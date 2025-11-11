Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 11, 2025, 03:51 PM IST
1.Dharmendra Nephew Details
धर्मेंद्र के परिवार का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा रहा है. धर्मेंद्र,सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल तक, सभी ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन देओल परिवार के सदस्यों में एक नाम ऐसा भी है जो पर्दे पर भले ही अपने चचेरे भाइयों की तरह ब्लॉकबस्टर हिट्स न दे पाया हो, लेकिन सबसे अमीर वही है. चलिए, उनके बारे में जान लेते हैं.
2.देओल खानदान का सबसे अमीर और धर्मेद्र का भतीजा कौन है?
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं, जो धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल के पुत्र हैं. सनी देओल और बॉबी देओल, अभय के चचेरे भाई हैं.
3.Who is Abhay Deol?
अभय देओल ने अपने करियर में 'देव डी', 'ओए लकी! लकी ओए!', 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' और 'रांझणा' जैसी आलोचनात्मक रूप से प्रशंसित फिल्में की हैं. हालांकि, उन्होंने कभी भी अपने चचेरे भाई सनी देओल जितनी व्यावसायिक सफलता और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखा.
4.अभय देओल की संपत्ति का राज
बॉक्स ऑफिस पर कम सफलता के बावजूद, अभय देओल की कुल संपत्ति परिवार के अन्य युवा सदस्यों से अधिक मानी जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभय देओल की अनुमानित कुल संपत्ति 45 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग 370 करोड़ रुपये से अधिक है.
5.अभय देओल ने कैसे बनाया अपना सम्राज्य?
उनकी संपत्ति का मुख्य कारण पुरानी पारिवारिक विरासत और समझदारी भरे निवेश हैं, जो उन्हें अपने पिता और चाचाओं से विरासत में मिले हैं. अभिनेता होने के अलावा, वह फिल्म निर्माता भी हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है.
6.सनी देओल और बॉबी देओल की नेट वर्थ
अभय देओल की तुलना में सनी देओल और बॉबी देओल की नेट वर्थ का अनुमान देखें, तो अभय सबसे आगे दिखाई देते हैं. अभिनेता अभय देओल का नेटवर्थ ₹370 करोड़ से अधिक है. वहीं, सनी देओल की कुल संपत्ति ₹120- ₹130 करोड़ के बीच है. इसके अलावा, बॉबी देओल ₹70 करोड़- ₹80 करोड़ के मालिक हैं.
7.अलग तरह के सिनेमा पर फोकस
अभय देओल ने हमेशा लीक से हटकर अलग तरह के सिनेमा पर काम किया है. उन्होंने अपनी कलात्मक संतुष्टि को व्यावसायिक दौड़ से ज़्यादा महत्व दिया. उनका यह चुनाव उन्हें वित्तीय रूप से भले ही तत्काल बड़ा लाभ न दे, लेकिन एक स्थायी और गुणवत्तापूर्ण करियर बनाने में मदद करता है.
