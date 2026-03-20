24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने

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एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 07:04 AM IST
1.Dhurandhar 2 Day 1 Box Office collection
भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी हुंकार भरी है कि बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं. फिल्म ने रिलीज होने के मात्र 24 घंटों के भीतर ही 100 करोड़ रुपये की कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है.
2.टूटे 'जवान' और 'पठान' के महा-रिकॉर्ड
अब तक शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान' को ओपनिंग डे का बेताज बादशाह माना जाता था, लेकिन 'धुरंधर 2' की आंधी में ये सभी रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए. रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने जो आक्रामकता दिखाई थी, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' उससे भी दो कदम आगे निकल गई है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि इतनी तेज रफ्तार से 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है.
3.थिएटर्स में 'हाउसफुल' का शोर
देशभर के सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. दिल्ली, मुंबई से लेकर साउथ के मार्केट तक, हर जगह 'हाउसफुल' के बोर्ड लगे हुए हैं. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और 'मुस्तकबिल' वाले डायलॉग्स पर दर्शक थिएटर्स में नोटों की बारिश कर रहे हैं. रात के शो से लेकर सुबह के अर्ली मॉर्निंग शोज तक, दर्शकों की लंबी कतारें यह साफ कर रही हैं कि यह फिल्म रुकने वाली नहीं है.
4.क्या 2000 करोड़ की ओर है कदम?
जिस तरह से फिल्म ने पहले दिन प्रदर्शन किया है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह फिल्म अपने पहले वीकेंड पर ही 300-400 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी. अगर यही रफ्तार जारी रही, तो 'धुरंधर 2' भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की ओर मजबूती से बढ़ रही है. फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि दमदार कंटेंट और बेहतरीन परफॉर्मेंस के आगे कोई भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है.
5.सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' का तहलका
ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर #Dhurandhar2 और #RanveerSingh लगातार ट्रेंड कर रहे हैं. फैंस फिल्म को 'मास्टरपीस' बता रहे हैं और रणवीर सिंह के करियर की इसे सबसे बड़ी हिट घोषित कर दिया गया है.
6.धुरंधर 2 का सबसे चर्चित डायलॉग
फिल्म का एक डायलॉग रिलीज से पहले ही वायरल हो गया था, जिसे रणवीर सिंह के किरदार ने बेहद संजीदगी और आक्रामकता के साथ बोला है. "अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा..." इस एक लाइन ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई, बल्कि थिएटर में बैठे दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया.
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