दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ

Dharmendra Last Film: कब रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मौत से चंद घंटे पहले रिलीज हुआ था पोस्टर

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वह उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे.आज हम उनके 10 जबरदस्त डायलॉग्स के बारे में आपको बताएंगे. 

राजा राम | Nov 24, 2025, 03:33 PM IST

1.बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे
1

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वह उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके निधन के बाद भारतीय सिनेमा जगत गमगीन है.
 

2.कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा

कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा
2

"कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा”. यादों की बारात (1973) यह डायलॉग आज भी वही जोश जगाता है, जो धर्मेंद्र की स्क्रीन-प्रेज़ेन्स का प्रमाण था.

3.बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना

बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना
3

शोले (1975) का उनका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग “बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना”. हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाले डायलॉग्स में से एक बन चुका है. 
 

4.तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर पर नहीं जा सकती

तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर पर नहीं जा सकती
4

फिल्म लोहा (1987) में उनका एक और दमदार डायलॉग “तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर पर नहीं जा सकती”. उनकी एक्शन-इमेज का प्रतीक था.
 

5.धर्मवीर का नाम रहेगा

धर्मवीर का नाम रहेगा
5

धरम वीर (1977) में धर्मेंद्र ने गर्व से कहा था, “जब तक इस धरती पर सूरज-चाँद रहेगा, धर्मवीर का नाम रहेगा” और सच में आज उनका नाम अमर है.

6.दिल के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए

दिल के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए
6

उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने संवेदनशील भूमिकाएं निभाईं, और लाइफ़ इन अ मेट्रो (2007) में उनका डायलॉग “दिल के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए”. दिलों पर सीधा असर करता रहा.
 

7.हम वो हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं

हम वो हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं
7

धरम वीर फिल्म  का एक और कड़क डायलॉग, “हम वो हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं”. यह डायलॉग आज भी उनके फैंस पसंद करते हैं. 
 

8.बाप अपने बच्चों से हार जाए, इससे बड़ी जीत कोई नहीं

बाप अपने बच्चों से हार जाए, इससे बड़ी जीत कोई नहीं
8

फिल्म अपने (2007) में धर्मेंद्र की भावनात्मक गहराई उभरकर आई, “बाप अपने बच्चों से हार जाए, इससे बड़ी जीत कोई नहीं”. यह लाइन हर पिता-पुत्र के रिश्ते की खूबसूरती बयान करती है.
 

9.हमारे ज़माने में हम भी किसी से कम नहीं थे

हमारे ज़माने में हम भी किसी से कम नहीं थे
9

यमला पगला दीवाना (2011) में उनका मज़ाकिया अंदाज, “हमारे ज़माने में हम भी किसी से कम नहीं थे”.फैंस को मुस्करा देता है.
 

10.ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं

ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं
10

यमला पगला दीवाना फिल्म का एक और डायलॉग जो हमेशा उनके फैंस की यादों में रहेगा. “ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं” यह याद दिलाती है कि धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, एक स्टाइल आइकन रहे हैं जिनके डायलॉग समय को पार कर आज भी जीवित हैं.

11. हिंदुस्तानी को समझ लो. हिंदी अपने आप आ जाएगी

हिंदुस्तानी को समझ लो. हिंदी अपने आप आ जाएगी
11

फिल्म अपने, (2007) का उनका यह डायलॉग "पहले एक हिंदुस्तानी को समझ लो. हिंदी अपने आप आ जाएगी" आज भी उनके फैंस को रोमांचित करता है.

