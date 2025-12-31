'धुरंधर' ही नहीं, 'छावा' से 'इमरजेंसी' तक.. साल 2025 में सच्ची घटनाओं पर बनी इन फिल्मों का भी रहा बोलबाला

फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मुठभेड़ | यूपी के अमरोहा में बुर्के का मजाक, स्कूल में बुर्के में आपत्तिजनक डांस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मुस्लिम समुदाय की एक्शन की मांग
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 31, 2025, 08:27 AM IST
1.Bollywood film based on real story in 2025
बॉलीवुड के लिए साल 2025 वास्तविकता के नाम रहा. इस साल निर्देशकों ने इतिहास के पन्नों, युद्ध के मैदानों और सामाजिक संघर्षों से ऐसी कहानियां चुनीं, जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया बल्कि कई नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए. आइए जानते हैं धुरंधर के अलावा इस साल की उन प्रमुख फिल्मों के बारे में जिन्होंने सच्चाई को सिनेमाई पर्दे पर उतारा...
2.Homebound Movie
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के कठिन सफर और उनकी संवेदनाओं को नीरज घेवान के निर्देशन ने बखूबी पेश किया.
3.The Bengal Files Movie
विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 1946 के दंगों और बंगाल के इतिहास के कुछ कड़वे सच को इस फिल्म के जरिए उजागर किया. साल 2025 की इन फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक अब ऐसी सामग्री को प्राथमिकता दे रहे हैं जो उन्हें गर्व की अनुभूति कराती है और समाज की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराती है.
4.Haq Movie
यामी गौतम और इमरान हाशमी के अभिनय से सजी यह फिल्म ऐतिहासिक 'शाह बानो बेगम' केस पर आधारित है, जो मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात करती है.
5.Phule Movie
प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जरिए 19वीं सदी के सामाजिक बदलाव, महिला शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जंग को पर्दे पर उतारा.
6.Kesari Chapter 2 Movie
यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद न्याय की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सी. शंकरन नायर के साहस की अनकही कहानी को सामने लाई.
7.120 Border Movie
फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाकर 1962 के युद्ध में रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई और शहीदों के बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.
8.Sky force Movie
अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म ने 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा सरगोधा एयरबेस पर किए गए पहले हवाई हमले के पराक्रम को जीवंत किया.
9.Hari Hara veera Movie
दक्षिण भारतीय स्टार पवन कल्याण की इस फिल्म ने 17वीं सदी के एक ऐसे योद्धा की कहानी दिखाई जो मुगलों से कोहिनूर हीरा हासिल करने के मिशन पर निकलता है.
10.Chhava Movie
विक्की कौशल ने मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष की यह कहानी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में शामिल रही.
11.Emergency
कंगना रनौत द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म 1975 के आपातकाल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. इसने इतिहास के एक कठिन दौर को साहस के साथ पेश किया.
