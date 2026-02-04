बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 04, 2026, 10:34 AM IST
1.Dhurandhar 2 OTT Release
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ ने दुनिया भर में ₹1,300 करोड़ से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया है. पहले पार्ट की नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त सफलता के बाद, इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने इस बार फिल्म के डिजिटल और म्यूजिक पार्टनर्स में बड़ा फेरबदल किया है.
2.नेटफ्लिक्स के हाथ से निकली 'धुरंधर 2' की डील
जहां 'धुरंधर' का पहला भाग नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं इसके दूसरे भाग यानी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के स्ट्रीमिंग राइट्स जियोहॉटस्टार ने खरीद लिए हैं. खबरों के मुताबिक, स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए प्लेटफॉर्म्स के बीच कड़ी टक्कर थी, जिसमें जियोहॉटस्टार ने नेटफ्लिक्स को पछाड़ते हुए अधिक बोली लगाकर इस मेगा-प्रोजेक्ट को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया.
3.म्यूजिक राइट्स में भी हुआ बड़ा 'खेल'
सिर्फ ओटीटी ही नहीं, फिल्म के म्यूजिक पार्टनर में भी बदलाव हुआ है. पहले पार्ट का म्यूजिक लेबल 'सारेगामा' के पास था, लेकिन इस बार टी-सीरीज ने बाजी मार ली है. रिपोर्ट के अनुसार, टी-सीरीज ने इस फिल्म के गानों के लिए एक भारी-भरकम राशि चुकाई है, जो बॉलीवुड के सबसे महंगे म्यूजिक डील्स में से एक है.
4.कब और कहां होगी रिलीज?
रणवीर सिंह ने फिल्म का नया पोस्टर और टीजर जारी कर दिया है, जिसमें जियोहॉटस्टार और स्टार गोल्ड के लोगो साफ नजर आ रहे हैं.
थिएटर रिलीज: 'धुरंधर 2' ईद और गुड़ी पड़वा के मौके पर 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
ओटीटी रिलीज: थिएटर में रिलीज होने के लगभग 8 हफ्ते बाद, यानी मई 2026 के मध्य तक यह जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है.
5.पांच भाषाओं में मचेगा तहलका
पहले पार्ट की अपार सफलता को देखते हुए, सीक्वल को और भी भव्य बनाया गया है. यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे.
6.धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का मिशन क्या होगा?
पहले पार्ट में हमजा ने 'रहमान डकैत' यानी अक्षय खन्ना का खात्मा तो कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. दर्शक यह जानने को उत्सुक हैं कि एक जासूस के रूप में रणवीर का अगला बड़ा टारगेट कौन होगा.
