'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

1 . Best Spy Movies

1

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इस समय वैश्विक स्तर पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने मात्र 7 दिनों में घरेलू बाजार में ₹200 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रहे सकारात्मक रिव्यू ने इसे साल की सबसे सफल स्पाई थ्रिलर बना दिया है. यदि 'धुरंधर' देखने के बाद आपके अंदर का जासूस और रोमांचक कहानियों की तलाश कर रहा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये 7 फिल्में आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं-