FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर फरार, आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे सभी डॉक्टर- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? जानिए किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म

Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें

हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

Dharmendra Property: धर्मेंद्र की ₹400-₹450 करोड़ संपत्ति में हेमा मालिनी को हिस्सा नहीं मिलेगा, वकील ने कहा. संपत्ति के असली वारिस 6 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा, अहाना हैं, जिन्हें कानूनी रूप से कितना हिस्सा मिलेगा, आइए जानते हैं.

Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 08:12 AM IST

1.Dharmendra Property

Dharmendra Property
1

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच, उनकी विशाल संपत्ति और उसके संभावित बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है. चूंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, इसलिए यह सवाल उठता है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा. यहां धर्मेंद्र की संपत्ति, उनके कानूनी वारिसों और बंटवारे के नियम से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं.

Advertisement

2.धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ कितनी है?

धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ कितनी है?
2

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ लगभग 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति, फार्म हाउस, निवेश और अन्य व्यावसायिक संपत्ति शामिल हैं.

3.दो पत्नियां और 6 बच्चे: विरासत के दावेदार

दो पत्नियां और 6 बच्चे: विरासत के दावेदार
3

धर्मेंद्र ने दो शादियाँ की हैं और उनके कुल 6 बच्चे हैं.
पहली पत्नी (प्रकाश कौर) से दो बेटे (सनी देओल, बॉबी देओल) और दो बेटियां अजीता देओल, विजेता देओल हैं. 
दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से दो बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल हैं.

4.कानूनी तौर पर हेमा मालिनी को क्यों नहीं मिलेगा हिस्सा?

कानूनी तौर पर हेमा मालिनी को क्यों नहीं मिलेगा हिस्सा?
4

हाईकोर्ट के वकील के अनुसार, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हेमा मालिनी से शादी की थी, जिससे उनकी दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जाती है. हालाँकि, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर यह शादी की थी.

TRENDING NOW

5.कौन होंगे संपत्ति के असली वारिस?

कौन होंगे संपत्ति के असली वारिस?
5

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही हेमा मालिनी को संपत्ति में हिस्सा न मिले, लेकिन उनकी दो बेटियां (ईशा देओल और अहाना देओल) और पहली पत्नी के चारों बच्चे (सनी, बॉबी, अजीता, विजेता) धर्मेंद्र की संपत्ति में कानूनी रूप से समान वारिस होंगे.

6.वसीयत ही तय करेगी बंटवारे का अंतिम रूप

वसीयत ही तय करेगी बंटवारे का अंतिम रूप
6

यदि धर्मेंद्र जीवित रहते हुए अपनी वसीयत बनाते हैं, तो बंटवारे का अंतिम रूप उनकी इच्छा के अनुसार होगा. यदि वसीयत में वह किसी भी व्यक्ति (हेमा मालिनी सहित) को हिस्सा देना चाहते हैं, तो यह कानूनी रूप से मान्य होगा. वसीयत न होने की स्थिति में, संपत्ति कानूनी तौर पर सभी 6 बच्चों में समान रूप से बांट दी जाएगी.

7.दोनों परिवारों का अपने बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता  

दोनों परिवारों का अपने बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता  
7

धर्मेंद्र हमेशा से अपने सभी बच्चों के प्रति स्नेही रहे हैं. उन्होंने हमेशा पहली और दूसरी दोनों पत्नियों के बच्चों के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखा है. इसलिए यह माना जाता है कि विरासत का बंटवारा पारिवारिक सहमति से ही होगा.

8.धर्मेंद्र की हालिया स्वास्थ्य अपडेट

धर्मेंद्र की हालिया स्वास्थ्य अपडेट
8

धर्मेंद्र हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारण चर्चा में थे. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद देओल परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी साझा कर रहा है. उनकी तबीयत में सुधार आने के बाद संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?
क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? जानिए किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?
Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म
Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स
बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत
बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?
Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?
Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?
हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें
हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें
Numerology: मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट
मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट
BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?
BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE