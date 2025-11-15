Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 08:12 AM IST
1.Dharmendra Property
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच, उनकी विशाल संपत्ति और उसके संभावित बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है. चूंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, इसलिए यह सवाल उठता है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा. यहां धर्मेंद्र की संपत्ति, उनके कानूनी वारिसों और बंटवारे के नियम से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं.
2.धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ कितनी है?
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ लगभग 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति, फार्म हाउस, निवेश और अन्य व्यावसायिक संपत्ति शामिल हैं.
3.दो पत्नियां और 6 बच्चे: विरासत के दावेदार
धर्मेंद्र ने दो शादियाँ की हैं और उनके कुल 6 बच्चे हैं.
पहली पत्नी (प्रकाश कौर) से दो बेटे (सनी देओल, बॉबी देओल) और दो बेटियां अजीता देओल, विजेता देओल हैं.
दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से दो बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल हैं.
4.कानूनी तौर पर हेमा मालिनी को क्यों नहीं मिलेगा हिस्सा?
हाईकोर्ट के वकील के अनुसार, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हेमा मालिनी से शादी की थी, जिससे उनकी दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जाती है. हालाँकि, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर यह शादी की थी.
5.कौन होंगे संपत्ति के असली वारिस?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही हेमा मालिनी को संपत्ति में हिस्सा न मिले, लेकिन उनकी दो बेटियां (ईशा देओल और अहाना देओल) और पहली पत्नी के चारों बच्चे (सनी, बॉबी, अजीता, विजेता) धर्मेंद्र की संपत्ति में कानूनी रूप से समान वारिस होंगे.
6.वसीयत ही तय करेगी बंटवारे का अंतिम रूप
यदि धर्मेंद्र जीवित रहते हुए अपनी वसीयत बनाते हैं, तो बंटवारे का अंतिम रूप उनकी इच्छा के अनुसार होगा. यदि वसीयत में वह किसी भी व्यक्ति (हेमा मालिनी सहित) को हिस्सा देना चाहते हैं, तो यह कानूनी रूप से मान्य होगा. वसीयत न होने की स्थिति में, संपत्ति कानूनी तौर पर सभी 6 बच्चों में समान रूप से बांट दी जाएगी.
7.दोनों परिवारों का अपने बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता
धर्मेंद्र हमेशा से अपने सभी बच्चों के प्रति स्नेही रहे हैं. उन्होंने हमेशा पहली और दूसरी दोनों पत्नियों के बच्चों के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखा है. इसलिए यह माना जाता है कि विरासत का बंटवारा पारिवारिक सहमति से ही होगा.
8.धर्मेंद्र की हालिया स्वास्थ्य अपडेट
धर्मेंद्र हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारण चर्चा में थे. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद देओल परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी साझा कर रहा है. उनकी तबीयत में सुधार आने के बाद संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया.
