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करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

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करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

बॉक्स ऑफिस पर ₹1,653 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 'धुरंधर 2' कानूनी विवाद में घिर गई है. फिल्म में 'त्रिदेव' के मशहूर गाने का बिना अनुमति लिए ही इस्तेमाल किया गया है. इसी वजह से आदित्य धर की फिल्म पर कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज हुआ है.

Pragya Bharti | Apr 09, 2026, 12:54 PM IST

1.Dhurandhar 2 Legal Action

Dhurandhar 2 Legal Action
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निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए शिखर छू रही है. महज 21 दिनों में फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन इस शानदार सफर के बीच एक बड़े कानूनी विवाद ने दस्तक दे दी है. फिल्म के मेकर्स पर 90 के दशक के एक बेहद लोकप्रिय गाने के 'अवैध' इस्तेमाल का आरोप लगा है.

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2.क्यों है फिल्म में विवाद?

क्यों है फिल्म में विवाद?
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ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1,642 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है. फिल्म अब भी सिनेमाघरों में डबल डिजिट में कमाई कर रही है, जो इसकी जबरदस्त पकड़ को दर्शाता है. हालांकि, नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इसे अभी तीन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को पार करना होगा.

3.त्रिमूर्ति फिल्म्स की कड़ी आपत्ति

त्रिमूर्ति फिल्म्स की कड़ी आपत्ति
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'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिमूर्ति फिल्म्स ने स्पष्ट किया है कि इस गाने के म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग के कानूनी अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं. कंपनी ने कोर्ट से मांग की है कि फिल्म के थिएटर वर्जन, ओटीटी स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्रोमो से इस गाने को तुरंत हटाया जाए. साथ ही, उन्होंने व्यावसायिक लाभ के लिए गाने का उपयोग करने पर भारी हर्जाने की भी मांग की है.

4.कमाई के रिकॉर्ड्स और विवाद का साया

कमाई के रिकॉर्ड्स और विवाद का साया
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यह कानूनी पचड़ा ऐसे समय में आया है जब 'धुरंधर 2' वैश्विक स्तर पर तहलका मचा रही है. फिल्म के ताजा आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं:
घरेलू नेट कलेक्शन: ₹1,041.27 करोड़ (21 दिन)
वर्ल्डवाइड ग्रॉस: ₹1,653.67 करोड़
विदेशी बाजार: ओवरसीज मार्केट में यह आमिर खान की 'दंगल' को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है.
भारत में ₹1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने वाली यह महज दूसरी फिल्म है, जिसने रणवीर सिंह को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है.

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5.आगे क्या होगा?

आगे क्या होगा?
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एक तरफ फिल्म 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स को तोड़ने के करीब है, वहीं दूसरी ओर इस कानूनी नोटिस ने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है. यदि कोर्ट गाने के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, तो मेकर्स को फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट वर्जन में बदलाव करने पड़ सकते हैं. अब देखना यह होगा कि आदित्य धर और उनकी टीम इस कानूनी लड़ाई का सामना कैसे करती है.

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