धुरंधर 2 के इस एक्टर का निकला 'उरी' से खूंखार कनेक्शन, जानें कौन है रणवीर सिंह-अर्जुन रामपाल की चमक फीकी करने वाला ये जांबाज

5 . आदित्य धर की 'डिटेलिंग' ने जीता दिल

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फिल्म में एक सीन है जहां राकेश बेदी 'अम्मी जान' शब्द का इस्तेमाल कर भारत को इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं. इस बारीक डिटेलिंग ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 'धुरंधर' और 'उरी' एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं? हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राकेश बेदी के अभिनय और इस 'इंटेलिजेंस' एंगल ने रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है.

