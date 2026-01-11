Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

3 . 'द राजा साब' के शोर में भी बरकरार जलवा

9 जनवरी 2026 को साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' रिलीज हुई, जिसने 'धुरंधर' के स्क्रीन काउंट को काफी कम कर दिया. बावजूद इसके, रणवीर सिंह की फिल्म ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. जहाँ प्रभास की फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं 'धुरंधर' अपनी 'माउथ पब्लिसिटी' के दम पर अभी भी हिंदी बेल्ट में पहली पसंद बनी हुई है.