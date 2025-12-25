FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेशः शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव, लगा पूर्ण प्रतिबंध | नागपुर में जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान, हिंदुओं के 3-4 बच्चे होने चाहिए, बंगाल की CM ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना | बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर साजिद रशीदी ने दिया विवादित बयान, कहा- दीपू दास ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इसलिए उसकी मौत हुई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है

Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है

Christmas Celebrations in Bollywood: कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

Movie Review: रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

साल 2025 में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें कुछ ऐसे किरदार भी थे, जो मेन कैरेक्टर न होकर भी लोगों को खूब पसंद आएं. ऐसा ही एक कैरेक्टर धुरंधर का रहमान डकैत भी है, जिसे अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया है. इसके अलावा भी कई किरदारों ने नायकों से अधिक सुर्खियां और प्रशंसा बटोरी हैं.

Pragya Bharti | Dec 25, 2025, 11:48 AM IST

1.Dhurandhar Akshaye khanna Negative Role

Dhurandhar Akshaye khanna Negative Role
1

साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी शानदार साल रहा. इस साल फिल्म इंडस्ट्री में कई ने ऐसे निगटिव किरदार नजर आए जिन्होंने दर्शकों को काफी आकर्षित किया. इन किरदारों की दमदार एक्टिंग इतनी खास रही की इनके सामने मुख्य भूमिका निभाने वाले फीके पड़ गए. साल के खत्म होने से पहले आज हम आपको इस खास स्टोरी में उन निगेटिव किरदारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने साल 2025 में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिल में हीरो से ज्यादा अपनी जगह बनाई. 

Advertisement

2.रणदीप हुड्डा: 'राणतुंगा' का रौद्र रूप

रणदीप हुड्डा: 'राणतुंगा' का रौद्र रूप
2

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने साल 2025 में रिलीज हुई जाट में अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों को लुभाया था. फिल्म 'जाट' में सनी देओल मेन कैरेक्टर में था, लेकिन रणदीप का विलेन रोल ने पूरी लाइमलाइट लूट ले गई. 
 

3.इमरान हाशमी के 'टाइगर 3' और 'G2' का असर

इमरान हाशमी के 'टाइगर 3' और 'G2' का असर
3

सीक्वल फिल्मों के दौर में इमरान हाशमी ने खुद को एक बेहतरीन विलेन के रूप में स्थापित किया है. उनके शांत लेकिन घातक किरदारों ने यह साबित कर दिया कि एक विलेन को चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसकी चाल ही काफी होती है. उनके किरदारों ने मुख्य नायक के लिए हर कदम पर चुनौतियां पैदा कीं.
 

4.'एनिमल' में बॉबी देओल का जादू

'एनिमल' में बॉबी देओल का जादू
4

'एनिमल' की सफलता के बाद बॉबी देओल का नकारात्मक किरदारों के प्रति आकर्षण 2025 में भी जारी रहा. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, उनकी एक झलक ही दर्शकों को रोमांचित करने के लिए काफी थी. उनके लुक और बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें इस साल का सबसे स्टाइलिश विलेन बना दिया.
 

TRENDING NOW

5.अक्षय खन्ना का औरंगजेब और रहमान डकैत के अवतार की खूब हुई चर्चा

अक्षय खन्ना का औरंगजेब और रहमान डकैत के अवतार की खूब हुई चर्चा
5

साल 2025 बॉलीवुड के दमदार एक्टर अक्षय खन्ना के लिए काफी खास रहा. इस अक्षय ने लंबे समय बाद अपना कमबैक किया. अक्षय इस बार हीरो की जगह विलेन के रोल में सामने आए. इस साल पहली बार विक्की कौशल अभिनीत फिल्म में अक्षय ने औरंगजेब का किरादर निभाया था.
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाकर अभिनय की नई परिभाषा लिखी. उनकी ठंडी निगाहें और बोलने का लहजा इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने नायक से ज्यादा उनके स्क्रीन प्रेजेंस का इंतजार किया. रहमान डकैत के किरदार ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया.
 

6.क्यों पसंद आ रहे हैं निगेटिव रोल?

क्यों पसंद आ रहे हैं निगेटिव रोल?
6

आज का दर्शक केवल श्वेत-श्याम किरदार नहीं देखना चाहता. उन्हें ग्रे-शेड्स वाले पात्र पसंद आते हैं जिनके पास अपना एक मजबूत तर्क और बैकस्टोरी होती है. 2025 के इन किरदारों ने दिखाया कि एक अच्छा विलेन ही फिल्म को 'ग्रैंड' बनाता है.

7.अवॉर्ड्स की रेस में विलेन आगे

अवॉर्ड्स की रेस में विलेन आगे
7

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कारों की रेस में नायकों से ज्यादा इन नकारात्मक भूमिका निभाने वाले कलाकारों का पलड़ा भारी है. अक्षय खन्ना और सनी देओल जैसे दिग्गजों ने यह साबित कर दिया कि किरदार छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें जान हो तो वह इतिहास रच देता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
MORE
Advertisement
धर्म
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement