धर्मेंद्र अपनी इस दोस्त के बिछड़ने का गम कभी नहीं भूल पाए, हाथ छुड़ाते ही फूट-फूटकर रोए थे हीमैन

ऋतु सिंह | Nov 11, 2025, 11:30 AM IST
1. धर्मेंद्र दर्दनाक पल कभी नहीं भुला सके
बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में जितनी ताकत और जोश दिखाया, असल ज़िंदगी में वे उतने ही भावुक और दिल के कोमल इंसान थे. पर्दे पर उनका इमेज एक सशक्त हीरो का रहा, लेकिन दिल से धर्मेंद्र हमेशा एक भावनात्मक इंसान थे. उन्होंने कई बार कहा है कि पूरी देओल फैमिली ही बहुत इमोशनल है, और खुद उन्होंने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक पल कभी नहीं भुला सके जब उनकी बचपन की एक प्यारी दोस्त उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गई थी.
2.भारत-पाकिस्तान का बंटवारा के दर्द
धर्मेंद्र ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, तभी भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था. उस दौर का माहौल बेहद दर्दनाक था. लोग अपने घर, अपनी जड़ें, अपने रिश्ते छोड़कर जा रहे थे. इसी अफरातफरी में उनकी एक खास दोस्त, जो उनके मास्टर की बेटी थी, पाकिस्तान जा रही थी.
3.दोस्त के बिछड़ने पर धर्मेंद्र जब लिपटकर रोने लगे थे
धर्मेंद्र ने याद किया था कि वह लड़की उनके साथ रोज़ खेला करती थी, और जब उन्हें पता चला कि वह हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाली है, तो वे खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने अपने मास्टर से लिपटकर रोना शुरू कर दिया और कहा कि “उसे मत जाने दीजिए, वो यहीं रहे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. वह दोस्त चली गई, और वह पल धर्मेंद्र की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.
4.धर्मेंद्र के जीवन का सबसे इमोशनल पल
उन्होंने कहा था कि वो बिछड़ने का दृश्य उनके जीवन का सबसे इमोशनल पल था. भले ही वो अब ‘हीमैन’ कहलाते थे, लेकिन उस दिन एक छोटे बच्चे के दिल में जो दर्द था, वह आज तक जिंदा है.
5.बचपन की वो जुदाई आज भी दर्द देती है
धर्मेंद्र ने बाद में कहा था, “मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, नाम, शोहरत, प्यार — लेकिन बचपन की वो जुदाई आज भी मेरे दिल को छू जाती है. उस दिन मैंने सीखा कि इंसान की असली ताकत उसके दिल में होती है, ना कि उसके शरीर में.” वो मासूम पल आज भी धर्मेंद्र की यादों में ताजा हैं. एक ऐसा दर्द, जिसने एक स्टार नहीं, एक इंसान को और भी गहरा बना दिया.
