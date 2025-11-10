Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Nov 10, 2025, 05:30 PM IST
1.60 के दशक में शुरु किया फिल्मी करियर
धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 'शोले', 'फूल और पत्थर', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'मेरा गांव मेरा जैसी यादगार हिट फिल्में दीं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है.
2.धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ
इस बीच फैंस धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'ही-मैन' के पास लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जिसे उन्होंने एक्टिंग, फिल्म निर्माण और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से अर्जित किया था.
3.100 एकड़ में बना आलीशान फार्महाउस
धर्मेंद्र के पास मुंबई में एक लग्जरी घर, लोनावला में 100 एकड़ में फैला आलीशान फार्महाउस और कई लग्जरी गाड़ियां हैं. अभिनेता के पास मर्सिडीज बेंज SL500 (लगभग 1 करोड़ रुपये), Range Rover Evoque (85.74 लाख रुपये), ऑडी A8, पोर्शे केयेन और लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.
4.धर्मेंद्र खेती की फोटोज करते रहते हैं शेयर
धर्मेंद्र अक्सर अपनी कारों के कलेक्शन की फोटोज शेयर करते रहते हैं. अभिनेता एक किसान भी हैं, जिनकी पंजाब में काफी खेती है. वह खेती की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं.
5.2004 में चुने गए सांसद?
धर्मेंद्र ने एक्टिंग के अलावा राजनीति में अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. लेकिन 2008 तक उनका राजनीति से मुंह भंग हो गया और अलविदा कह दिया. उन्होंने कहा था कि 'मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि राजनीति में आना एक गलती थी, लेकिन इस पेशे में थोड़ी तकलीफ से हो रही है.'
6.सनी देओल के पास कितनी संपत्ति?
धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की बात करें तो उनके पास लगभग 130-150 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है. इनमें उनके पास मुंबई और पंजाब में कई प्रॉपर्टीज, लग्जरी कारें और अन्य निवेश शामिल हैं. सनी की कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, ब्रांड डील्स से होती है. वह भी सांसद रह चुके हैं.