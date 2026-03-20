24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने

6 . धुरंधर 2 का सबसे चर्चित डायलॉग

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फिल्म का एक डायलॉग रिलीज से पहले ही वायरल हो गया था, जिसे रणवीर सिंह के किरदार ने बेहद संजीदगी और आक्रामकता के साथ बोला है. "अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा..." इस एक लाइन ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाई, बल्कि थिएटर में बैठे दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया.

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