Dhurandhar 2 Advance Booking: 2200 या 3100 नहीं, दिल्ली-NCR के इन थिएटर्स में मात्र इतने रुपये में मिल रही है टिकट; जल्दी कर लें बुक

2 . दिल्ली-NCR में यहां मिल रही है सबसे सस्ती टिकट

2

बुक माई शो (BookMyShow) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर फिल्म की टिकटें बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं.

दिल्ली: द्वारका के PVR वेगास और सिनेपोलिस पेसिफिक (SP 2) में दोपहर और रात के शोज के लिए मात्र 200 रुपये में टिकट बुक किए जा सकते हैं. साकेत के सिनेपोलिस (DLF एवेन्यू) में भी शाम के शोज इसी दाम पर मिल रहे हैं.

नोएडा: PVR सुपरप्लेस (लॉजिक्स) में सुबह से रात तक के शोज के लिए सबसे सस्ती टिकट 200 रुपये की श्रेणी में रखी गई है.

गुरुग्राम: PVR एम्बियंस में भी दर्शकों को किफायती दरों पर शोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं.