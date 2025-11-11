FacebookTwitterYoutubeInstagram
बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप

Dharmendra Popular Dailogues: धर्मेंद्र को बॉलीवुड के 'ही-मैन' के रूप में जाना जाता है. उनकी फिल्मों के 10 दमदार और मजेदार डायलॉग्स में 'शोले' के मशहूर संवादों से लेकर 'यमला पगला दीवाना' के डायलॉग्स शामिल हैं.

Pragya Bharti | Nov 11, 2025, 12:15 PM IST

1.Dharmendra Popular Dailogues

Dharmendra Popular Dailogues
1

बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने छह दशक से लंबे करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी हैं. उनके दमदार एक्शन, रोमांटिक अंदाज़ और शानदार कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया. उनकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी दर्शकों की ज़ुबान पर चढ़े रहते हैं. पेश हैं धर्मेंद्र की फिल्मों के 10 सबसे पॉपुलर डायलॉग्स, जो आपको उनके आइकॉनिक अंदाज़ की याद दिलाएंगे..

2.Dharmendra Hit Dailogues

Dharmendra Hit Dailogues
2

"मैं उसूलों का पक्का, और इरादों का कच्चा हूं." वीर और साहसी किरदार की पहचान.

3.शोले– वीरू का अंदाज

शोले– वीरू का अंदाज
3

"बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना." यह डायलॉग आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉलीवुड संवादों में से एक है. "तुम्हारा नाम क्या है, बसंती?" शराबी वीरू का यह अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आया था.

4.चुपके चुपके– कॉमेडी का बादशाह

चुपके चुपके– कॉमेडी का बादशाह
4

"अरे भाई, जब इतना अच्छा मौका हो तो आदमी को गधा बन ही जाना चाहिए." कॉमेडी का परफेक्ट उदाहरण है.
 

5.यादों की बारात– इमोशनल अपील

यादों की बारात– इमोशनल अपील
5

"अगर तुम्हारे बाप की जगह मैं होता, तो मैं भी तुमको नहीं पहचानता." इस डायलॉग में छिपा दर्द और इमोशन दर्शकों को छू गया था.

6.सीता और गीता– दबंगई

सीता और गीता– दबंगई
6

"अगर मैं बदला नहीं लूंगा, तो मेरा नाम धरम नहीं." एक्शन और बदले की भावना से भरपूर.
 

7.Best Dharmendra Dailogues

Best Dharmendra Dailogues
7

"अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूल गए, तो मैं हूं ना... तुम्हारी याद दिलाने के लिए."
 

8.प्रतिज्ञा– देसी एक्शन

प्रतिज्ञा– देसी एक्शन
8

"आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये गाव क्या, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा."
 

9.यमला पगला दीवाना– फॅमिली फन

यमला पगला दीवाना– फॅमिली फन
9

"ये हाथ नहीं, हथौड़ा है. जहां पड़ता है, निशान पड़ जाता है." अपनी उम्र और अनुभव को कॉमेडी में बदलने का शानदार तरीका.

10.यमला पगला दीवाना– कॉमेडी

यमला पगला दीवाना– कॉमेडी
10

"तेरा बाप भी ऐसा ही था, मेरा मतलब, तेरा बाप भी ऐसा ही जवान था." कॉमेडी से भरपूर यह डायलॉग बेटे सनी देओल के सामने बोलकर, धर्मेंद्र ने खूब हंसाया था.

11.चुपके चुपके का डायलॉग

चुपके चुपके का डायलॉग
11

"अगर टी ओ टू होता है, तो जी ओ गू क्यों नहीं होता". यह डायलॉग सुन हंसी नहीं रूकती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

