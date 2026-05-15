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Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म

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Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release In India: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' का एक्सटेंडेड वर्जन 'रॉ एंड अनदेखा' अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गया है. भारत में यह जियो हॉटस्टार पर जल्द रिलीज होगा.

Pragya Bharti | May 15, 2026, 12:40 PM IST

1.Dhurandhar 2 OTT Release In India

Dhurandhar 2 OTT Release In India
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बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' एक बार फिर सुर्खियों में है. इस स्पाई-एक्शन ड्रामा का बहुप्रतीक्षित एक्सटेंडेड वर्जन, जिसका नाम ‘धुरंधर: द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा’ है, अब ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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2.विदेशी नेटफ्लिक्स पर दी दस्तक

विदेशी नेटफ्लिक्स पर दी दस्तक
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फिल्म के मेकर्स ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. अमेरिका और मलेशिया जैसे देशों में यह फिल्म आज, यानी 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. विदेशों में इसके 'Uncut' और 'Extended' वर्जन को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है. हालांकि, भारतीय दर्शकों के लिए मेकर्स ने एक अलग 'Streaming Platform' चुना है. 

 

3.भारत में कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

भारत में कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
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भारत में ‘धुरंधर: द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा’ नेटफ्लिक्स पर नहीं, बल्कि जियो हॉटस्टार पर दस्तक देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ये नया वर्जन लगभग 3 घंटे 52 मिनट लंबा होगा. इसका मतलब साफ है कि धुरंधर 2 फिल्म थिएटर रिलीज से भी ज्यादा बड़ा और डिटेल्ड में होगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मूवी में कई इमोशनल और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस ऐड किए गए हैं, जो पहले एडिट कर हटाए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस फिल्म को 16 से 20 मई के बीच में भारत में रिलीज किया जाना है.

4.नए सीन्स के साथ लगभग 4 घंटे का होगा 'रोमांच'

नए सीन्स के साथ लगभग 4 घंटे का होगा 'रोमांच'
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रिपोर्ट्स के अनुसार, 'धुरंधर: द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा' वर्जन लगभग 3 घंटे 52 मिनट लंबा होने वाला है. इसका मतलब है कि यह थिएटर्स में दिखाई गई फिल्म से काफी बड़ा और डिटेल्ड होगा. इस नए कट में कई ऐसे इमोशनल ड्रामे और 'High-Octane Action Sequences' जोड़े गए हैं, जिन्हें सिनेमाघरों की रिलीज के समय ट्रिम या एडिट कर दिया गया था. भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसे भारत में 16 से 20 मई के बीच कभी भी रिलीज किया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.'हमजा' का जलवा और 'धुरंधर 3' के संकेत

'हमजा' का जलवा और 'धुरंधर 3' के संकेत
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फिल्म में रणवीर सिंह ने 'हमजा' नाम के एक जासूस का दमदार किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिली थीं. इस 'Spy-Action Universe' के बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब 'धुरंधर 3' को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है. हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जियो स्टूडियोज ने संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत तक फ्रैंचाइजी के अगले पार्ट को लेकर कोई बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर फैंस इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि उन्हें थिएटर के अनुभव से कहीं ज्यादा इंटेंस और अनसेंसर्ड कंटेंट घर बैठे देखने को मिलने वाला है. 

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