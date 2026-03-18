275 Cr की Dhurandhar 2 में किसने वसूली सबसे मोटी फीस? जानें रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना के जेब में आए कितने करोड़

2017 से बाद से युवाओं को नौकरी मिलीं- योगी, 2017 से पहले यूपी में भर्ती नहीं होती थी- योगी, 9 साल में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी- योगी, 'आज युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रहीं', 'अकेले पुलिस विभाग में 2 लाख से ज्यादा भर्ती', कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं- योगी, आज यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है- योगी | पहले यूपी पहचान के लिए मोहताज था- योगी, युवाओं के सामने पहचान का संकट था- योगी, आज यूपी को नई पहचान मिली है- योगी, पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था- योगी, पहले यूपी सुरक्षा के लिए मोहताज था- योगी, नौकरी निकलती थी तो वसूली करते थे- योगी, आधी आबादी डर में जीने को मजबूर थी-योगी, शांति के साथ सभी त्योहार बनाए जा रहे-योगी, रमजान चल रहे, ईद आने वाली है- योगी, कल से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही- योगी | यूपी में सभी लोगों को योजनाओं का लाभ-योगी, जन-जन तक योजनाओं का लाभ-योगी, 'पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था', PM के विजन को पूरा कर रहे- CM योगी, पहले किसान आत्महत्या को मजबूर था- योगी, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था-योगी, लोग यूपी से पलायन करने को मजबूर थे- PM, 'आधी आबादी डर-भय में जीने को मजबूर थी', 'नौकरी निकालते ही वसूली के लिए निकलते थे' | राज्यसभा में PM मोदी का संबोधन, 'संसद की दोनों इमारत में बैठने का मौका मिला', सदन एक ओपन यूनिवर्सिटी है- PM मोदी, सदन अपने आप में ओपन यूनिवर्सिटी है- PM, नेता न रिटायर्ड होता न टायर्ड होता है- PM
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 09:33 AM IST
1.Dhurandhar 2 Cast Fees
बॉलीवुड के 'पावरहाउस' रणवीर सिंह और नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी 'धुरंधर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बीच अब इसकी स्टार कास्ट की सैलरी डिटेल्स सामने आई हैं. करीब 275 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म के लिए एक्टर्स ने करोड़ों की फीस ली है.
2.Ranveer Singh fees
फिल्म के मुख्य नायक रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट के सबसे महंगे कलाकार साबित हुए हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपने दमदार एक्शन और लीड रोल के लिए 50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस चार्ज की है. यह फिल्म की कुल स्टार कास्ट कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है.
3.Sanjay Dutt fees in Dhurandhar 2
फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे दिग्गज अभिनेता संजय दत्त को भी तगड़ी रकम मिली है. अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर संजू बाबा को इस फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये मिले हैं.
4.R Madhvan Fees
फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले आर. माधवन की झोली में 9 करोड़ रुपये आए हैं.
5.Akshaye Khanna Fees
फिल्म में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अक्षय खन्ना फ्लैशबैक स्टोरी में नजर आते हैं. महज कुछ समय के इस स्पेशल अपीयरेंस के लिए अक्षय खन्ना ने 2.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, जो उनके स्क्रीन टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा माने जा रहे हैं.
6.Arjun Rampal Fees
हैरानी की बात यह है कि फिल्म में खूंखार विलेन का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल को बाकी मुख्य सितारों के मुकाबले कम फीस मिली है. उन्हें इस रोल के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
7.Sara Arjun Fees
एक्ट्रेस सारा अर्जुन को भी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस मिली है.
8.रिलीज और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन
3 घंटे 55 मिनट की इस लंबी और भव्य फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह ओपनिंग डे पर कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है. 19 मार्च को दुनियाभर में रिलीज होने वाली इस फिल्म का मुकाबला खुद के पहले पार्ट (धुरंधर) के रिकॉर्ड से होगा.