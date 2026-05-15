Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म

5 . 'हमजा' का जलवा और 'धुरंधर 3' के संकेत

5

फिल्म में रणवीर सिंह ने 'हमजा' नाम के एक जासूस का दमदार किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिली थीं. इस 'Spy-Action Universe' के बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब 'धुरंधर 3' को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है. हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जियो स्टूडियोज ने संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत तक फ्रैंचाइजी के अगले पार्ट को लेकर कोई बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर फैंस इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि उन्हें थिएटर के अनुभव से कहीं ज्यादा इंटेंस और अनसेंसर्ड कंटेंट घर बैठे देखने को मिलने वाला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से