.Sky force Movie

Sky force Movie
8

अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म ने 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा सरगोधा एयरबेस पर किए गए पहले हवाई हमले के पराक्रम को जीवंत किया.

9.Hari Hara veera Movie

Hari Hara veera Movie
9

दक्षिण भारतीय स्टार पवन कल्याण की इस फिल्म ने 17वीं सदी के एक ऐसे योद्धा की कहानी दिखाई जो मुगलों से कोहिनूर हीरा हासिल करने के मिशन पर निकलता है.
 

10.Chhava Movie

Chhava Movie
10

विक्की कौशल ने मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष की यह कहानी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में शामिल रही.
 

11.Emergency

Emergency
11

कंगना रनौत द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म 1975 के आपातकाल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. इसने इतिहास के एक कठिन दौर को साहस के साथ पेश किया.

