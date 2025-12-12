धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 01:22 PM IST
1.परिणीता
ये फिल्म पहले अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी. लेकिन इस फिल्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाद में ये फिल्म सैफ अली खान ने की और उनके रोल को काफी ज्यादा पंसद किया गया.
2.खाकी
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने खाकी भी साइन की थी, लेकिन फिर तुषार कपूर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था.
3.कांटे
कहा जाता है कि ये फिल्म भी अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया बाद में ये फिल्म लकी अली ने की थी.
4.तारे जमीन पर
अक्षय को फिल्म तारे जमीन पर भी का ऑफर मिला था और वह करने भी वाले थे। दरअसल, फिल्ममेकर चाहते थे कि अक्षय यह फिल्म करें, लेकिन आमिर ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस फिल्म को करने का फैसला किया. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग ₹260 करोड़ से ₹270 करोड़ की कमाई की हैं.
5.जिंदा
आईएमडीबी कि रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने जॉन अब्राहम की फिल्म जिंदा भी साइन की थी, लेकिन फिर पैसों की वजह से छोड़ दी.