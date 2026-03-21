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धुरंधर2 Ranveer Singh का पाकिस्तान से वो कनेक्शन, जो अब तक था सबसे छुपा; जानें कैसे सरहद पार से आकर बॉलीवुड में छाए ये अभिनेता

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धुरंधर2 Ranveer Singh का पाकिस्तान से वो कनेक्शन, जो अब तक था सबसे छुपा; जानें कैसे सरहद पार से आकर बॉलीवुड में छाए ये अभिनेता

What is the Connection of Ranveer Singh with Pakistan: रणवीर सिंह का पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है. 'धुरंधर 2' की चर्चा के बीच सुपरस्टार का यह पारिवारिक इतिहास सामने आ गया है. तो चलिए जानते हैं कि रणवीर सिंह का पाकिस्तान से क्या और कैसा कनेक्शन है.

Pragya Bharti | Mar 21, 2026, 10:39 AM IST

1.Ranveer Singh Connection with Pakistan

Ranveer Singh Connection with Pakistan
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बॉलीवुड के 'पावरहाउस' कहे जाने वाले रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. पर्दे पर अपनी ऊर्जा और अनोखे किरदारों से सबका दिल जीतने वाले रणवीर के बारे में एक ऐसी सच्चाई है, जिससे उनके कई फैंस आज भी अनजान हैं. क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इस 'धुरंधर' का असली कनेक्शन सरहद पार यानी पाकिस्तान से है?
 

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2.रणवीर सिंह का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन?

रणवीर सिंह का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन?
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रणवीर सिंह (रणवीर सिंह भावनानी) का परिवार मूल रूप से कराची (वर्तमान पाकिस्तान) का रहने वाला है. 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के कठिन समय के दौरान, उनके दादा सुंदर सिंह भावनानी और दादी चांद बुर्के को अपना घर छोड़कर मुंबई आना पड़ा था. रणवीर एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने शून्य से अपनी शुरुआत की और आज फिल्म जगत के शिखर पर हैं.

3.रणवीर सिंह की वो अनसुनी कहानी

रणवीर सिंह की वो अनसुनी कहानी
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विभाजन के दौरान रणवीर के परिवार को काफी संघर्ष करना पड़ा. कराची में अपना सब कुछ छोड़कर एक शरणार्थी के रूप में भारत आए भावनानी परिवार ने मुंबई में अपनी मेहनत से नई पहचान बनाई. रणवीर अक्सर इंटरव्यूज में अपनी सिंधी संस्कृति और अपने दादा-दादी के संघर्षों का जिक्र करते हैं, जो उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हैं.

4.दादी का फिल्मी कनेक्शन

दादी का फिल्मी कनेक्शन
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रणवीर सिंह के रगों में अभिनय का शौक विरासत में मिला है. उनकी दादी, चांद बुर्के, 1940 और 50 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थीं. उन्होंने राज कपूर की फिल्म 'बूट पॉलिश' जैसी यादगार फिल्मों में काम किया था. दिलचस्प बात यह है कि चांद बुर्के ने अपने करियर की शुरुआत लाहौर (अब पाकिस्तान) की फिल्म इंडस्ट्री से की थी, जहां उन्हें 'लाहौर की परी' कहा जाता था.

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5.'धुरंधर 2' और पाकिस्तान कनेक्शन

'धुरंधर 2' और पाकिस्तान कनेक्शन
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सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' को लेकर यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि फिल्म में रणवीर एक हाई-ऑक्टेन एक्शन और देशभक्ति वाले अवतार में नजर आ सकते हैं. फैंस इस बात से बेहद प्रभावित हैं कि जिस अभिनेता के पूर्वजों ने सरहद का दर्द झेला, वही आज पर्दे पर देश के 'धुरंधर' नायक के रूप में नजर आ रहे हैं.

6.कड़ी मेहनत की मिसाल हैं रणवीर सिंह

कड़ी मेहनत की मिसाल हैं रणवीर सिंह
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रणवीर सिंह का यह सफर कराची की गलियों से शुरू होकर बॉलीवुड के रेड कार्पेट तक पहुंचने की एक मिसाल है. इससे यह साबित होता है कि जड़ें चाहे कहीं भी हों, पर अगर कड़ी मेहनत और लग्न से काम किए जाए, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं. रणवीर सिंह इसके सही उदाहरण हैं.

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7.थिएटर्स में 'हाउसफुल' का शोर

थिएटर्स में 'हाउसफुल' का शोर
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देशभर के सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. दिल्ली, मुंबई से लेकर साउथ के मार्केट तक, हर जगह 'हाउसफुल' के बोर्ड लगे हुए हैं. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और 'मुस्तकबिल' वाले डायलॉग्स पर दर्शक थिएटर्स में नोटों की बारिश कर रहे हैं. रात के शो से लेकर सुबह के अर्ली मॉर्निंग शोज तक, दर्शकों की लंबी कतारें यह साफ कर रही हैं कि यह फिल्म रुकने वाली नहीं है.

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