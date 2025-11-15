Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

1 . Dharmendra Property

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच, उनकी विशाल संपत्ति और उसके संभावित बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है. चूंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, इसलिए यह सवाल उठता है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा. यहां धर्मेंद्र की संपत्ति, उनके कानूनी वारिसों और बंटवारे के नियम से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं.