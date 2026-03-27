इस फिल्म ने Dhurandhar 2 को चटाई धूल! 3 दिन में ही कमा डाली 1,30,00,00,00,000; कलेक्शन देख सबकी फटी रह गईं आंखें

5 . क्यों प्रोजेक्ट हेल मेरी ने मारी बाजी?

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'धुरंधर 2' एक बेहतरीन मास-एंटरटेनर साबित हुई है, जिसमें एक्शन और स्टार पावर का भरपूर मसाला है. लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज का दर्शक सिर्फ लोकल मसाला नहीं, बल्कि 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' जैसा ग्लोबल कंटेंट भी पसंद कर रहा है. 'हॉपर' और 'पेगासस 3' जैसी फिल्मों की लिस्ट में अब रायन गोसलिंग की इस फिल्म ने भी अपनी धाक जमा ली है.

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