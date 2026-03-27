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Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

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Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज (Dhurandhar 2) कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है. 8वें दिन धुरंधर 2 का कलेक्शन वर्ल्डवाइड 1,088 करोड़ रुपये को पार कर गया है. फिल्म के दमदार डॉयलॉग, एक्शन और उसके किरदार जहां सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं उसकी घड़ियां भी अपनी चमक बिखेर रही हैं.

रईश खान | Mar 27, 2026, 05:39 PM IST

1.धुरंधर 2 की घड़ियों के बारे में जानें

धुरंधर 2 की घड़ियों के बारे में जानें
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फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने किरदारों की छोटी सी छोटी बारीकियों पर काफी फोकस किया. जिसमें घड़ियां ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 'हमजा अली' का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह अपनी घड़ियों की शानदार कलेक्शन काफी सुर्खियां बटौर रहा है.आइये उन घड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने धुरंधर 2 के किरदारों के हाथों की शान बढ़ाई.
 

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2.Rolex Cosmograph Daytona

Rolex Cosmograph Daytona
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धुरंधर 2 में सबसे ज्यादा ध्यान रोलेक्स कॉस्मोग्राफ़ डेटोना (Rolex Cosmograph Daytona Watch) घड़ी ने खींचा. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही यह घड़ी ट्रेंड करने लगी थी. इसने हमजा अली (रणवीर सिंह) के 'पावरलुक' को भी शानदार बना दिया. Rolex Cosmograph 40 mm ऑयस्टर केस में आती है, जो ऑयस्टरस्टील और गोल्ड से बना है. इस घड़ी में एक टैकोमेट्रिक बेजल लगा है, जो 400 यूनिट के प्रति घंटे तक की स्पीड को मापता है. इसकी कीमत 18 से 22 लाख के बीच होती है.
 

3.Casio G-Shock GA-100-1A1

Casio G-Shock GA-100-1A1
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फिल्म में एक्शन सीन और रफ-टफ लुक के लिए रणवीर सिंह ने Casio G-Shock GA-100-1A1 की घड़ियों को चुना. Casio के अनुसार,  Casio G-Shock का एनालॉग-डिजिटल मॉडल 200 मीटर तक के झटकों, मैग्नेटिक फोर्स और पानी के प्रेशर को झेल सकता है. इसमें एक मिलीसेकंड स्टॉपवॉच, स्पीडोमीटर और जल्दी पढ़ने के लिए 4 LCD डिस्प्ले भी हैं, जो इसके लुक को और शानदार बनाता है. इस घड़ी की कीमत 7,500–9,500 होती है.
 

4.Rolex Day-Date President

Rolex Day-Date President
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हमजा के बाद सबसे चमकदार रोल में नजर आने वाले जमील जमाली (राकेश बेदी) ने रोलेक्स डे-डेट 'प्रेसिडेंट' (Rolex Day-date president) घड़ी पहनी. ऑफिशियल रोलेक्स साइट के अनुसार, इस घड़ी में 18 ct येलो गोल्ड में 40 mm ऑयस्टर केस, एक Fluted Bezel और मशहूर प्रेसिडेंट ब्रेसलेट है. यह 70-घंटे के पावर रिज़र्व के साथ कैलिबर 3255 मूवमेंट पर चलती है और इसमें सिग्नेचर डे और डेट डिस्प्ले लगी है. इसकी कीमत लगभग 44 लाख बताई जाती है.
 

TRENDING NOW

5.Casio G-Shock Mudmaster GG-1000-1A3

Casio G-Shock Mudmaster GG-1000-1A3
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धुरंधर 2 के वॉच कलेक्शन की सबसे मजबूत घड़ी उज़ैर बलूच के कैरेक्टर में नजर आने वाले डेनिश पैंडोर की नजर आई. उन्होंने Casio G-Shock Mudmaster GG-1000-1A3 की घड़ी पहनी. Casio के अनुसार, यह घड़ी शॉक-रेजिस्टेंट, Mud-Proof और 200 मीटर तक वॉटर-रेज़िस्टेंट है. इसमें एक ट्विन सेंसर सिस्टम लगा है. जिसमें एक कंपास और थर्मामीटर शामिल है. इस घड़ी की कीमत की बात करें तो 70,000 से 1,000,00 के बीच है.
 

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