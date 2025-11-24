धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका

10 . ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं

10

यमला पगला दीवाना फिल्म का एक और डायलॉग जो हमेशा उनके फैंस की यादों में रहेगा. “ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं” यह याद दिलाती है कि धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, एक स्टाइल आइकन रहे हैं जिनके डायलॉग समय को पार कर आज भी जीवित हैं.