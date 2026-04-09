1642Cr के पार हुई Dhurandhar 2, बन पाएगी देश की नंबर1 फिल्म? जानें 'पुष्पा 2' को औंधे मुंह गिराने के लिए कितना करना होगा कलेक्शन

6 . फिल्म के बारे में

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'धुरंधर 2: द रिवेंज' साल 2025 में आई सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है. आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर बनाने में माहिर हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि यामी गौतम का कैमियो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज रहा. रणवीर सिंह के करियर की यह सबसे सफल फिल्म बन चुकी है.