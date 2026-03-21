धुरंधर2 Ranveer Singh का पाकिस्तान से वो कनेक्शन, जो अब तक था सबसे छुपा; जानें कैसे सरहद पार से आकर बॉलीवुड में छाए ये अभिनेता

7 . थिएटर्स में 'हाउसफुल' का शोर

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देशभर के सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. दिल्ली, मुंबई से लेकर साउथ के मार्केट तक, हर जगह 'हाउसफुल' के बोर्ड लगे हुए हैं. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और 'मुस्तकबिल' वाले डायलॉग्स पर दर्शक थिएटर्स में नोटों की बारिश कर रहे हैं. रात के शो से लेकर सुबह के अर्ली मॉर्निंग शोज तक, दर्शकों की लंबी कतारें यह साफ कर रही हैं कि यह फिल्म रुकने वाली नहीं है.