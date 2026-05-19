1975 में आई Dharmendra की वो कल्ट फिल्म, जिसकी 3Hr 24Min के लिए टिकट खिड़की पर चली थी 5 साल तक भीड़; बनी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर

1 . Dharmendra Cul Classic Movie in 1975

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हिंदी सिनेमा के दिग्गज और सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने छह दशक से लंबे फिल्मी सफर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. आज भी उनसे जुड़े किस्से और उनकी फिल्मों के रिकॉर्ड्स सिनेमा जगत में बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते हैं. अपने शानदार करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, लेकिन उनके खाते में एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म भी दर्ज है, जिसने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और मुंबई के एक थिएटर में लगातार 5 साल तक चलती रही थी.

