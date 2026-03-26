Dhurandhar 2 के इन 5 गानों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 90s के इस सॉन्ग का रिमेक सुन कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग; खूब बजी सीटियां

1 . Dhurandhar 2 Songs and Theatre Reactions

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19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर 2' न केवल अपनी दमदार कहानी, बल्कि अपने जबरदस्त म्यूजिक के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के अभिनय वाली इस फिल्म में संगीतकार शाश्वत सचदेव ने पुराने गानों को जिस अंदाज में पेश किया है, उसने हर एक्शन सीन में चार चांद लगा दिए हैं. इस फिल्म में तो एक गाना 90s का है, जिसके बजते ही थिएटर में लोग नाचने लगे थे. तो चलिए जानते हैं उन 5 ऐतिहासिक गानों के बारे में जिनका रिमेक वर्जन धुरंधर 2 में दिखा.