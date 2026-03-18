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275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़

Dhurandhar 2 Star Cast Fees: रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. फिल्म के लिए संजू बाबा, अक्षय खन्ना अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और रणवीर सिंह ने कितने करोड़ वसूले हैं, आइए जानते हैं.

Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 09:33 AM IST

1.Dhurandhar 2 Cast Fees

Dhurandhar 2 Cast Fees
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बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह और नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी 'धुरंधर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच अब इसकी स्टार कास्ट की सैलरी डिटेल्स सामने आई हैं. करीब 275 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म के लिए एक्टर्स ने करोड़ों की फीस ली है.

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2.Ranveer Singh fees

Ranveer Singh fees
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फिल्म के मुख्य नायक रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट के सबसे महंगे कलाकार साबित हुए हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपने दमदार एक्शन और लीड रोल के लिए 50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस चार्ज की है. यह फिल्म की कुल स्टार कास्ट कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है.

3.Sanjay Dutt fees in Dhurandhar 2

Sanjay Dutt fees in Dhurandhar 2
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फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे दिग्गज अभिनेता संजय दत्त को भी तगड़ी रकम मिली है. अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर संजू बाबा को इस फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये मिले हैं.

4.R Madhvan Fees

R Madhvan Fees
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फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले आर. माधवन की झोली में 9 करोड़ रुपये आए हैं.

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5.Akshaye Khanna Fees

Akshaye Khanna Fees
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फिल्म में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अक्षय खन्ना फ्लैशबैक स्टोरी में नजर आते हैं. महज कुछ समय के इस स्पेशल अपीयरेंस के लिए अक्षय खन्ना ने 2.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, जो उनके स्क्रीन टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा माने जा रहे हैं.

6.Arjun Rampal Fees

Arjun Rampal Fees
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हैरानी की बात यह है कि फिल्म में खूंखार विलेन का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल को बाकी मुख्य सितारों के मुकाबले कम फीस मिली है. उन्हें इस रोल के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 

7.Sara Arjun Fees

Sara Arjun Fees
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एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस मिली है.

8.रिलीज और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

रिलीज और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन
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3 घंटे 55 मिनट की इस लंबी और भव्य फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह ओपनिंग डे पर कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है. 19 मार्च को दुनियाभर में रिलीज होने वाली इस फिल्म का मुकाबला खुद के पहले पार्ट (धुरंधर) के रिकॉर्ड से होगा.

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