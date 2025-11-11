धर्मेंद ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 12:25 PM IST
1.राजनैतिक सफर
धर्मेंद्र को दुनिया फिल्मों के साथ-साथ राजनैतिक सफर के लिए भी जानती है. 2004 में धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा में राजस्थान की बीकानेर सीट से बीजेपी के सांसद रहे थे. लेकिन उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही राजनीतिक सफर से तौबा कर लिया.
2.सरकार से पेंशन
लेकिन उन्हें सांसद होने के नाते सरकार से पेंशन मिलती है. दरअसल अपने कार्यकाल के दौरान धर्मेंद्र को गैरहाजिर सांसद कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत कम रहते थे. हालांकि उनके समर्थकों को ये मानना नहीं था.
3.क्यों छोड़ी राजनीति
उनके बेटे सनी देउल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें राजनीति रास नहीं आया और इसका उनको पछतावा था. धर्मेंद्र ने भी एक बार कहा था ‘काम मैं करता था, क्रेडिट कोई और ले जाता था.’ शायद वह जगह मेरे लिए नहीं थी. इसलिए उन्होंने अपना कर्याकाल खत्म होते ही फिर आगे कभी चुनाव नहीं लड़ा.
4.करीब 25 हजार रुपये
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब 25 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिला करती थी. इसके अलावा अगर कोई सांसद पांच साल से ज्यादा समय के लिए सांसद रहता है तो उसकी पेंशन में हर साल 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है.
5.पेंशन की हकदार
अब इस पेंशन की हकदार धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी होंगी जो खुद वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हैं. अब उन्हें धर्मेंद्र की पेंशन का आधा हिस्सा विधवा पेंशन के रूप में मिलेगा.