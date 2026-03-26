Dhurandhar 2 के इन 5 गानों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 90s के इस सॉन्ग का रिमेक सुन कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग; खूब बजी सीटियां

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एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 26, 2026, 09:56 AM IST
1.Dhurandhar 2 Songs and Theatre Reactions
19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर 2' न केवल अपनी दमदार कहानी, बल्कि अपने जबरदस्त म्यूजिक के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के अभिनय वाली इस फिल्म में संगीतकार शाश्वत सचदेव ने पुराने गानों को जिस अंदाज में पेश किया है, उसने हर एक्शन सीन में चार चांद लगा दिए हैं. इस फिल्म में तो एक गाना 90s का है, जिसके बजते ही थिएटर में लोग नाचने लगे थे. तो चलिए जानते हैं उन 5 ऐतिहासिक गानों के बारे में जिनका रिमेक वर्जन धुरंधर 2 में दिखा.
2.Jaan Se Guzarte Hain
नुसरत फतेह अली खान की यह कालजयी कव्वाली 1977 की है. 'धुरंधर 2' में इसे शाश्वत सचदेव ने नए आधुनिक म्यूजिक एलिमेंट्स के साथ रीक्रिएट किया है. यह ट्रैक फिल्म के सबसे गंभीर और इमोशनल दृश्यों को एक नई गहराई देता है.
3.Rang De Laal
1989 की ब्लॉकबस्टर 'त्रिदेव' का यह सदाबहार गाना एक बार फिर नए रंग में लौटा है. शाश्वत सचदेव के साथ जैस्मीन सैंडलस और अफसाना खान की आवाज ने इस ट्रैक को एक जबरदस्त 'रॉ' और 'पावरफुल' टच दिया है, जो फिल्म के हाई-वोल्टेज सीन्स के साथ सटीक बैठता है.
4.Hum Pyaar Karne Wale
फिल्म 'दिल' (1990) का यह रोमांटिक ट्रैक 'धुरंधर 2' में एक अनोखे फ्यूजन के रूप में पेश किया गया है. ओरिजिनल धुन के साथ अमेरिकन सिंगर Qveen Herby का रैप जोड़कर इसे एक ग्लोबल अपील दी गई है. यह एक्सपेरिमेंट दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
5.Aari Aari
पारंपरिक पंजाबी लोकगीत और बॉम्बे रॉकर्स के फेमस रीमिक्स को इस बार इलेक्ट्रॉनिक और हेवी बीट्स के साथ तैयार किया गया है. इस ट्रैक का इस्तेमाल फिल्म के एक मुख्य एक्शन सीक्वेंस में किया गया है, जहां बीजीएम की हर बीट पर थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है.
6.Tamma Tamma Loge
साल 1990 की फिल्म 'थानेदार' का यह आइकॉनिक गाना आज भी लोगों की जुबान पर है. फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल बेहद खास मौके पर किया गया है. जब संजय दत्त के किरदार में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, तब इस गाने का नया वर्जन बैकग्राउंड में बजता है, जो दर्शकों को कुर्सियों से उठने पर मजबूर कर देता है.
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