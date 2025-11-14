FacebookTwitterYoutubeInstagram
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Sunny Deol Wife Pooja Deol: सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का नाता ब्रिटिश शाही परिवार से है. साल 1984 में हुई उनकी शादी को करियर के कारण गुप्त रखा गया था. वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उनके दो बेटे भी हैं.

Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 04:52 PM IST

1.Sunny Deol Wife Pooja Deol

Sunny Deol Wife Pooja Deol
1

धर्मेंद्र का देओल परिवार बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम अभिनेता सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का है. पूजा देओल का एक ऐसा अनसुना कनेक्शन है जो उन्हें एक अलग पहचान देता है, साथ ही उनकी शादी भी एक समय पर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट थी. यहां पूजा देओल, उनके शाही रिश्ते और सनी देओल के साथ उनके निजी जीवन से जुड़े 7 महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं.

2.Who is Sunny Deol Wife

Who is Sunny Deol Wife
2

पूजा देओल का जन्म 21 सितंबर, 1957 को लंदन में हुआ था. उनके पिता भारतीय मूल के कृष्ण देव महल थे, जबकि उनकी मां जून सारा महल का संबंध ब्रिटिश शाही परिवार से था. सनी देओल से शादी से पहले उनका असली नाम लिंडा देओल था, जिसे उन्होंने बाद में बदल लिया.

3.ब्रिटिश शाही परिवार से संबंध

ब्रिटिश शाही परिवार से संबंध
3

पूजा देओल का नाता ब्रिटिश शाही परिवार से है, जो उन्हें देओल परिवार की सबसे खास सदस्यों में से एक बनाता है. यह कनेक्शन उन्हें हमेशा बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर और एक निजी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है.

4.सीक्रेट शादी का कारण

सीक्रेट शादी का कारण
4

सनी देओल ने 1983 की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'बेताब' से अपने करियर की शुरुआत की थी. करियर को उड़ान देने के लिए, उन्होंने 1984 में लंदन में एक गुपचुप समारोह में पूजा देओल से शादी कर ली. इस शादी को लंबे समय तक मीडिया और जनता से गुप्त रखा गया था, जब तक कि एक लंदन स्थित पत्रिका ने उनकी शादी की तस्वीरें प्रकाशित नहीं कर दी थीं.

TRENDING NOW

5.बॉलीवुड से जुड़ाव

बॉलीवुड से जुड़ाव
5

पूजा देओल भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हों, लेकिन उनका जुड़ाव बॉलीवुड से रहा है. उन्होंने सनी देओल की 1996 की एक्शन फिल्म 'हिम्मत' में बिना क्रेडिट के काम किया था. इसके अलावा, उन्होंने 2013 की कॉमेडी फिल्म 'यमला पगला दीवाना 2' की कहानी भी लिखी थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में थे.

पूजा देओल ने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश और निजी जीवन को प्राथमिकता दी. अपने पति सनी देओल के सुपरस्टारडम के बावजूद, वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या मीडिया कवरेज से दूर रहती हैं.

6.Sunny Deol son photos

Sunny Deol son photos
6

सनी देओल और पूजा देओल के दो बेटे हैं. बड़े बेटे करण देओल ने 2019 में 'पल पल दिल के पास' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. वहीं, छोटे बेटे राजवीर देओल ने 2023 में रिलीज़ हुई अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म से डेब्यू किया. हालांकि, दोनों की ही शुरुआती फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रहीं.

7.Sunny Deol affairs

Sunny Deol affairs
7

शादीशुदा होने के बावजूद, सनी देओल के अफेयर की अफवाहें भी खूब उड़ीं. अफवाह थी कि उन्होंने अपनी पहली सह-कलाकार अमृता सिंह को डेट किया. वह कथित तौर पर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ भी जुड़े थे, जिनके साथ उन्होंने 'नरसिम्हा' और 'अर्जुन' जैसी सफल फ़िल्में की थीं.

