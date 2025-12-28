'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

9 . Dhurandhar Movie Box Office Collection

इस एलीट क्लब की सबसे नवीनतम सदस्य है आदित्य धर की 'धुरंधर'. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय वाली इस फिल्म ने मात्र 21 दिनों में ₹1003 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की रफ्तार अब भी जारी है और यह नए रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है.

