FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ललित मोदी ने X पर पोस्ट के जरिए माफी मांगी, लिखा- मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया, मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, भारत सरकार का सम्मान करता हूं | उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक से पीड़िता की मां खुश, कहा- सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'टेस्ट से पहले उन्हें रणजी में कोचिंग करनी चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने गौतम गंभीर को लेकर दिया बड़ा बयान

'टेस्ट से पहले उन्हें रणजी में कोचिंग करनी चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने गौतम गंभीर को लेकर दिया बड़ा बयान

Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. अगर आपको यह स्पाई थ्रिलर पसंद आई है, तो ओटीटी पर 'राजी' और 'मद्रास कैफे' जैसी 7 बेहतरीन फिल्में जरूर देखें.

Pragya Bharti | Dec 29, 2025, 01:25 PM IST

1.Best Spy Movies

Best Spy Movies
1

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इस समय वैश्विक स्तर पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने मात्र 7 दिनों में घरेलू बाजार में ₹200 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रहे सकारात्मक रिव्यू ने इसे साल की सबसे सफल स्पाई थ्रिलर बना दिया है. यदि 'धुरंधर' देखने के बाद आपके अंदर का जासूस और रोमांचक कहानियों की तलाश कर रहा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये 7 फिल्में आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं-

Advertisement

2.Wife of a Spy Movie

Wife of a Spy Movie
2

यह जापानी वॉर ड्रामा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी पत्नी की कहानी दिखाता है, जो अपने पति के गुप्त मिशनों का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है.
कहां देखें: Amazon Prime Video

3.Black Bag Movie

Black Bag Movie
3

साल 2025 में रिलीज हुई यह फिल्म दो इंटेलिजेंस एजेंटों (पति-पत्नी) की कहानी है. जब पत्नी पर देशद्रोह का आरोप लगता है, तो वफादारी और प्यार के बीच की जंग शुरू होती है.
कहां देखें: Jio Hotstar

4.Argo Movie

Argo Movie
4

यह ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म एक सीआईए एजेंट की कहानी है, जो ईरान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए एक फर्जी फिल्म शूटिंग का सहारा लेता है. इसका सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखेगा.
कहां देखें: Jio Hotstar

TRENDING NOW

5.Bell Bottom Movie

Bell Bottom Movie
5

अक्षय कुमार इसमें एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका में हैं, जो एक विमान अपहरण (Plane Hijack) के बाद यात्रियों को बचाने के मिशन पर निकलते हैं. 80 के दशक के बैकड्रॉप पर बनी यह फिल्म काफी दिलचस्प है.
कहां देखें: Amazon Prime Video

6.Madras Cafe Movie

Madras Cafe Movie
6

जॉन अब्राहम अभिनीत यह फिल्म भारत-श्रीलंका गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है. शूजित सरकार का निर्देशन और फिल्म की गंभीर पटकथा इसे एक 'मस्ट वॉच' स्पाई ड्रामा बनाती है.
कहां देखें: Amazon Prime Video

7.Raazi Movie

Raazi Movie
7

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भारतीय लड़की की सच्ची कहानी है जो पाकिस्तान जाकर जासूसी करती है. आलिया भट्ट और विक्की कौशल के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म देशभक्ति और रोमांच का अनूठा संगम है.
कहां देखें: Apple TV 

8.The Imitation Game Movie

The Imitation Game Movie
8

यह फिल्म महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के 'एनिग्मा कोड' को डिकोड किया था. यह बुद्धिमानी और जासूसी का बेहतरीन उदाहरण है.
कहां देखें: Lionsgate Play

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Today Horoscope: आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
MORE
Advertisement