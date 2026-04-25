264hr में तैयार हुए Dhurandhar 2 के 14 गाने, डायरेक्टर के बेडरूम को बनाया म्यूजिस स्टूडियो; 22-22 घंटे काम कर कंपोजर ने रचे Blockbuster Song

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Pragya Bharti | Apr 25, 2026, 04:00 PM IST
1.Dhurandhar 2 Music Composer History
बेमिसाल क्रिएटिव जुगलबंदी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों ने भी इतिहास रच दिया है. हाल ही में निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव की मेहनत को सलाम किया. आदित्य के मुताबिक, शाश्वत उनके लिए केवल एक कंपोजर नहीं, बल्कि एक छोटे भाई की तरह हैं जिन्होंने फिल्म के विजन को हकीकत में बदलने के लिए असंभव को संभव कर दिखाया.
2.11 दिन और 14 गानों का चमत्कार
11 दिन और 14 गानों का चमत्कार आदित्य धर ने हैरान कर देने वाले आंकड़े साझा करते हुए बताया कि शाश्वत ने 'धुरंधर: पार्ट 1' के लिए 9 दिन में 9 गाने और 6 दिन में बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था. वहीं, सीक्वल यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी. शाश्वत ने महज 11 दिनों के भीतर 14 गानों की रचना की और 3 बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर भी तैयार किए. तीन महीने के भीतर दो फिल्मों के एल्बम रिलीज करना और उनका ग्लोबली टॉप चार्ट्स में रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है.
3.डायरेक्टर के बेडरूम में हुई रिकॉर्डिंग
घर नहीं, 'म्यूजिक फैक्ट्री' बन गया था आशियाना संगीत निर्माण के उन दिनों को याद करते हुए आदित्य ने लिखा कि 15 दिनों तक उनका घर एक म्यूजिक स्टूडियो में तब्दील हो गया था. लिविंग रूम में धुनें बज रही थीं, बेडरूम में रिकॉर्डिंग हो रही थी और बालकनी में गीत लिखे जा रहे थे. सिंगर्स और म्यूजिशियंस की टीम वक्त की परवाह किए बिना काम कर रही थी. माहौल में बस एक ही जुनून था- संगीत को सर्वश्रेष्ठ बनाना.
4.22-22 घंटे किया काम
यह कानूनी पचड़ा ऐसे समय में आया है जब 'धुरंधर 2' वैश्विक स्तर पर तहलका मचा रही है. फिल्म के ताजा आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं:
घरेलू नेट कलेक्शन: ₹1,041.27 करोड़ (21 दिन)
वर्ल्डवाइड ग्रॉस: ₹1,653.67 करोड़
विदेशी बाजार: ओवरसीज मार्केट में यह आमिर खान की 'दंगल' को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है.
भारत में ₹1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने वाली यह महज दूसरी फिल्म है, जिसने रणवीर सिंह को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है.
5.सोशल मीडिया पर खूब मिल रहा प्यार
दुनिया भर में गूज रही है 'धुरंधर' की आवाज़ शाश्वत सचदेव की यह कड़ी मेहनत फिल्म के हर सीन में साफ झलकती है. 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स के गानों को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार मिल रहा है. आदित्य धर का यह पोस्ट न केवल एक कलाकार की सराहना है, बल्कि यह उस पागलपन और जुनून की कहानी है जो एक साधारण कलाकृति को 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में बदल देती है.
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