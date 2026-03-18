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Dhurandhar 2 Advance Booking: 2200 या 3100 नहीं, दिल्ली-NCR के इन थिएटर्स में मात्र इतने रुपये में मिल रही है टिकट; जल्दी कर लें बुक

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Dhurandhar 2 Advance Booking: 2200 या 3100 नहीं, दिल्ली-NCR के इन थिएटर्स में मात्र इतने रुपये में मिल रही है टिकट; जल्दी कर लें बुक

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का क्रेज सातवें आसमान पर है. भारी डिमांड के बीच दिल्ली-NCR के कई प्रमुख सिनेमाघरों में सबसे कम दाम पर भी एडवांस बुकिंग के टिकट उपलब्ध हैं.

Pragya Bharti | Mar 18, 2026, 08:29 AM IST

1.Dhurandhar 2 Advance Booking

Dhurandhar 2 Advance Booking
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बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए रणवीर सिंह एक बार फिर 'धुरंधर 2' के साथ तैयार हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है. जहां एक तरफ प्रीमियम स्क्रीन्स पर टिकटों की कीमतें 2200 से 3100 रुपये तक पहुंच गई हैं, वहीं बजट में फिल्म देखने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है.

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2.दिल्ली-NCR में यहां मिल रही है सबसे सस्ती टिकट

दिल्ली-NCR में यहां मिल रही है सबसे सस्ती टिकट
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बुक माई शो (BookMyShow) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर फिल्म की टिकटें बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं.
दिल्ली: द्वारका के PVR वेगास और सिनेपोलिस पेसिफिक (SP 2) में दोपहर और रात के शोज के लिए मात्र 200 रुपये में टिकट बुक किए जा सकते हैं. साकेत के सिनेपोलिस (DLF एवेन्यू) में भी शाम के शोज इसी दाम पर मिल रहे हैं.
नोएडा: PVR सुपरप्लेस (लॉजिक्स) में सुबह से रात तक के शोज के लिए सबसे सस्ती टिकट 200 रुपये की श्रेणी में रखी गई है.
गुरुग्राम: PVR एम्बियंस में भी दर्शकों को किफायती दरों पर शोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

3.रिलीज डेट और पेड प्रीव्यू

रिलीज डेट और पेड प्रीव्यू
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फिल्म का ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर 19 मार्च 2026 को होने जा रहा है. हालांकि, फैंस के उत्साह को देखते हुए 18 मार्च को देश के कई हिस्सों में पेड प्रीव्यू (Paid Preview) शो रखे गए हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

4.1300 करोड़ी फिल्म का सीक्वल

1300 करोड़ी फिल्म का सीक्वल
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बता दें कि 'धुरंधर 2' साल 2025 की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा भाग है. पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रचा था. फिल्म की लंबाई को देखते हुए आदित्य धर ने इसे दो हिस्सों में रिलीज करने का फैसला किया था. करीब 475 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी यह फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

TRENDING NOW

5.रणवीर-अक्षय का जबरदस्त एक्शन

रणवीर-अक्षय का जबरदस्त एक्शन
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रणवीर सिंह का जबरदस्त एक्शन और अक्षय खन्ना का फ्लैशबैक अपीयरेंस इस फिल्म के मुख्य आकर्षण होने वाले हैं. अगर आप भी इस एक्शन थ्रिलर का मजा लेना चाहते हैं, तो जल्दी अपनी टिकट बुक करें और अपनी कुर्सी की पेटी बांधने को तैयार हो जाएं.
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