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Dhurandhar 2 के उन 6 मिनट के सीन में ऐसा क्या था? जिन्हें हटाने पर मजबूर हुए मेकर्स, जानें अनसेंसर्ड वीडियो का सच

Dhurandhar 2 Uncensored: सेंसर बोर्ड द्वारा 'धुरंधर 2' से काटे गए 6 मिनट के दृश्यों को देखने के लिए एक जबरा फैन कैलिफोर्निया जा पहुंची. फिल्म का अनसेंसर्ड वर्जन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है.

Pragya Bharti | Mar 26, 2026, 08:05 AM IST

1.Dhurandhar 2 Uncensored Version

Dhurandhar 2 Uncensored Version
1

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है. फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में 575 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय और शानदार स्क्रीनप्ले वाली इस फिल्म को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. खबरें तो आपने भी सुनी होंगी कि धुरंधर 2 से कुछ सीन काटी गई है, जिससे यह फिल्म 6 मिनट शॉर्ट हो गई थी. पर, क्या आपको पता है कि आखिर किस सीन को इस फिल्म से हटाया गया है? चलिए हम आपको बताते हैं.
 

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2.धुरंधर 2 से काटी गई 6 मिनट की सीन

धुरंधर 2 से काटी गई 6 मिनट की सीन
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बनकर ऋतिक रोशन की 'वॉर' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय और हाई-ऑक्टेन एक्शन ने दर्शकों को खूब लुभाया है. लेकिन, थिएटर से निकलने के बाद फैंस के मन में एक सवाल ये भी है- क्या यह फिल्म और भी बेहतर हो सकती थी? आइए आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उन 5 बड़े कारणों का, जिन्हें अगर सही से संभाला जाता, तो यह फिल्म एक 'ऑल-टाइम क्लासिक' बन सकती थी.

3.पूरी फिल्म देखने कैलिफोर्निया पहुंची फैन ने किया खुलासा

पूरी फिल्म देखने कैलिफोर्निया पहुंची फैन ने किया खुलासा
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सोशल मीडिया पर एक महिला फैन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस फैन ने दावा किया कि वह भारत में रिलीज हुए 'सेंसर्ड वर्जन' से संतुष्ट नहीं थी. उसने 'धुरंधर 2' का अनसेंसर्ड वर्जन देखने के लिए 20 घंटे की फ्लाइट ली और कैलिफोर्निया (अमेरिका) जा पहुंची. वहां थिएटर में उसने फिल्म का वह पूरा वर्जन देखा जिसे भारतीय दर्शकों से छिपाया गया था.
 

4.उन 6 मिनट में क्या-क्या था?

उन 6 मिनट में क्या-क्या था?
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जब इस फैन का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ, तो नेटिजन्स ने उत्सुकता में पूछा कि आखिर उन 6 मिनट में ऐसा क्या था जिसे मेकर्स को हटाना पड़ा? फैन ने खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म के कुछ बेहद डार्क और खूनी संघर्ष वाले दृश्यों को छोटा किया गया है. इसके अलावा, फिल्म में किरदारों द्वारा दी गई कुछ तीखी गालियों पर सेंसर की कैंची चली है. फैन के अनुसार, इन कट्स के बिना भी फिल्म की मुख्य कहानी पूरी है, लेकिन अनसेंसर्ड वर्जन में फिल्म का 'रॉ और रियल' अनुभव देखने को मिलता है और ज्यादा मजा आता है.

TRENDING NOW

5.रणवीर सिंह का जबरदस्त क्रेज

रणवीर सिंह का जबरदस्त क्रेज
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इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने दर्शकों के बीच किस कदर दीवानगी पैदा कर दी है. एक फिल्म देखने के लिए सात समंदर पार जाने की यह घटना 'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा सबूत बनकर उभरी है.

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