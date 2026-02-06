FacebookTwitterYoutubeInstagram
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

Bollywood Untold Story: 1991 में रिलीज हुई धर्मेंद्र की फिल्म 'दुश्मन देवता' में एक गाना है, जिसपर डांस करते-करते एक्ट्रेस के पैरों में छाले पड़ गए थे. अभिनेत्री ने हाल ही में शूटिंग के दर्दनाक किस्से को साझा किया है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे एक्ट्रेस ने इस डांस को पूरा किया था.

Pragya Bharti | Feb 06, 2026, 09:31 AM IST

1.Dharmendra Film Untold Story

Dharmendra Film Untold Story
1

90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों के अनसुने किस्से साझा की हैं. उन्होंने साल 1991 की अपनी एक फिल्म का ऐसा वाकया बताया, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हैं. दरअसल, अभिनेत्री ने साल 1991 में रिलीज हुई धर्मेंद्र की फिल्म 'दुश्मन देवता' के उस सॉन्ग के बारे में बताया है, जिस पर डांस करते-करते उनके पैरों में छाले पड़ गए थे. आपको बता दें कि यह गाना अपने समय का चार्टबस्टर रहा था. इस गाने को दिग्गज गायिका ऊषा उथुप ने अपनी जादुई आवाज दी थी. चलिए अब बिना देर किए इस गाने के बार में जान लेते हैं..

2.नंगे पैर डांस और गहरे छाले

नंगे पैर डांस और गहरे छाले
2

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "हां, ये मैं ही हूं. इस गाने की शूटिंग के दौरान मुझे नंगे पैर डांस करना पड़ा और मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए थे." बताया जाता है कि शूटिंग इतनी लंबी और कठिन थी कि लगातार नाचने की वजह से उनके पैरों से खून तक निकलने लगा था, लेकिन पेशेवर प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी थी. 
 

3.कौन हैं ये एक्ट्रेस?

कौन हैं ये एक्ट्रेस?
3

दरअसल, हम बात कर रहे हैं 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'दुश्मन देवता' में खूबसूरत किरदार निभाने वाली सोनम खान की, जिन्होंने हाल ही में अनटोल्ड स्टोरी साझा की है. अभिनेत्री ने कम समय में ही हिंदी सिनेमा में बड़ी पहचान बना ली थी. हालांकि, बाद में वे किसी निजी कारणों से फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी.

4.किस गाने पर डांस करते वक्त एक्ट्रेस के पैर में पड़ गए थे छाले?

किस गाने पर डांस करते वक्त एक्ट्रेस के पैर में पड़ गए थे छाले?
4

सोनम खान ने जिस गाने पर डांस किया था, उसका किस्सा बताते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. अभिनेत्री ने इस पर अपनी फिल्म 'दुश्मन देवता' के सुपरहिट गाने 'उरी उरी बाबा' की एक क्लिप शेयर की. उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान मौसम बहुत ज्यादा गर्म था. शूट की मांग के अनुसार, उन्हें तपती जमीन पर नंगे पैर डांस करना पड़ा. चिलचिलाती धूप ने फर्श को इतना गर्म कर दिया था कि अभिनेत्री के पैरों की त्वचा जलने लगी थी. 

TRENDING NOW

5.बप्पी दा का संगीत और ऊषा उथुप की आवाज

बप्पी दा का संगीत और ऊषा उथुप की आवाज
5

साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'दुश्मन देवता' का यह गाना अपने समय का चार्टबस्टर रहा था. इस गाने को दिग्गज गायिका ऊषा उथुप ने अपनी जादुई आवाज दी थी, जबकि इसके बोल अंजान ने लिखे थे. मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी ने इस गाने को अपनी सिग्नेचर डिस्को बीट्स से सजाया था, जो आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है.

6.'दुश्मन देवता' की सितारों भरी दुनिया

'दुश्मन देवता' की सितारों भरी दुनिया
6

अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी. इसमें धर्मेंद्र, डिंपल कपाड़िया, आदित्य पंचोली और सोनम खान मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां गांव वाले एक सुधरे हुए चोर (धर्मेंद्र) को अपना रक्षक यानी 'देवता' समझने लगते हैं. फिल्म में सोनम और आदित्य पंचोली की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

7.बॉक्स ऑफिस का संघर्ष और बड़ा घाटा

बॉक्स ऑफिस का संघर्ष और बड़ा घाटा
7

भारी-भरकम स्टार कास्ट और बेहतरीन संगीत के बावजूद, 'दुश्मन देवता' बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई. फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था. हालांकि, फिल्म के गाने, खासकर 'उरी उरी बाबा', दर्शकों की जुबान पर लंबे समय तक चढ़े रहे.

8.सोनम खान का फिल्मी सफर और पहचान

सोनम खान का फिल्मी सफर और पहचान
8

सोनम खान ने अपने करियर की शुरुआत 1987 में तेलुगु फिल्मों से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म 'त्रिदेव' के गाने 'तिरछी टोपी वाले' से मिली. उन्होंने 'विश्वात्मा', 'अजूबा' और 'मिट्टी और सोना' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया., लेकिन निजी कारणों से उन्होंने जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.

