'धुरंधर 2' पर क्यों मचा है इतना बवाल? BMC की सख्ती के बाद क्या ब्लैकलिस्ट होगा आदित्य धर का स्टूडियो?

Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 01:31 PM IST
1.Dhurandhar 2 Controversy
आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है, लेकिन इस बार वजह फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी है. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बीएमसी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, 'आदित्य धर स्टूडियो' से नाराज है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है.
2.क्या है बीएमसी की नाराजगी की वजह?
मीडिया रिपोर्ट्स और बीएमसी सूत्रों के अनुसार, फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई है. इसके मुख्य आरोप आगे के स्लाइड्स में बताए गए हैं.
3.अवैध अनुमति और सुरक्षा से खिलवाड़
प्रोडक्शन टीम पर आरोप है कि उन्होंने बिना उचित परमिट के ऊंची इमारतों की छतों का इस्तेमाल किया और लोकेशन में बदलाव किए.
हाई-सिक्योरिटी जोन में जलती हुई मशालों का उपयोग किया गया, जिसके कारण मुंबई पुलिस को हस्तक्षेप कर सामान जब्त करना पड़ा.
4.नियमों का उल्लंघन
सेट पर खाना बनाने के लिए अवैध रूप से गैस का उपयोग और बिना वैलिड अप्रूवल के जनरेटर वैन चलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. इन्हीं कारणों से ए-वार्ड ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई है.
5.धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक से टक्कर
विवादों के बीच, 'धुरंधर 2' की रिलीज डेट भी नजदीक है. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगा.
6.धुरंधर के पहले पार्ट ने मचाया था तहलका
बता दें कि 'धुरंधर 2' के पहले पार्ट ने 5 दिसंबर को रिलीज होकर करीब 1300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया था. हालांकि, दूसरे पार्ट की पहली झलक को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है, अब सबकी निगाहें आदित्य धर द्वारा पेश किए जाने वाले फिल्म के ट्रेलर पर टिकी हैं.
