1642Cr के पार हुई Dhurandhar 2, बन पाएगी देश की नंबर1 फिल्म? जानें 'पुष्पा 2' को औंधे मुंह गिराने के लिए कितना करना होगा कलेक्शन

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Pragya Bharti | Apr 09, 2026, 12:12 PM IST
1.Dhurandhar 2 vs Pushpa 2
आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन-थ्रिलर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 20 दिनों के भीतर भारतीय सिनेमा के कई बड़े कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में चौथे स्थान पर मजबूती से खड़ी है.
2.दुनियाभर में 'धुरंधर' का डंका
ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1,642 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है. फिल्म अब भी सिनेमाघरों में डबल डिजिट में कमाई कर रही है, जो इसकी जबरदस्त पकड़ को दर्शाता है. हालांकि, नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इसे अभी तीन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को पार करना होगा.
3.किन 3 फिल्मों को टक्कर दे रही धुरंधर 2?
दंगल: ₹2,200 करोड़ (प्रथम स्थान)
बाहुबली 2: ₹1,810.6 करोड़ (द्वितीय स्थान)
पुष्पा 2: ₹1,800 करोड़ (तृतीय स्थान)
4.धुरंधर 2 को पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितना कमाना होगा?
रणवीर सिंह की फिल्म को 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए करीब ₹158 करोड़ और 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ने के लिए ₹168.6 करोड़ की दरकार है.
5.भारतीय बॉक्स ऑफिस पर स्थिति
भारत में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर 2' अब तक ₹1,244 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. घरेलू बाजार में यह फिलहाल तीसरे स्थान पर है. यहां पहले स्थान पर 'बाहुबली 2' (₹1,429.83 करोड़) और दूसरे पर 'पुष्पा 2' (₹1,381 करोड़) का कब्जा है. विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, वह जल्द ही 'पुष्पा 2' के घरेलू रिकॉर्ड को छू सकती है.
6.फिल्म के बारे में
'धुरंधर 2: द रिवेंज' साल 2025 में आई सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर बनाने में माहिर हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि यामी गौतम का कैमियो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज रहा. रणवीर सिंह के करियर की यह सबसे सफल फिल्म बन चुकी है.