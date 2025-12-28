FacebookTwitterYoutubeInstagram
'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

आमिर खान की 'दंगल' से लेकर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तक, ये 7 फिल्में भारतीय सिनेमा की वैश्विक ताकत का प्रतीक हैं, जिन्होंने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹1000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है.

Pragya Bharti | Dec 28, 2025, 10:49 AM IST

1.Ranveer singh dhurandhar Movie

Ranveer singh dhurandhar Movie
1

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भाषाई सीमाओं को तोड़ा है, बल्कि कमाई के मामले में भी हॉलीवुड को टक्कर दी है. हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की इन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ₹1000 करोड़ के क्लब में शामिल होकर वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बजाया है. 

2.Dangal Movie

Dangal Movie
2

इस सूची में सबसे ऊपर आमिर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा 'दंगल' है. ₹2024 करोड़ से अधिक के कलेक्शन के साथ यह अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्म है. चीन के बाजार में इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नया ग्लोबल विजन दिया.

3.Baahubali 2 The Conclusion

Baahubali 2 The Conclusion
3

निर्देशक एस.एस. राजामौली की इस फिल्म ने भारत में सिनेमा देखने का नजरिया बदल दिया. ₹1810 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने 'पैन-इंडिया' शब्द को घर-घर में लोकप्रिय बनाया और भारतीय सिनेमा की भव्यता को दुनिया के सामने पेश किया.

4.Pushpa 2 Trailer release

Pushpa 2 Trailer release
4

अल्लू अर्जुन के स्वैग और 'पुष्पा' के क्रेज ने इस सीक्वल को बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह पेश किया. फिल्म ने लगभग ₹1642 करोड़ का व्यवसाय कर यह साबित कर दिया कि मास-मसाला फिल्मों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है.

5.RRR Movie

RRR Movie
5

राजामौली की एक और मास्टरपीस 'RRR' ने ₹1387 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि इसके गाने 'नाटू नाटू' ने ऑस्कर जीतकर भारतीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिलाया.

6.KGF 2

KGF 2
6

कन्नड़ सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय 'KGF 2' को जाता है. रॉकी भाई के किरदार में यश की दहाड़ ने इस फिल्म को ₹1275 करोड़ के क्लब में पहुँचाया. इसकी डार्क सिनेमाई दुनिया दर्शकों को बेहद पसंद आई.

7.Jawan

Jawan
7

शाहरुख खान की इस एक्शन फिल्म ने ₹1148 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड की धमाकेदार वापसी कराई. निर्देशक एटली ने साउथ स्टाइल के मास एक्शन को हिंदी सिनेमा के साथ ऐसे मिलाया कि बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए.

8.Kalki 2898 AD

Kalki 2898 AD
8

भारतीय पौराणिक कथाओं को भविष्य की तकनीक (साइंस-फिक्शन) के साथ जोड़ते हुए इस फिल्म ने लगभग ₹1100 करोड़ का व्यापार किया. यह फिल्म भारतीय फिल्मकारों की हिम्मत और उनकी दूरगामी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है.

9.Dhurandhar Movie Box Office Collection

Dhurandhar Movie Box Office Collection
9

इस एलीट क्लब की सबसे नवीनतम सदस्य है आदित्य धर की 'धुरंधर'. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय वाली इस फिल्म ने मात्र 21 दिनों में ₹1003 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की रफ्तार अब भी जारी है और यह नए रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है.

