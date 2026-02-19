'धुरंधर 2' पर क्यों मचा है इतना बवाल? BMC की सख्ती के बाद क्या ब्लैकलिस्ट होगा आदित्य धर का स्टूडियो?

6 . धुरंधर के पहले पार्ट ने मचाया था तहलका

बता दें कि 'धुरंधर 2' के पहले पार्ट ने 5 दिसंबर को रिलीज होकर करीब 1300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया था. हालांकि, दूसरे पार्ट की पहली झलक को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है, अब सबकी निगाहें आदित्य धर द्वारा पेश किए जाने वाले फिल्म के ट्रेलर पर टिकी हैं.

