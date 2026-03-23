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Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे

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Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे

Dhurandhar 2 की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े नाम शामिल हैं. नेटवर्थ की बात करें तो इनमें सबसे आगे रणवीर सिंह हैं, लेकिन फिल्म में एक ऐसा किरदार भी है, जिसकी नेटवर्थ इन सभी सितारों से भी कहीं ज्यादा है. जानें आखिर कौन है वो शख्स... 

Abhay Sharma | Mar 23, 2026, 08:37 PM IST

1.4 दिनों में 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई  

4 दिनों में 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई  
1

रणवीर सिंह की स्‍पाई एक्‍शन सीक्‍वल फिल्‍म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्‍स ऑफिस पर रिकार्ड तोड़ कमाई कर रही है. आदित्‍य धर के डायरेक्‍शन में बनी यह फिल्‍म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म ने चार दिनों में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 'जवान', 'पठान', और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के कलेक्शन से कई अधिक है. फिल्म ने भारत में 466 करोड़ और विदेशी बाजार में 211 करोड़ की कमाई कर कई नए रिकॉर्ड बना डाले हैं. (Photo: Youtube/@JioStudios) 

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2.रणवीर सिंह की नेटवर्थ

रणवीर सिंह की नेटवर्थ
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फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे 'धुरंधर' कलाकार लीड रोल में हैं. नेटवर्थ की बात करें तो इनमें सबसे आगे रणवीर सिंह हैं, मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार,  रणवीर सिंह की कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक (करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है. 

3.संजय दत्त की नेटवर्थ

संजय दत्त की नेटवर्थ
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2025-26 के अनुसार, संजय दत्त की नेटवर्थ लगभग 295 करोड़ से 300 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कई अन्य बिजनेस से भी अच्छी आय करते हैं. इसके अलावा संजय दत्त के पास दो प्रोडक्शन कंपनियां, दो क्रिकेट टीमें हैं और उन्होंने स्टार्टअप्स व एक बड़े शराब ब्रांड जैसे कई बिजनेस में समझदारी से निवेश भी किया है.

4.आर माधवन की नेटवर्थ

आर माधवन की नेटवर्थ
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इसके अलावा बात करें आर माधवन की कुल नेटवर्थ की, तो यह करीब 115 करोड़ रुपये बताई जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह आजकल एक बड़ी फिल्म के लिए लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और स्मार्ट निवेश से आता है. उन्होंने रियल एस्टेट (संपत्ति) में काफी निवेश किया है, जिसमें चेन्नई और मुंबई में आलीशान घर शामिल हैं. 

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5.अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ

अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ
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वहीं अर्जुन रामपाल ने फिल्मों, विज्ञापनों, मॉडलिंग और अपने बिजनेस के जरिए अच्छी संपत्ति बनाई है. उनकी नेटवर्थ करीब 130 करोड़ से 350 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. कुछ रिपोर्ट्स में 130 करोड़ और कुछ में 350 करोड़ रुपये बताया गया है.  

6.इन सितारों से कहीं ज्यादा है “बड़े साहब” की नेटवर्थ  

इन सितारों से कहीं ज्यादा है “बड़े साहब” की नेटवर्थ  
6

अब आते हैं फिल्म के उस किरदार पर, जिसकी नेटवर्थ इन सभी सितारों से भी कहीं ज्यादा है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'बड़े साहब' की. 'धुरंधर 2' फिल्म में 'बड़े साहब' का रहस्यमयी किरदार दाऊद इब्राहिम का है. India Today की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 में दाऊद की कुल संपत्ति करीब 6.7 अरब डॉलर आंकी गई थी.   

7.कई देशों में है संपत्ति

कई देशों में है संपत्ति
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दाऊद इब्राहिम की संपत्ति भारत, पाकिस्तान, यूएई (दुबई) और कई अन्य देशों में फैली हुई है. भारत में, मुंबई सहित अन्य स्थानों पर उसकी संपत्ति को समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर नीलाम किया गया है, जिसमें उसके परिवार के पुश्तैनी घर, होटल और जमीनें आदि शामिल हैं.  

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