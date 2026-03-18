4 घंटे की फिल्म में 21 कट और मिला A सर्टिफिकेट! रिलीज से पहले Dhurandhar 2 में जानें क्या-क्या बदला?

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Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 10:53 AM IST
1.Dhurandhar 2 में क्या-क्या बदला?
निर्देशक आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' कल यानी 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. रणवीर सिंह को एक बार फिर 'हमजा अली मजारी' के खतरनाक अवतार में देखने के लिए फैंस के बीच भारी उत्साह है. हालांकि, बड़े पर्दे पर पहुंचने से पहले इस फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) की कड़ी कसौटी से गुजरना पड़ा है.
2.U/A 16+ सर्टिफिकेट और 21 कट्स
फिल्म के ट्रेलर से ही साफ था कि इसमें जबरदस्त एक्शन और डार्क सीन्स होने वाले हैं. इसी को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर कुल 21 कट लगाए हैं. बोर्ड ने इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास किया है, जिसका मतलब है कि 16 साल से अधिक उम्र के दर्शक ही इसे देख पाएंगे. बोर्ड का मानना था कि कुछ दृश्य आम दर्शकों, विशेषकर बच्चों के लिए विचलित करने वाले हो सकते थे.
3.इन सीन्स पर चली बोर्ड की कैंची
फिल्म से उन दृश्यों को पूरी तरह हटा दिया गया है या छोटा कर दिया गया है जिनमें अत्यधिक हिंसा दिखाई गई थी. मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं-
हिंसक सीन: सिर पर हथौड़े से वार करने और आंखें फोड़ने जैसे डरावने विजुअल्स को या तो धुंधला (Blur) कर दिया गया है या हटा दिया गया है.
डायलॉग्स और नाम: फिल्म में इस्तेमाल किए गए अपशब्दों और गालियों को म्यूट कर दिया गया है. इसके अलावा, 'लाहौर' जैसे कुछ भौगोलिक संदर्भों और नामों को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं.
न्यूज फुटेज: फिल्म में इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री से संबंधित न्यूज फुटेज के लिए आधिकारिक अनुमति जमा करने का आदेश दिया गया है.
4.लगभग 4 घंटे का होगा रोमांच
सेंसर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 'धुरंधर 2' की कुल लंबाई 3 घंटे 50 मिनट (लगभग 230 मिनट) तय की गई है. इतने सारे कट्स के बावजूद फिल्म की भव्यता और कहानी की गहराई बरकरार रखी गई है. फिल्म की शुरुआत में कई डिस्क्लेमर भी जोड़े गए हैं, जिनमें नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और विचलित करने वाले दृश्यों के प्रति चेतावनी दी गई है. साथ ही, जानवरों से जुड़े दृश्यों के लिए 'एनिमल वेलफेयर बोर्ड' का क्लियरेंस भी शामिल किया गया है.
5.रिलीज का काउंटडाउन
आज यानी 18 मार्च को फिल्म का पेड प्रीव्यू रखा गया है, जिसके टिकट पहले ही धड़ल्ले से बिक चुके हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग और स्टार कास्ट की फीस (रणवीर सिंह- 50 करोड़) को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट इसे साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर मान रहे हैं.
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