4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?

3 . इन सीन्स पर चली बोर्ड की कैंची

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फिल्म से उन दृश्यों को पूरी तरह हटा दिया गया है या छोटा कर दिया गया है जिनमें अत्यधिक हिंसा दिखाई गई थी. मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं-

हिंसक सीन: सिर पर हथौड़े से वार करने और आंखें फोड़ने जैसे डरावने विजुअल्स को या तो धुंधला (Blur) कर दिया गया है या हटा दिया गया है.

डायलॉग्स और नाम: फिल्म में इस्तेमाल किए गए अपशब्दों और गालियों को म्यूट कर दिया गया है. इसके अलावा, 'लाहौर' जैसे कुछ भौगोलिक संदर्भों और नामों को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं.

न्यूज फुटेज: फिल्म में इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री से संबंधित न्यूज फुटेज के लिए आधिकारिक अनुमति जमा करने का आदेश दिया गया है.