बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा

4 . कब और कहां होगी रिलीज?

रणवीर सिंह ने फिल्म का नया पोस्टर और टीजर जारी कर दिया है, जिसमें जियोहॉटस्टार और स्टार गोल्ड के लोगो साफ नजर आ रहे हैं.

थिएटर रिलीज: 'धुरंधर 2' ईद और गुड़ी पड़वा के मौके पर 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ओटीटी रिलीज: थिएटर में रिलीज होने के लगभग 8 हफ्ते बाद, यानी मई 2026 के मध्य तक यह जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है.

