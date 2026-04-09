करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

5 . आगे क्या होगा?

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एक तरफ फिल्म 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स को तोड़ने के करीब है, वहीं दूसरी ओर इस कानूनी नोटिस ने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है. यदि कोर्ट गाने के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, तो मेकर्स को फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट वर्जन में बदलाव करने पड़ सकते हैं. अब देखना यह होगा कि आदित्य धर और उनकी टीम इस कानूनी लड़ाई का सामना कैसे करती है.



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