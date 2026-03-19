'पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा'.. Dhurandhar 2 के वो 10 दमदार Dailogues, जो हर भारतीय का सीना गर्व से करेंगे चौड़ा

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Pragya Bharti | Mar 19, 2026, 02:46 PM IST
1.Dhurandhar 2 Dailogues
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रीवेंज' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही धमाका कर दिया है. फिल्म की कहानी और एक्शन की जितनी चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा इसके पावरफुल डायलॉग्स दर्शकों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे पर्दे पर देशभक्ति के जज्बे को किस तरह जीवंत कर सकते हैं.
2.Ranveer Singh Best Dailogue in Dhurandhar 2
1. “इस जन्म में फैमिली फर्स्ट यारा, अगले जन्म में देश को भी संभाल लूंगा.” – रणवीर सिंह का ये डायलॉग रोंगटे करने वाला है.
2. “बदला लेना आसान नहीं होता, दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है और वो ईंधन हर किसी के पास नहीं होता.” – धुरंधर 2 फिल्म में आर माधवन जब ठंडे दिमाग से ये डायलॉग कहते देखेंगे तो सचमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. फिल्म की थीम ‘हौसला, ईंधन और बदला’ को ये डायलॉग पूरी तरह से बताता है.
3.Dhurandhar 2 Best Dailogue
3. “मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था वो खत्म हो गया है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है.” – जसकीरत के किरदार में रणवीर सिंह ने जबरदस्त एक्शन के साथ अपनी भारी-भरकम आवाज से इस डायलॉग में जान फूंक दी है.
4. “हम मर्द हैं जसकीरत, पैदा होने से मरने तक हमारा फर्ज़ है लड़ना.” - धुरंधर फिल्म में आर माधवन का ये एक और दमदार डायलॉग है, जो फिल्म देखने वाले लोगों में जोश भर देता है.
4.Dhurandhar 2 Powerful Dailogues
5. “इस दुनिया में हर किसी की कीमत होती है, वफादार की थोड़ी ज़्यादा.”– हमजा का ये डायलॉग भी लोगों को खूब पसंद आई है. इस डायलॉग ने जासूसी के खेल का कड़वा सच बयां करता है.
6. “अब पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हिंदुस्तान तय करेगा.”-थिएटर में अगर सबसे ज्यादा तहलका मचने की बात करें तो, वो इसी डायलॉग के वक्त सबसे ज्यादा सीटियां बजी हैं. एक जासूसी थ्रिलर में जब इस तरह का पंच आता है, तो दर्शक झूम उठते हैं. आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म के लाइन ने देशप्रेम की भावना को चरम पर पहुंचा दिया है.
5.Ranveer Singh Movie Dailogues
7. “जिंदा रखके तड़पाने में जो मज़ा है वो मौत में कहां!”– यह एक दमदार डायलॉग है, इसे आप खुद फिल्म देखने के दौरान सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. इसे रणवीर सिंह या आर माधवन ने नहीं बल्कि राकेश बेदी ने बोला है.
8. “ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी”- रणवीर का ये एक जबरदस्त डायलॉग है, जिसके बाद थिएटर में खूब तालियां बजी.
6.Sanjay Dutt and Arjun Rampal Dailogues
9. “रो क्यों रहा है लाले तूने सुना नहीं जहां दर्द है, वहां दर है.”- ये डायलॉग संजय दत्त ने मारा है, जो इस फिल्म में एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं.
10. “हिंदुस्तानी काफिर का सिर काटकर मुशर्रफ के दस्तरख़्वान पर रखा था मेजर इकबाल ने ख़ुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीदके के मीनार से लटकाऊंगा.”– अर्जुन रामपाल का ये डायलॉग थिएटर में बैठे हर किसी को गुस्सा दिलाता है. इस फिल्म में अर्जुन, मेजर इकबाल के किरदार में हैं.
7.फिल्म का सबसे चर्चित संवाद
फिल्म का एक डायलॉग रिलीज से पहले ही वायरल हो गया था, जिसे रणवीर सिंह के किरदार ने बेहद संजीदगी और आक्रामकता के साथ बोला है. "अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा..." इस एक लाइन ने न केवल फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई, बल्कि थिएटर में बैठे दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया.
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