Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे

1 . 4 दिनों में 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई

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रणवीर सिंह की स्‍पाई एक्‍शन सीक्‍वल फिल्‍म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्‍स ऑफिस पर रिकार्ड तोड़ कमाई कर रही है. आदित्‍य धर के डायरेक्‍शन में बनी यह फिल्‍म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म ने चार दिनों में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 'जवान', 'पठान', और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों के कलेक्शन से कई अधिक है. फिल्म ने भारत में 466 करोड़ और विदेशी बाजार में 211 करोड़ की कमाई कर कई नए रिकॉर्ड बना डाले हैं. (Photo: Youtube/@JioStudios)