'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

Pragya Bharti | Dec 29, 2025, 01:25 PM IST
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इस समय वैश्विक स्तर पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने मात्र 7 दिनों में घरेलू बाजार में ₹200 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रहे सकारात्मक रिव्यू ने इसे साल की सबसे सफल स्पाई थ्रिलर बना दिया है. यदि 'धुरंधर' देखने के बाद आपके अंदर का जासूस और रोमांचक कहानियों की तलाश कर रहा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये 7 फिल्में आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं-
2.Wife of a Spy Movie
यह जापानी वॉर ड्रामा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी पत्नी की कहानी दिखाता है, जो अपने पति के गुप्त मिशनों का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है.
कहां देखें: Amazon Prime Video
3.Black Bag Movie
साल 2025 में रिलीज हुई यह फिल्म दो इंटेलिजेंस एजेंटों (पति-पत्नी) की कहानी है. जब पत्नी पर देशद्रोह का आरोप लगता है, तो वफादारी और प्यार के बीच की जंग शुरू होती है.
कहां देखें: Jio Hotstar
4.Argo Movie
यह ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म एक सीआईए एजेंट की कहानी है, जो ईरान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए एक फर्जी फिल्म शूटिंग का सहारा लेता है. इसका सस्पेंस आपको अंत तक बांधे रखेगा.
कहां देखें: Jio Hotstar
5.Bell Bottom Movie
अक्षय कुमार इसमें एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका में हैं, जो एक विमान अपहरण (Plane Hijack) के बाद यात्रियों को बचाने के मिशन पर निकलते हैं. 80 के दशक के बैकड्रॉप पर बनी यह फिल्म काफी दिलचस्प है.
कहां देखें: Amazon Prime Video
6.Madras Cafe Movie
जॉन अब्राहम अभिनीत यह फिल्म भारत-श्रीलंका गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है. शूजित सरकार का निर्देशन और फिल्म की गंभीर पटकथा इसे एक 'मस्ट वॉच' स्पाई ड्रामा बनाती है.
कहां देखें: Amazon Prime Video
7.Raazi Movie
मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक भारतीय लड़की की सच्ची कहानी है जो पाकिस्तान जाकर जासूसी करती है. आलिया भट्ट और विक्की कौशल के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म देशभक्ति और रोमांच का अनूठा संगम है.
कहां देखें: Apple TV
8.The Imitation Game Movie
यह फिल्म महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के 'एनिग्मा कोड' को डिकोड किया था. यह बुद्धिमानी और जासूसी का बेहतरीन उदाहरण है.
कहां देखें: Lionsgate Play
