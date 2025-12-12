FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि अक्षय खन्ना ने अपने करियर में कई फिल्में की है. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी है जो उन्होंने रिजेक्ट की या फिर उनके हाथ से निकल गई. 

सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 01:22 PM IST

1.परिणीता

परिणीता
1

ये फिल्म पहले अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी. लेकिन इस फिल्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाद में ये फिल्म सैफ अली खान ने की और उनके रोल को काफी ज्यादा पंसद किया गया.

2.खाकी

खाकी
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने खाकी भी साइन की थी, लेकिन फिर तुषार कपूर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था.

3.कांटे

कांटे
3

कहा जाता है कि ये फिल्म भी अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया बाद में ये फिल्म लकी अली ने की थी.

4.तारे जमीन पर

तारे जमीन पर
4

अक्षय को फिल्म तारे जमीन पर भी का ऑफर मिला था और वह करने भी वाले थे। दरअसल, फिल्ममेकर चाहते थे कि अक्षय यह फिल्म करें, लेकिन आमिर ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस फिल्म को करने का फैसला किया. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग ₹260 करोड़ से ₹270 करोड़ की कमाई की हैं.

5.जिंदा

जिंदा
5

आईएमडीबी कि रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने जॉन अब्राहम की फिल्म जिंदा भी साइन की थी, लेकिन फिर पैसों की वजह से छोड़ दी.
 

