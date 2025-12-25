धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

बांग्लादेशः शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव, लगा पूर्ण प्रतिबंध | नागपुर में जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान, हिंदुओं के 3-4 बच्चे होने चाहिए, बंगाल की CM ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना | बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर साजिद रशीदी ने दिया विवादित बयान, कहा- दीपू दास ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इसलिए उसकी मौत हुई
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 25, 2025, 11:48 AM IST
1.Dhurandhar Akshaye khanna Negative Role
साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी शानदार साल रहा. इस साल फिल्म इंडस्ट्री में कई ने ऐसे निगटिव किरदार नजर आए जिन्होंने दर्शकों को काफी आकर्षित किया. इन किरदारों की दमदार एक्टिंग इतनी खास रही की इनके सामने मुख्य भूमिका निभाने वाले फीके पड़ गए. साल के खत्म होने से पहले आज हम आपको इस खास स्टोरी में उन निगेटिव किरदारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने साल 2025 में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिल में हीरो से ज्यादा अपनी जगह बनाई.
2.रणदीप हुड्डा: 'राणतुंगा' का रौद्र रूप
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने साल 2025 में रिलीज हुई जाट में अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों को लुभाया था. फिल्म 'जाट' में सनी देओल मेन कैरेक्टर में था, लेकिन रणदीप का विलेन रोल ने पूरी लाइमलाइट लूट ले गई.
3.इमरान हाशमी के 'टाइगर 3' और 'G2' का असर
सीक्वल फिल्मों के दौर में इमरान हाशमी ने खुद को एक बेहतरीन विलेन के रूप में स्थापित किया है. उनके शांत लेकिन घातक किरदारों ने यह साबित कर दिया कि एक विलेन को चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसकी चाल ही काफी होती है. उनके किरदारों ने मुख्य नायक के लिए हर कदम पर चुनौतियां पैदा कीं.
4.'एनिमल' में बॉबी देओल का जादू
'एनिमल' की सफलता के बाद बॉबी देओल का नकारात्मक किरदारों के प्रति आकर्षण 2025 में भी जारी रहा. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, उनकी एक झलक ही दर्शकों को रोमांचित करने के लिए काफी थी. उनके लुक और बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें इस साल का सबसे स्टाइलिश विलेन बना दिया.
5.अक्षय खन्ना का औरंगजेब और रहमान डकैत के अवतार की खूब हुई चर्चा
साल 2025 बॉलीवुड के दमदार एक्टर अक्षय खन्ना के लिए काफी खास रहा. इस अक्षय ने लंबे समय बाद अपना कमबैक किया. अक्षय इस बार हीरो की जगह विलेन के रोल में सामने आए. इस साल पहली बार विक्की कौशल अभिनीत फिल्म में अक्षय ने औरंगजेब का किरादर निभाया था.
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाकर अभिनय की नई परिभाषा लिखी. उनकी ठंडी निगाहें और बोलने का लहजा इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने नायक से ज्यादा उनके स्क्रीन प्रेजेंस का इंतजार किया. रहमान डकैत के किरदार ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया.
6.क्यों पसंद आ रहे हैं निगेटिव रोल?
आज का दर्शक केवल श्वेत-श्याम किरदार नहीं देखना चाहता. उन्हें ग्रे-शेड्स वाले पात्र पसंद आते हैं जिनके पास अपना एक मजबूत तर्क और बैकस्टोरी होती है. 2025 के इन किरदारों ने दिखाया कि एक अच्छा विलेन ही फिल्म को 'ग्रैंड' बनाता है.
7.अवॉर्ड्स की रेस में विलेन आगे
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कारों की रेस में नायकों से ज्यादा इन नकारात्मक भूमिका निभाने वाले कलाकारों का पलड़ा भारी है. अक्षय खन्ना और सनी देओल जैसे दिग्गजों ने यह साबित कर दिया कि किरदार छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें जान हो तो वह इतिहास रच देता है.
