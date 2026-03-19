'पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा'.. Dhurandhar 2 के वो 10 दमदार Dailogues, जो हर भारतीय का सीना गर्व से करेंगे चौड़ा

4 . Dhurandhar 2 Powerful Dailogues

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5. “इस दुनिया में हर किसी की कीमत होती है, वफादार की थोड़ी ज़्यादा.”– हमजा का ये डायलॉग भी लोगों को खूब पसंद आई है. इस डायलॉग ने जासूसी के खेल का कड़वा सच बयां करता है.

6. “अब पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हिंदुस्तान तय करेगा.”-थिएटर में अगर सबसे ज्यादा तहलका मचने की बात करें तो, वो इसी डायलॉग के वक्त सबसे ज्यादा सीटियां बजी हैं. एक जासूसी थ्रिलर में जब इस तरह का पंच आता है, तो दर्शक झूम उठते हैं. आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म के लाइन ने देशप्रेम की भावना को चरम पर पहुंचा दिया है.