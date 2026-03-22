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Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म

Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म

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Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन कुछ गलतियों के वजह से कमजोर भी हो गई ये फिल्म. अत्यधिक हिंसा जैसे 5 पॉइंट्स इस लेख में आगे दिया गया है जो फिल्म के स्वाद को थोड़ा फीका कर देते हैं.

Pragya Bharti | Mar 22, 2026, 08:50 AM IST

1.Dhurandhar 2 Missing Elements

Dhurandhar 2 Missing Elements
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बनकर ऋतिक रोशन की 'वॉर' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. रणवीर सिंह के दमदार अभिनय और हाई-ऑक्टेन एक्शन ने दर्शकों को खूब लुभाया है. लेकिन, थिएटर से निकलने के बाद फैंस के मन में एक सवाल ये भी है- क्या यह फिल्म और भी बेहतर हो सकती थी? आइए आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उन 5 बड़े कारणों का, जिन्हें अगर सही से संभाला जाता, तो यह फिल्म एक 'ऑल-टाइम क्लासिक' बन सकती थी.

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2.दमदार फीमेल लीड की गैरमौजूदगी

दमदार फीमेल लीड की गैरमौजूदगी
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फिल्म का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष इसमें महिला किरदारों का सीमित होना रहा. जहाँ पहले भाग में सारा अर्जुन और सौम्या टंडन ने कहानी में संतुलन बनाया था, वहीं पार्ट 2 पूरी तरह 'मेल-सेंट्रिक' नजर आई. सारा अर्जुन और सौम्या को महज कुछ दृश्यों तक समेट देना खलता है. एक सशक्त महिला किरदार फिल्म की कहानी को और अधिक गहराई दे सकता था.

3.जरूरत से ज्यादा खून-खराबा और हिंसा

जरूरत से ज्यादा खून-खराबा और हिंसा
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फिल्म में एक्शन के नाम पर दिखाई गई अत्यधिक हिंसा कई बार दर्शकों को असहज कर देती है. जहाँ पहला भाग ड्रामा और एक्शन का सटीक मिश्रण था, वहीं पार्ट 2 में मार-धाड़ की अधिकता ने कहानी के प्रभाव को थोड़ा कम कर दिया. यदि हिंसा के स्तर को संतुलित रखा जाता, तो यह 'फैमिली ऑडियंस' को और बेहतर तरीके से जोड़ पाती.

4.टाइमलाइन की उलझन

टाइमलाइन की उलझन
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फिल्म की पटकथा में वर्तमान और फ्लैशबैक के बीच की टाइमलाइन काफी भ्रमित करने वाली है. रियल-टाइम इवेंट्स और फिक्शन के बीच का तालमेल कहीं-कहीं गड़बड़ाया हुआ लगता है. एक स्पष्ट और सटीक टाइमलाइन फिल्म को अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बना सकती थी.

TRENDING NOW

5.अक्षय खन्ना के जादुई कैमियो की कमी

अक्षय खन्ना के जादुई कैमियो की कमी
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'धुरंधर' की पहचान अक्षय खन्ना के बिना अधूरी सी लगती है. भले ही उनका किरदार पहले भाग में समाप्त हो गया था, लेकिन मेकर्स फ्लैशबैक या किसी 'थ्रोबैक' सीन के जरिए उन्हें वापस ला सकते थे. पर्दे पर अक्षय की एक झलक भी दर्शकों के बीच उत्साह को दोगुना कर देती और फिल्म की ब्रांड वैल्यू को मजबूती देती.

6.'हुक स्टेप' और कैची म्यूजिक का अभाव

'हुक स्टेप' और कैची म्यूजिक का अभाव
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देशभर के सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. दिल्ली, मुंबई से लेकर साउथ के मार्केट तक, हर जगह 'हाउसफुल' के बोर्ड लगे हुए हैं. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और 'मुस्तकबिल' वाले डायलॉग्स पर दर्शक थिएटर्स में नोटों की बारिश कर रहे हैं. रात के शो से लेकर सुबह के अर्ली मॉर्निंग शोज तक, दर्शकों की लंबी कतारें यह साफ कर रही हैं कि यह फिल्म रुकने वाली नहीं है.

7.कमियों पर ध्यान रखते तो और भी हिट होती मूवी

कमियों पर ध्यान रखते तो और भी हिट होती मूवी
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इन कमियों के बावजूद, रणवीर सिंह और आदित्य धर की जुगलबंदी ने पर्दे पर जादू बिखेरा है. 'धुरंधर 2' एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव है, लेकिन इन बारीकियों पर ध्यान दिया जाता तो यह फिल्म सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करती.

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