इस फिल्म ने Dhurandhar 2 को चटाई धूल! 3 दिन में ही कमा डाली 1,30,00,00,00,000; कलेक्शन देख सबकी फटी रह गईं आंखें

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 27, 2026, 01:38 PM IST
1.Dhurandhar 2 Vs Project Hail Mary
इन दिनों सिनेमा जगत में केवल एक ही नाम की गूंज है और वो है- आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने 1000 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ाकर हर तरफ वाहवाही लूटी है, लेकिन इसी बीच बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा इंटरनेशनल धमाका भी हुआ है, जिसने धुरंधर 2 की चमक को फीका कर दिया है.
2.इस फिल्म ने धुरंधर 2 को चटाई धूल
हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित साइंस-फिक्शन फिल्म ‘Project Hail Mary’ की. रायन गोसलिंग स्टारर यह फिल्म 20 मार्च 2026 को दुनिया भर के 83 देशों में रिलीज हुई थी. चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड यानी पहले 72 घंटे में ही 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.
3.प्रोजेक्ट हेल मेरी से कितना पीछे है धुरंधर 2?
आंकड़ों पर नजर डालें तो 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 6 दिनों में ओवरसीज मार्केट से करीब 231.57 करोड़ और कुल 919 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है. वहीं, 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' ने सिर्फ 3 दिनों में 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इस साल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म का गौरव हासिल कर लिया है. भारत में यह फिल्म 26 मार्च को रिलीज हुई है.
4.क्यों बना 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' एक ग्लोबल इवेंट?
यह कोई साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि एक हाई-कॉन्सेप्ट कहानी है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री अकेले पूरी मानवता को बचाने की मिशन पर निकलता है. फिल्म के शानदार विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और इमोशनल डेप्थ ने इसे एक 'ग्लोबल मस्ट-वॉच' फिल्म बना दिया है.
5.क्यों प्रोजेक्ट हेल मेरी ने मारी बाजी?
'धुरंधर 2' एक बेहतरीन मास-एंटरटेनर साबित हुई है, जिसमें एक्शन और स्टार पावर का भरपूर मसाला है. लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज का दर्शक सिर्फ लोकल मसाला नहीं, बल्कि 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' जैसा ग्लोबल कंटेंट भी पसंद कर रहा है. 'हॉपर' और 'पेगासस 3' जैसी फिल्मों की लिस्ट में अब रायन गोसलिंग की इस फिल्म ने भी अपनी धाक जमा ली है.
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