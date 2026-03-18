275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़

1 . Dhurandhar 2 Cast Fees

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बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह और नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी 'धुरंधर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच अब इसकी स्टार कास्ट की सैलरी डिटेल्स सामने आई हैं. करीब 275 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म के लिए एक्टर्स ने करोड़ों की फीस ली है.