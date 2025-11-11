'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 11, 2025, 12:15 PM IST
बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने छह दशक से लंबे करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी हैं. उनके दमदार एक्शन, रोमांटिक अंदाज़ और शानदार कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया. उनकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी दर्शकों की ज़ुबान पर चढ़े रहते हैं. पेश हैं धर्मेंद्र की फिल्मों के 10 सबसे पॉपुलर डायलॉग्स, जो आपको उनके आइकॉनिक अंदाज़ की याद दिलाएंगे..
"मैं उसूलों का पक्का, और इरादों का कच्चा हूं." वीर और साहसी किरदार की पहचान.
3.शोले– वीरू का अंदाज
"बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना." यह डायलॉग आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉलीवुड संवादों में से एक है. "तुम्हारा नाम क्या है, बसंती?" शराबी वीरू का यह अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आया था.
4.चुपके चुपके– कॉमेडी का बादशाह
"अरे भाई, जब इतना अच्छा मौका हो तो आदमी को गधा बन ही जाना चाहिए." कॉमेडी का परफेक्ट उदाहरण है.
5.यादों की बारात– इमोशनल अपील
"अगर तुम्हारे बाप की जगह मैं होता, तो मैं भी तुमको नहीं पहचानता." इस डायलॉग में छिपा दर्द और इमोशन दर्शकों को छू गया था.
6.सीता और गीता– दबंगई
"अगर मैं बदला नहीं लूंगा, तो मेरा नाम धरम नहीं." एक्शन और बदले की भावना से भरपूर.
"अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूल गए, तो मैं हूं ना... तुम्हारी याद दिलाने के लिए."
8.प्रतिज्ञा– देसी एक्शन
"आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये गाव क्या, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा."
9.यमला पगला दीवाना– फॅमिली फन
"ये हाथ नहीं, हथौड़ा है. जहां पड़ता है, निशान पड़ जाता है." अपनी उम्र और अनुभव को कॉमेडी में बदलने का शानदार तरीका.
10.यमला पगला दीवाना– कॉमेडी
"तेरा बाप भी ऐसा ही था, मेरा मतलब, तेरा बाप भी ऐसा ही जवान था." कॉमेडी से भरपूर यह डायलॉग बेटे सनी देओल के सामने बोलकर, धर्मेंद्र ने खूब हंसाया था.