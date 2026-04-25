FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा आर्थिक नक्शा

Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा आर्थिक नक्शा

अब घूमना होगा और भी आसान, जम्मू-कश्मीर से श्रीनगर तक सीधा दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें रूट और किराया

अब घूमना होगा और भी आसान, जम्मू-कश्मीर से श्रीनगर तक सीधा दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें रूट और किराया

Protein Powder vs Sama Rice: जिम जाने वाले दें ध्यान! आम चावल नहीं, ये है प्रोटीन पाउडर का बाप 

जिम जाने वाले दें ध्यान! आम चावल नहीं, ये है प्रोटीन पाउडर का बाप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi

62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

264hr में तैयार हुए Dhurandhar 2 के 14 गाने, डायरेक्टर के बेडरूम को बनाया म्यूजिस स्टूडियो; 22-22 घंटे काम कर कंपोजर ने रचे Blockbuster Song

Dhurandhar 2 Song History: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' के संगीत ने दुनिया भर के चार्ट्स में तहलका मचा दिया है. निर्देशक आदित्य धर ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे उनके छोटे भाई समान कंपोजर शाश्वत सचदेव ने इस संगीत को तैयार करने के लिए दिन-रात एक कर दिया था.

Pragya Bharti | Apr 25, 2026, 04:00 PM IST

1.Dhurandhar 2 Music Composer History

Dhurandhar 2 Music Composer History
1

बेमिसाल क्रिएटिव जुगलबंदी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का खुमार दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों ने भी इतिहास रच दिया है. हाल ही में निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव की मेहनत को सलाम किया. आदित्य के मुताबिक, शाश्वत उनके लिए केवल एक कंपोजर नहीं, बल्कि एक छोटे भाई की तरह हैं जिन्होंने फिल्म के विजन को हकीकत में बदलने के लिए असंभव को संभव कर दिखाया.

Advertisement

2.11 दिन और 14 गानों का चमत्कार

11 दिन और 14 गानों का चमत्कार
2

11 दिन और 14 गानों का चमत्कार आदित्य धर ने हैरान कर देने वाले आंकड़े साझा करते हुए बताया कि शाश्वत ने 'धुरंधर: पार्ट 1' के लिए 9 दिन में 9 गाने और 6 दिन में बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था. वहीं, सीक्वल यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी. शाश्वत ने महज 11 दिनों के भीतर 14 गानों की रचना की और 3 बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर भी तैयार किए. तीन महीने के भीतर दो फिल्मों के एल्बम रिलीज करना और उनका ग्लोबली टॉप चार्ट्स में रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है.
 

3.डायरेक्टर के बेडरूम में हुई रिकॉर्डिंग

डायरेक्टर के बेडरूम में हुई रिकॉर्डिंग
3

घर नहीं, 'म्यूजिक फैक्ट्री' बन गया था आशियाना संगीत निर्माण के उन दिनों को याद करते हुए आदित्य ने लिखा कि 15 दिनों तक उनका घर एक म्यूजिक स्टूडियो में तब्दील हो गया था. लिविंग रूम में धुनें बज रही थीं, बेडरूम में रिकॉर्डिंग हो रही थी और बालकनी में गीत लिखे जा रहे थे. सिंगर्स और म्यूजिशियंस की टीम वक्त की परवाह किए बिना काम कर रही थी. माहौल में बस एक ही जुनून था- संगीत को सर्वश्रेष्ठ बनाना.

4.22-22 घंटे किया काम

22-22 घंटे किया काम
4

यह कानूनी पचड़ा ऐसे समय में आया है जब 'धुरंधर 2' वैश्विक स्तर पर तहलका मचा रही है. फिल्म के ताजा आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं:
घरेलू नेट कलेक्शन: ₹1,041.27 करोड़ (21 दिन)
वर्ल्डवाइड ग्रॉस: ₹1,653.67 करोड़
विदेशी बाजार: ओवरसीज मार्केट में यह आमिर खान की 'दंगल' को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है.
भारत में ₹1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने वाली यह महज दूसरी फिल्म है, जिसने रणवीर सिंह को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है.

TRENDING NOW

5.सोशल मीडिया पर खूब मिल रहा प्यार

सोशल मीडिया पर खूब मिल रहा प्यार
5

दुनिया भर में गूज रही है 'धुरंधर' की आवाज़ शाश्वत सचदेव की यह कड़ी मेहनत फिल्म के हर सीन में साफ झलकती है. 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स के गानों को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार मिल रहा है. आदित्य धर का यह पोस्ट न केवल एक कलाकार की सराहना है, बल्कि यह उस पागलपन और जुनून की कहानी है जो एक साधारण कलाकृति को 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में बदल देती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
द‍िल्‍ली, मुंबई, बेंगलुरु... क‍ितने टेंपरेचर पर चलाएं AC? जानें शहर के हिसाब से परफेक्ट सेटिंग 
द‍िल्‍ली, मुंबई, बेंगलुरु... क‍ितने टेंपरेचर पर चलाएं AC? जानें शहर के हिसाब से परफेक्ट सेटिंग
264hr में तैयार हुए Dhurandhar 2 के 14 गाने, डायरेक्टर के बेडरूम को बनाया म्यूजिस स्टूडियो; 22-22 घंटे काम कर कंपोजर ने रचे Blockbuster Song
264hr में तैयार हुए Dhurandhar 2 के 14 गाने, डायरेक्टर के बेडरूम को बनाया म्यूजिस स्टूडियो; 22-22 घंटे काम कर कंपोजर ने रचे Blockbuster Song
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
MORE
Advertisement