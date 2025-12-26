'धुरंधर' में काम करके इस टीवी एक्टर की किस्मत पलटी, इससे पहले भी रणवीर सिंह के साथ कर चुका है काम

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 10:15 AM IST
1.असलम
इस फिल्म में असलम का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा ने अपने इंस्टाग्राम पर थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो अपने को-स्टार रणवीर सिंह के साथ पहले भी काम कर चुके हैं.
2.मजेदार वीडियो
हालांकि इस मजेदार वीडियो के लिए उन्होंने रणवीर सिंह के साथ कोलैब भी किया था. धुरंधर फिल्म में टीवी एक्टर गौरव गेरा की रणवीर सिंह के साथ जुगलबंदी सभी को पसंद आई है.
3.वाइन्स वीडियोज बनाते हैं
गौरव पिछले कई सालों से वाइन्स वीडियोज बनाते आ रहे हैं. एक्टर का किरदार 'चुटकी' कई लोगों का फेवरेट रहा. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद, गौरव को काफी पहचान मिल चुकी है.
4.2015
ये वीडियो 2015 का है जब रणवीर अपनी फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को प्रमोट कर रहे थे. तब उन्होंने गौरव गेरा के साथ वाइन वीडियो भी बनाई थी, जिसमें रणवीर 'शॉपकीपर' और गौरव 'चुटकी' बने थे. एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हम पहले भी मिले हैं...हमजा.'
5.कई लोग हैरान
गौरव गेरा के इस वीडियो पर कई लोग हैरान हैं. वो हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं कि दोनों एक्टर्स का री-यूनियन इस तरह मजेदार रहा. साथ ही उन्हें गौरव की सक्सेस पर भी खुशी महसूस हो रही है.