आतंकी मॉड्यूल पर पुलिस को बड़ी कामयाबी! कार से मिले राइफल, मैगजीन और जिंदा कारतूस | आतंकी साजिश रोकने के लिए पुलिस ने किया जम्मू-कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी

Vivah Panchami 2025: इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी

UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य

Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

एंटरटेनमेंट

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक है. उनको मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर रखा है. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं. जिन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में कीं.

रईश खान | Nov 10, 2025, 05:30 PM IST

1.60 के दशक में शुरु किया फिल्मी करियर

60 के दशक में शुरु किया फिल्मी करियर
1

धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 'शोले', 'फूल और पत्थर', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'मेरा गांव मेरा जैसी यादगार हिट फिल्में दीं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है.

2.धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ

धर्मेंद्र की कुल नेटवर्थ
2

इस बीच फैंस धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'ही-मैन' के पास लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जिसे उन्होंने एक्टिंग, फिल्म निर्माण और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से अर्जित किया था.

3.100 एकड़ में बना आलीशान फार्महाउस

100 एकड़ में बना आलीशान फार्महाउस
3

धर्मेंद्र के पास मुंबई में एक लग्जरी घर, लोनावला में 100 एकड़ में फैला आलीशान फार्महाउस और कई लग्जरी गाड़ियां हैं. अभिनेता के पास मर्सिडीज बेंज SL500 (लगभग 1 करोड़ रुपये), Range Rover Evoque (85.74 लाख रुपये), ऑडी A8, पोर्शे केयेन और लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.

4.धर्मेंद्र खेती की फोटोज करते रहते हैं शेयर

धर्मेंद्र खेती की फोटोज करते रहते हैं शेयर
4

धर्मेंद्र अक्सर अपनी कारों के कलेक्शन की फोटोज शेयर करते रहते हैं. अभिनेता एक किसान भी हैं, जिनकी पंजाब में काफी खेती है. वह खेती की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं.

5.2004 में चुने गए सांसद?

2004 में चुने गए सांसद?
5

धर्मेंद्र ने एक्टिंग के अलावा राजनीति में अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. लेकिन 2008 तक उनका राजनीति से मुंह भंग हो गया और अलविदा कह दिया. उन्होंने कहा था कि 'मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि राजनीति में आना एक गलती थी, लेकिन इस पेशे में थोड़ी तकलीफ से हो रही है.'

6.सनी देओल के पास कितनी संपत्ति?

सनी देओल के पास कितनी संपत्ति?
6

धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की बात करें तो उनके पास लगभग 130-150 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है. इनमें उनके पास मुंबई और पंजाब में कई प्रॉपर्टीज, लग्जरी कारें और अन्य निवेश शामिल हैं. सनी की कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, ब्रांड डील्स से होती है. वह भी सांसद रह चुके हैं.

