264hr में तैयार हुए Dhurandhar 2 के 14 गाने, डायरेक्टर के बेडरूम को बनाया म्यूजिस स्टूडियो; 22-22 घंटे काम कर कंपोजर ने रचे Blockbuster Song

2 . 11 दिन और 14 गानों का चमत्कार

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11 दिन और 14 गानों का चमत्कार आदित्य धर ने हैरान कर देने वाले आंकड़े साझा करते हुए बताया कि शाश्वत ने 'धुरंधर: पार्ट 1' के लिए 9 दिन में 9 गाने और 6 दिन में बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था. वहीं, सीक्वल यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी. शाश्वत ने महज 11 दिनों के भीतर 14 गानों की रचना की और 3 बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर भी तैयार किए. तीन महीने के भीतर दो फिल्मों के एल्बम रिलीज करना और उनका ग्लोबली टॉप चार्ट्स में रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

