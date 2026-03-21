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धुरंधर 2 के इस एक्टर का निकला 'उरी' से खूंखार कनेक्शन, जानें कौन है रणवीर सिंह-अर्जुन रामपाल की चमक फीकी करने वाला ये जांबाज

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच इसके एक एक्टर की खूब चर्चा हो रही है, जिनका 'उरी' से कनेक्शन बताया जा रहा है. उनके एक्शन को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है. ऐसी बातें हो रही हैं कि रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल से भी तगड़ा रोल उस एक्टर का रहा है.

Pragya Bharti | Mar 21, 2026, 12:59 PM IST

1.Dhurandhar 2 cast

Dhurandhar 2 cast
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बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. जहाँ एक ओर रणवीर सिंह की एनर्जी और आदित्य धर के निर्देशन की तारीफ हो रही है, वहीं फिल्म के क्लाइमैक्स ने एक ऐसे 'खिलाड़ी' को जन्म दिया है जिसने महफिल लूट ली है. यह कलाकार कोई और नहीं, बल्कि दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी हैं.

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2.फिल्म का असली 'छुपा रुस्तम'

फिल्म का असली 'छुपा रुस्तम'
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पूरी फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार 'हमजा' अपने मिशन को अंजाम देता दिखता है, लेकिन यह मिशन इतना आसान इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में वर्षों से रह रहे जमील जमाली (राकेश बेदी) असल में एक भारतीय सीक्रेट एजेंट निकले. फिल्म के अंत में जब इस राज से पर्दा उठता है, तो दर्शक दंग रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर अब उनके किरदार को फिल्म का 'असली हीरो' बताया जा रहा है.
 

3.क्या है उरी से कनेक्शन?

क्या है उरी से कनेक्शन?
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दिलचस्प बात यह है कि राकेश बेदी का यह किरदार सीधे तौर पर आदित्य धर की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से जुड़ता नजर आ रहा है. राकेश बेदी ने 'उरी' में एक पाकिस्तानी आईएसआई (ISI) ऑफिसर का छोटा लेकिन अहम रोल निभाया था. उस फिल्म में वह इस बात से परेशान थे कि आखिर भारत तक खबरें कौन पहुंचा रहा है.

4.फैंस के रिएक्शन

फैंस के रिएक्शन
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अब फैंस का कहना है कि आदित्य धर ने बहुत पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी. लोगों का मानना है कि 'उरी' का वह ऑफिसर असल में भारतीय मिशन का हिस्सा था, जिसकी कहानी अब 'धुरंधर 2' में विस्तार से दिखाई गई है.
 

TRENDING NOW

5.आदित्य धर की 'डिटेलिंग' ने जीता दिल

आदित्य धर की 'डिटेलिंग' ने जीता दिल
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फिल्म में एक सीन है जहां राकेश बेदी 'अम्मी जान' शब्द का इस्तेमाल कर भारत को इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं. इस बारीक डिटेलिंग ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 'धुरंधर' और 'उरी' एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं? हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राकेश बेदी के अभिनय और इस 'इंटेलिजेंस' एंगल ने रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है.
 

6.हर दर्शक के दिल में रहेंगे राकेश बेदी

हर दर्शक के दिल में रहेंगे राकेश बेदी
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'धुरंधर 2' ने साबित कर दिया है कि एक अच्छी फिल्म सिर्फ बड़े नामों से नहीं, बल्कि मजबूत किरदारों और बारीकियों से बनती है. राकेश बेदी का 'जमील जमाली' अवतार लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

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