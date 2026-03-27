Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

2 . Rolex Cosmograph Daytona

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धुरंधर 2 में सबसे ज्यादा ध्यान रोलेक्स कॉस्मोग्राफ़ डेटोना (Rolex Cosmograph Daytona Watch) घड़ी ने खींचा. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही यह घड़ी ट्रेंड करने लगी थी. इसने हमजा अली (रणवीर सिंह) के 'पावरलुक' को भी शानदार बना दिया. Rolex Cosmograph 40 mm ऑयस्टर केस में आती है, जो ऑयस्टरस्टील और गोल्ड से बना है. इस घड़ी में एक टैकोमेट्रिक बेजल लगा है, जो 400 यूनिट के प्रति घंटे तक की स्पीड को मापता है. इसकी कीमत 18 से 22 लाख के बीच होती है.

