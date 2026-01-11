FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

Dhurandhar Box Office Collection Day 37: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 37वें दिन ₹6.10 करोड़ कमाकर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹850 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंच गया है.

Pragya Bharti | Jan 11, 2026, 03:54 PM IST

1.Dhurandhar BO Collection Day 37

Dhurandhar BO Collection Day 37
1

आदित्य धर के निर्देशन में बनी जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी साबित हुई है, जिसकी लहरें 37वें दिन भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने न केवल बॉलीवुड बल्कि साउथ की बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी खतरे में डाल दिया है.

Advertisement

2.37वें दिन की कमाई में जबरदस्त उछाल

37वें दिन की कमाई में जबरदस्त उछाल
2

रिलीज के छठे शनिवार यानी 37वें दिन को 'धुरंधर' की कमाई में करीब 69% की भारी बढ़त देखी गई. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने शनिवार को ₹6.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो छठे हफ्ते के लिहाज से ऐतिहासिक है. शुक्रवार को फिल्म ने ₹3.60 करोड़ बटोरे थे, लेकिन वीकेंड शुरू होते ही दर्शकों की भीड़ फिर से सिनेमाघरों की ओर उमड़ पड़ी.

3.'द राजा साब' के शोर में भी बरकरार जलवा

'द राजा साब' के शोर में भी बरकरार जलवा
3

9 जनवरी 2026 को साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' रिलीज हुई, जिसने 'धुरंधर' के स्क्रीन काउंट को काफी कम कर दिया. बावजूद इसके, रणवीर सिंह की फिल्म ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. जहाँ प्रभास की फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं 'धुरंधर' अपनी 'माउथ पब्लिसिटी' के दम पर अभी भी हिंदी बेल्ट में पहली पसंद बनी हुई है.

4. ₹850 करोड़ क्लब में ऐतिहासिक एंट्री

₹850 करोड़ क्लब में ऐतिहासिक एंट्री
4

इस शनिवार की कमाई के साथ ही 'धुरंधर' ने भारत में ₹850 करोड़ (Gross) के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है. यह किसी भी ओरिजिनल हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. नेट कलेक्शन के मामले में भी फिल्म ₹800 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बेहद करीब पहुँच गई है.

TRENDING NOW

5.वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की दहाड़

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की दहाड़
5

दुनियाभर के आंकड़ों की बात करें तो फिल्म का कुल कलेक्शन अब ₹1276.44 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट (विदेशों) में ₹282 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. अब यह फिल्म आमिर खान की 'दंगल' और शाहरुख खान की 'जवान' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रही है.

6.एडवांस बुकिंग और ऑक्यूपेंसी के नए कीर्तिमान

एडवांस बुकिंग और ऑक्यूपेंसी के नए कीर्तिमान
6

37वें दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी दोपहर और शाम के शोज में 37% से 40% के बीच रही. बुकमायशो (BMS) पर फिल्म ने शनिवार को करीब 1.18 लाख टिकटें बेचीं, जो छठे हफ्ते में चल रही किसी भी फिल्म के लिए एक 'केस स्टडी' जैसा है. इसने 'स्त्री 2' के छठे शनिवार के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

7.क्यों नहीं थम रहा है 'धुरंधर' का क्रेज?

क्यों नहीं थम रहा है 'धुरंधर' का क्रेज?
7

पाकिस्तान के ल्यारी की पृष्ठभूमि और भारत के खुफिया मिशनों पर आधारित यह फिल्म दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छू रही है. आदित्य धर का निर्देशन और रणवीर सिंह का 'हमजा अली मजारी' के रूप में अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है. इसके साथ ही अक्षय खन्ना और संजय दत्त की मौजूदगी ने इसे एक पावर-पैक एंटरटेनर बना दिया है.

8.'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की बड़ी टक्कर

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की बड़ी टक्कर
8

फिल्म की इस अभूतपूर्व सफलता ने इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' के लिए जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है. 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है, जहाँ इसका सीधा मुकाबला यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगा. ट्रेड पंडितों का मानना है कि यह क्लैश भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab
Uric Acid Control: ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
MORE
Advertisement