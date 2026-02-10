'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड

पुलिस की जांच में बाबा भी कार में बैठा था, दिल्ली में कार से 3 शव मिलने का मामला, कार में आगे की सीट पर बैठा दिखा बाबा, तीनों मृतकों को बाबा पहले से भी जानता था, पुलिस को जांच में एक बाबा का पता चला, तीनों की मौत से पहले बाबा उनसे मिला था, कार में एक महिला, 2 पुरुषों के शव मिले थे, पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी थी कार, पुलिस को कार में तीन लोगों के शव मिले थे
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 10, 2026, 07:46 AM IST
1.Dhurandhar OTT Trend
बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बेताज बादशाह हैं. उनकी हालिया रिलीज वेब सीरीज 'धुरंधर' ने लोकप्रियता के मामले में पिछले सभी बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. यह सीरीज केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के 22 अलग-अलग देशों में शीर्ष पर ट्रेंड कर रही है.
2.22 देशों में 'धुरंधर' का कब्जा
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर ग्लोबल टॉप-10 की लिस्ट में जगह बना ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लिस्ट में भारत के साथ कनाडा, यूके, मोरक्को, नाइजीरिया, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, लेबनान, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मॉरीशस, कतर, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई जैसे मार्केट शामिल हैं. भारतीय कंटेंट का इस तरह वैश्विक स्तर पर छा जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है.
3.पाकिस्तान में बैन, फिर भी नंबर-1
इस फिल्म से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है. दरअसल, अपनी कहानी और कुछ संवदेनशील विषयों के कारण 'धुरंधर' को पाकिस्तान में आधिकारिक रूप से बैन कर दिया गया है. इसके बावजूद, वहां के दर्शक इसे अवैध स्ट्रीमिंग और वीपीएन (VPN) के जरिए इतना अधिक देख रहे हैं कि यह वहां के डिजिटल चार्ट्स पर नंबर-1 की पोजीशन पर बनी हुई है.
4.अक्षय खन्ना का दमदार अभिनय
'धुरंधर' की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अक्षय खन्ना के पावरफुल परफॉर्मेंस को दिया जा रहा है. सीरीज में उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई है, जो अकेले ही युद्ध छेड़ देता है. अक्षय के इस नए अवतार को दर्शकों ने खूब सराहा है.
5.क्यों पसंद आ रही है 'धुरंधर'?
इस मूवी की कहानी में सस्पेंस और एक्शन का ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है. इस फिल्म के पटकथा की गहराई और सिनेमैटोग्राफी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सीरीज बना दिया है.
6.ओटीटी पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप
'धुरंधर' 22 देशों में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर पहुंच गई है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है. नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली तौर पर घोषणा कर दी है कि यह फिल्म ग्लोबल नॉन-इंग्लिश फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है और नंबर 1 पर है. रणवीर सिंह की इस फिल्म को पहले हफ्ते में ही 7.6 मिलियन व्यूज और 26.1 मिलियन व्यूइंग आवर्स मिले.
