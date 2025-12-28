'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

हम अपनी विरासत को ना भूलें- PM मोदी, वंदे मातरम् ने 150 वर्ष पूरे किए- PM मोदी | भारत के युवाओं ने नया करने का जुनून-PM, युवाओं के पास नए-नए आइडिया-PM मोदी, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में छाप छोड़ी- PM, भारत ने हर क्षेत्र में छलांग लगाई- PM मोदी, 'युवाओं ने साइबर सिक्योरिटी पर सुझाव दिए', छात्र-छात्राओं ने कई सॉल्यूशन दिए-PM, 'ज्यादा से ज्यादा युवा हैकाथॉन का हिस्सा बनें', छात्र-छात्राओं ने भी कई सॉल्यूशन दिए-PM | भारत के युवाओं ने नया करने का जुनून-PM, युवाओं के पास नए-नए आइडिया-PM मोदी, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में छाप छोड़ी- PM, भारत ने हर क्षेत्र में छलांग लगाई- PM मोदी, 'युवाओं ने साइबर सिक्योरिटी पर सुझाव दिए', छात्र-छात्राओं ने कई सॉल्यूशन दिए-PM, 'ज्यादा से ज्यादा युवा हैकाथॉन का हिस्सा बनें', छात्र-छात्राओं ने भी कई सॉल्यूशन दिए-PM | ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया में चर्चा हुई-PM, 'वंदे मातरम् अभियान में बहुत सुझाव मिले', देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया- PM, महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्डकप जीता-PM, साल 2026 दस्तक देने वाला है-PM मोदी, 2026 में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें-PM | पेरू में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, पेरू के तटीय इलाके में भूकंप आया, हमले के बाद कीव के कई इलाकों में बिजली गुल, पेरू के चिंबोटे में भूकंप का असर, ताइवान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया | मुस्लिम युवक ने चाकू से हमला किया था, युवती पर अभद्र टिप्पणी करने का विरोध, हिंदू युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी, कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया आरोपी, मिर्जापुर में हिंदू युवक पर चाकू से हमला | मुस्लिम युवक ने चाकू से हमला किया था, युवती पर अभद्र टिप्पणी करने का विरोध, हिंदू युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी, कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया आरोपी, मिर्जापुर में हिंदू युवक पर चाकू से हमला | विशेष समुदाय का अवैध जमीन पर कब्जा, 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा, यूपी-संभल में मस्जिद के पास अवैध कब्जा, जांच के लिए 22 लेखपाल की टीम बनाई गई, विशेष समुदाय ने जमीन पर कब्जा किया, 30 दिसंबर को जमीन चिन्हित करेगी टीम | भारत ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी-PM, मन की बात में सालभर की यादें- PM मोदी, 2025 ने हमें कई खास पल दिए-PM मोदी
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 28, 2025, 10:49 AM IST
1.Ranveer singh dhurandhar Movie
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भाषाई सीमाओं को तोड़ा है, बल्कि कमाई के मामले में भी हॉलीवुड को टक्कर दी है. हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की इन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ₹1000 करोड़ के क्लब में शामिल होकर वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बजाया है.
2.Dangal Movie
इस सूची में सबसे ऊपर आमिर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा 'दंगल' है. ₹2024 करोड़ से अधिक के कलेक्शन के साथ यह अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्म है. चीन के बाजार में इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नया ग्लोबल विजन दिया.
3.Baahubali 2 The Conclusion
निर्देशक एस.एस. राजामौली की इस फिल्म ने भारत में सिनेमा देखने का नजरिया बदल दिया. ₹1810 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने 'पैन-इंडिया' शब्द को घर-घर में लोकप्रिय बनाया और भारतीय सिनेमा की भव्यता को दुनिया के सामने पेश किया.
4.Pushpa 2 Trailer release
अल्लू अर्जुन के स्वैग और 'पुष्पा' के क्रेज ने इस सीक्वल को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह पेश किया. फिल्म ने लगभग ₹1642 करोड़ का व्यवसाय कर यह साबित कर दिया कि मास-मसाला फिल्मों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है.
5.RRR Movie
राजामौली की एक और मास्टरपीस 'RRR' ने ₹1387 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि इसके गाने 'नाटू नाटू' ने ऑस्कर जीतकर भारतीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिलाया.
6.KGF 2
कन्नड़ सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय 'KGF 2' को जाता है. रॉकी भाई के किरदार में यश की दहाड़ ने इस फिल्म को ₹1275 करोड़ के क्लब में पहुँचाया. इसकी डार्क सिनेमाई दुनिया दर्शकों को बेहद पसंद आई.
7.Jawan
शाहरुख खान की इस एक्शन फिल्म ने ₹1148 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड की धमाकेदार वापसी कराई. निर्देशक एटली ने साउथ स्टाइल के मास एक्शन को हिंदी सिनेमा के साथ ऐसे मिलाया कि बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए.
8.Kalki 2898 AD
भारतीय पौराणिक कथाओं को भविष्य की तकनीक (साइंस-फिक्शन) के साथ जोड़ते हुए इस फिल्म ने लगभग ₹1100 करोड़ का व्यापार किया. यह फिल्म भारतीय फिल्मकारों की हिम्मत और उनकी दूरगामी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है.
9.Dhurandhar Movie Box Office Collection
इस एलीट क्लब की सबसे नवीनतम सदस्य है आदित्य धर की 'धुरंधर'. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय वाली इस फिल्म ने मात्र 21 दिनों में ₹1003 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की रफ्तार अब भी जारी है और यह नए रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है.
