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Dhurandhar 2 के इन 5 गानों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 90s के इस सॉन्ग का रिमेक सुन कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग; खूब बजी सीटियां

Dhurandhar 2 Songs: 'धुरंधर 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले BGM और 90 के दशक के 5 कल्ट गानों के रीमिक्स ने थिएटर में तहलका मचा दिया है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली रणवीर सिंह के फिल्म ने दुनियाभर में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए इसके 5 कल्ट सॉन्ग के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Mar 26, 2026, 09:56 AM IST

1.Dhurandhar 2 Songs and Theatre Reactions

Dhurandhar 2 Songs and Theatre Reactions
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19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर 2' न केवल अपनी दमदार कहानी, बल्कि अपने जबरदस्त म्यूजिक के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है. आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के अभिनय वाली इस फिल्म में संगीतकार शाश्वत सचदेव ने पुराने गानों को जिस अंदाज में पेश किया है, उसने हर एक्शन सीन में चार चांद लगा दिए हैं. इस फिल्म में तो एक गाना 90s का है, जिसके बजते ही थिएटर में लोग नाचने लगे थे. तो चलिए जानते हैं उन 5 ऐतिहासिक गानों के बारे में जिनका रिमेक वर्जन धुरंधर 2 में दिखा.

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2.Jaan Se Guzarte Hain

Jaan Se Guzarte Hain
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नुसरत फतेह अली खान की यह कालजयी कव्वाली 1977 की है. 'धुरंधर 2' में इसे शाश्वत सचदेव ने नए आधुनिक म्यूजिक एलिमेंट्स के साथ रीक्रिएट किया है. यह ट्रैक फिल्म के सबसे गंभीर और इमोशनल दृश्यों को एक नई गहराई देता है.

3.Rang De Laal

Rang De Laal
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1989 की ब्लॉकबस्टर 'त्रिदेव' का यह सदाबहार गाना एक बार फिर नए रंग में लौटा है. शाश्वत सचदेव के साथ जैस्मीन सैंडलस और अफसाना खान की आवाज ने इस ट्रैक को एक जबरदस्त 'रॉ' और 'पावरफुल' टच दिया है, जो फिल्म के हाई-वोल्टेज सीन्स के साथ सटीक बैठता है.

4.Hum Pyaar Karne Wale

Hum Pyaar Karne Wale
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फिल्म 'दिल' (1990) का यह रोमांटिक ट्रैक 'धुरंधर 2' में एक अनोखे फ्यूजन के रूप में पेश किया गया है. ओरिजिनल धुन के साथ अमेरिकन सिंगर Qveen Herby का रैप जोड़कर इसे एक ग्लोबल अपील दी गई है. यह एक्सपेरिमेंट दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

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5.Aari Aari

Aari Aari
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पारंपरिक पंजाबी लोकगीत और बॉम्बे रॉकर्स के फेमस रीमिक्स को इस बार इलेक्ट्रॉनिक और हेवी बीट्स के साथ तैयार किया गया है. इस ट्रैक का इस्तेमाल फिल्म के एक मुख्य एक्शन सीक्वेंस में किया गया है, जहां बीजीएम की हर बीट पर थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है.

6.Tamma Tamma Loge

Tamma Tamma Loge
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साल 1990 की फिल्म 'थानेदार' का यह आइकॉनिक गाना आज भी लोगों की जुबान पर है. फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल बेहद खास मौके पर किया गया है. जब संजय दत्त के किरदार में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, तब इस गाने का नया वर्जन बैकग्राउंड में बजता है, जो दर्शकों को कुर्सियों से उठने पर मजबूर कर देता है.

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