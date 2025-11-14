धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

5 . बॉलीवुड से जुड़ाव

5

पूजा देओल भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हों, लेकिन उनका जुड़ाव बॉलीवुड से रहा है. उन्होंने सनी देओल की 1996 की एक्शन फिल्म 'हिम्मत' में बिना क्रेडिट के काम किया था. इसके अलावा, उन्होंने 2013 की कॉमेडी फिल्म 'यमला पगला दीवाना 2' की कहानी भी लिखी थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में थे.

पूजा देओल ने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश और निजी जीवन को प्राथमिकता दी. अपने पति सनी देओल के सुपरस्टारडम के बावजूद, वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या मीडिया कवरेज से दूर रहती हैं.