Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म

1 . Dhurandhar 2 Missing Elements

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आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बनकर ऋतिक रोशन की 'वॉर' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय और हाई-ऑक्टेन एक्शन ने दर्शकों को खूब लुभाया है. लेकिन, थिएटर से निकलने के बाद फैंस के मन में एक सवाल ये भी है- क्या यह फिल्म और भी बेहतर हो सकती थी? आइए आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उन 5 बड़े कारणों का, जिन्हें अगर सही से संभाला जाता, तो यह फिल्म एक 'ऑल-टाइम क्लासिक' बन सकती थी.