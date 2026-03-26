Dhurandhar 2 के उन 6 मिनट के सीन में ऐसा क्या था? जिन्हें हटाने पर मजबूर हुए मेकर्स, जानें अनसेंसर्ड वीडियो का सच

1 . Dhurandhar 2 Uncensored Version

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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है. फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में 575 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय और शानदार स्क्रीनप्ले वाली इस फिल्म को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. खबरें तो आपने भी सुनी होंगी कि धुरंधर 2 से कुछ सीन काटी गई है, जिससे यह फिल्म 6 मिनट शॉर्ट हो गई थी. पर, क्या आपको पता है कि आखिर किस सीन को इस फिल्म से हटाया गया है? चलिए हम आपको बताते हैं.

