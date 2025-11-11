Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

1 . Dharmendra Nephew Details

1

धर्मेंद्र के परिवार का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा रहा है. धर्मेंद्र,सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल तक, सभी ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन देओल परिवार के सदस्यों में एक नाम ऐसा भी है जो पर्दे पर भले ही अपने चचेरे भाइयों की तरह ब्लॉकबस्टर हिट्स न दे पाया हो, लेकिन सबसे अमीर वही है. चलिए, उनके बारे में जान लेते हैं.