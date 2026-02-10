'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड

2 . 22 देशों में 'धुरंधर' का कब्जा

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर ग्लोबल टॉप-10 की लिस्ट में जगह बना ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस लिस्ट में भारत के साथ कनाडा, यूके, मोरक्को, नाइजीरिया, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, लेबनान, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मॉरीशस, कतर, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई जैसे मार्केट शामिल हैं. भारतीय कंटेंट का इस तरह वैश्विक स्तर पर छा जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है.