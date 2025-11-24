FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...

1980 के दशक में पंजाबी सिनेमा धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहा था. इस समय वीरेंद्र देओल ने अपनी अदाकारी और स्क्रीन पर आकर्षण से सबका ध्यान खींचा. धर्मेंद्र से मिलती-जुलती शक्ल और अभिनय के कारण उन्हें पंजाबी फिल्मों में 'छोटा धर्मेंद्र' कहा जाने लगा. 

राजा राम | Nov 24, 2025, 06:06 PM IST

उस दौर के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले अभिनेता

उस दौर के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले अभिनेता
1

पंजाबी सिनेमा में वीरेंद्र देओल उस दौर के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले अभिनेता बन चुके थे. 70 और 80 के दशक में उन्होंने पंजाबी सिनेमा में लगभग 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें अधिकांश फिल्में दर्शकों और आलोचकों दोनों को भा गईं. 
 

नाम ही बॉक्स ऑफिस का भरोसा

नाम ही बॉक्स ऑफिस का भरोसा
2

उनके बिना बड़ी फिल्मों की कल्पना भी मुश्किल थी. निर्माता और निर्देशक उनकी मौजूदगी के बिना बड़ी फिल्म बनाने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस का भरोसा था. 
 

अज्ञात हमलावरों ने उनकी जान ले ली

अज्ञात हमलावरों ने उनकी जान ले ली
3

लेकिन 6 दिसंबर 1988 को उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका आया. जट्ट ते जमीन की शूटिंग के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनकी जान ले ली, जिससे इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक सदमे में रह गए.

तरह-तरह की बातें सामने आईं

तरह-तरह की बातें सामने आईं
4

इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आईं. कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक उथल-पुथल से जोड़ा, तो कुछ ने प्रतिद्वंद्वियों का हाथ माना. उनकी हत्या का सच और इसके पीछे कौन था, यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया.

याद आज भी इंडस्ट्री में जीवित

याद आज भी इंडस्ट्री में जीवित
5

वीरेंद्र न केवल अभिनेता बल्कि निर्माता और निर्देशक भी थे. उनकी फिल्में पंजाबी सिनेमा में नई दिशा लेकर आईं और आने वाली पीढ़ी के कलाकारों के लिए मार्गदर्शन बनीं. उनकी याद आज भी इंडस्ट्री में जीवित है. 

