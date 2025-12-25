धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

5 . अक्षय खन्ना का औरंगजेब और रहमान डकैत के अवतार की खूब हुई चर्चा

साल 2025 बॉलीवुड के दमदार एक्टर अक्षय खन्ना के लिए काफी खास रहा. इस अक्षय ने लंबे समय बाद अपना कमबैक किया. अक्षय इस बार हीरो की जगह विलेन के रोल में सामने आए. इस साल पहली बार विक्की कौशल अभिनीत फिल्म में अक्षय ने औरंगजेब का किरादर निभाया था.

फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाकर अभिनय की नई परिभाषा लिखी. उनकी ठंडी निगाहें और बोलने का लहजा इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने नायक से ज्यादा उनके स्क्रीन प्रेजेंस का इंतजार किया. रहमान डकैत के किरदार ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

