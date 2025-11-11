FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह मंत्रालय ने NIA को दिए Delhi Blast की जांच के आदेश | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ATS टीम गुजरात जाएगी | दिल्ली में कल शाम 5:30 बजे CCS की बैठक | दिल्ली में कल शाम 5:30 बजे CCS की बैठक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा

दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

धर्मेंद्र का भतीजा जो फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी अपनी विरासत और निवेश के दम पर देओल परिवार में सबसे अमीर हैं. उनकी कुल संपत्ति अन्य चचेरे भाइयों से कहीं ज्यादा अधिक है.

Pragya Bharti | Nov 11, 2025, 03:51 PM IST

1.Dharmendra Nephew Details

Dharmendra Nephew Details
1

धर्मेंद्र के परिवार का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा रहा है. धर्मेंद्र,सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल तक, सभी ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन देओल परिवार के सदस्यों में एक नाम ऐसा भी है जो पर्दे पर भले ही अपने चचेरे भाइयों की तरह ब्लॉकबस्टर हिट्स न दे पाया हो, लेकिन सबसे अमीर वही है. चलिए, उनके बारे में जान लेते हैं.

Advertisement

2.देओल खानदान का सबसे अमीर और धर्मेद्र का भतीजा कौन है?

देओल खानदान का सबसे अमीर और धर्मेद्र का भतीजा कौन है?
2

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं, जो धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल के पुत्र हैं. सनी देओल और बॉबी देओल, अभय के चचेरे भाई हैं.

3.Who is Abhay Deol?

Who is Abhay Deol?
3

अभय देओल ने अपने करियर में 'देव डी', 'ओए लकी! लकी ओए!', 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' और 'रांझणा' जैसी आलोचनात्मक रूप से प्रशंसित फिल्में की हैं. हालांकि, उन्होंने कभी भी अपने चचेरे भाई सनी देओल जितनी व्यावसायिक सफलता और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखा.

4.अभय देओल की संपत्ति का राज

अभय देओल की संपत्ति का राज
4

बॉक्स ऑफिस पर कम सफलता के बावजूद, अभय देओल की कुल संपत्ति परिवार के अन्य युवा सदस्यों से अधिक मानी जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभय देओल की अनुमानित कुल संपत्ति 45 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग 370 करोड़ रुपये से अधिक है.

TRENDING NOW

5.अभय देओल ने कैसे बनाया अपना सम्राज्य?

अभय देओल ने कैसे बनाया अपना सम्राज्य?
5

उनकी संपत्ति का मुख्य कारण पुरानी पारिवारिक विरासत और समझदारी भरे निवेश हैं, जो उन्हें अपने पिता और चाचाओं से विरासत में मिले हैं. अभिनेता होने के अलावा, वह फिल्म निर्माता भी हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है.

6.सनी देओल और बॉबी देओल की नेट वर्थ

सनी देओल और बॉबी देओल की नेट वर्थ
6

अभय देओल की तुलना में सनी देओल और बॉबी देओल की नेट वर्थ का अनुमान देखें, तो अभय सबसे आगे दिखाई देते हैं. अभिनेता अभय देओल का नेटवर्थ ₹370 करोड़ से अधिक है. वहीं, सनी देओल की कुल संपत्ति ₹120- ₹130 करोड़ के बीच है. इसके अलावा, बॉबी देओल ₹70 करोड़- ₹80 करोड़ के मालिक हैं.

7.अलग तरह के सिनेमा पर फोकस

अलग तरह के सिनेमा पर फोकस
7

अभय देओल ने हमेशा लीक से हटकर अलग तरह के सिनेमा पर काम किया है. उन्होंने अपनी कलात्मक संतुष्टि को व्यावसायिक दौड़ से ज़्यादा महत्व दिया. उनका यह चुनाव उन्हें वित्तीय रूप से भले ही तत्काल बड़ा लाभ न दे, लेकिन एक स्थायी और गुणवत्तापूर्ण करियर बनाने में मदद करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE